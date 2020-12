Femme, utilisation, smartphone, devant, avion

En juin 2017, l’Union européenne (UE) a supprimé les frais supplémentaires d’itinérance sur les téléphones mobiles lorsque vous voyagez dans un autre pays de l’UE.

L’itinérance, c’est lorsque vous utilisez votre téléphone mobile à l’étranger.

Puis-je utiliser mon mobile dans l’UE?

Depuis 2017, les consommateurs britanniques peuvent, dans des limites raisonnables, utiliser les minutes, les SMS et les données inclus dans leurs tarifs de téléphonie mobile lorsqu’ils voyagent dans l’UE.

Il en va de même pour les consommateurs d’autres pays de l’UE qui visitent le Royaume-Uni.

Il existe des limites d’utilisation équitable, ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre téléphone portable lors d’un voyage dans un autre pays de l’UE, mais vous ne pouvez pas, par exemple, obtenir un contrat de téléphonie mobile depuis la Grèce et l’utiliser toute l’année au Royaume-Uni.

Avant que les règles ne changent, l’utilisation d’un téléphone mobile en Europe était coûteuse, des cas de personnes revenant de voyages pour trouver des factures de centaines, voire de milliers de livres, les attendant.

Les frais d’itinérance reviendront-ils?

Après avoir quitté l’UE le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni est entré dans une période de transition au cours de laquelle pratiquement toutes les règles et réglementations de l’UE – y compris sur l’itinérance des téléphones mobiles – s’appliquent toujours.

La transition prendra fin le 31 décembre 2020.

Le résumé du gouvernement de son accord commercial par la suite ne disait pas que l’interdiction des frais d’itinérance supplémentaires continuerait.

Ce qu’il a dit, c’est que l’accord « contient des mesures visant à encourager la coopération pour la promotion de tarifs équitables et transparents pour l’itinérance mobile internationale ».

Cela signifie qu’avec certaines restrictions, les opérateurs de téléphonie mobile pourraient appliquer des frais d’itinérance après la fin de la période de transition.

Le gouvernement a publié des orientations le 13 juillet 2020 disant: « À partir du 1er janvier 2021, la garantie de l’itinérance gratuite des téléphones portables dans l’UE, en Islande, au Liechtenstein et en Norvège prendra fin. »

« Vérifiez auprès de votre opérateur téléphonique pour connaître les éventuels frais d’itinérance que vous pourriez recevoir à partir du 1er janvier 2021. »

Le gouvernement a déjà adopté une loi qui offrirait certaines garanties aux consommateurs:

Une limite de 45 £ par mois sur le montant que les clients pourraient être facturés pour l’utilisation des données mobiles à l’étranger avant d’avoir à opter pour une utilisation ultérieure

Obligation pour les clients d’être informés lorsqu’ils ont atteint 80% et 100% de leur allocation de données

Les opérateurs devraient prendre des «mesures raisonnables» pour éviter que les clients ne soient facturés pour l’itinérance accidentelle en Irlande du Nord, ce qui se produirait si un téléphone en Irlande du Nord se bloquait sur le signal mobile provenant de la République d’Irlande.

Que prévoient les entreprises mobiles?

Bien sûr, ce n’est pas nécessairement parce que les opérateurs pourraient être autorisés à réintroduire les frais d’itinérance qu’ils le feraient.

Le problème est que sans les règles de l’UE en place, les frais dépendraient d’accords entre les opérateurs britanniques et leurs homologues des pays de l’UE.

Bien qu’ils puissent avoir de tels accords en place pour éviter que les frais n’augmentent immédiatement au début de 2021, rien ne garantit qu’ils seraient en mesure de les maintenir indéfiniment.

Trois facteurs signifient qu’il existe une chance raisonnable pour les opérateurs britanniques de pouvoir continuer à offrir un roaming inclusif:

Accords bilatéraux – afin qu’un opérateur britannique passe un accord avec un opérateur français, par exemple, pour permettre l’itinérance inclusive pour les clients britanniques en visite en France et pour les clients français en visite au Royaume-Uni

Chaque pays de l’UE a plus d’un opérateur, les opérateurs britanniques auront donc un choix d’entreprises avec lesquelles traiter

Certains opérateurs britanniques font partie de groupes qui opèrent également dans les pays de l’UE.

Les quatre principaux opérateurs britanniques ont refusé de commenter les spécificités des accords commerciaux qu’ils ont conclus avec d’autres opérateurs, mais ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas de réintroduire les frais d’itinérance.

Trois d’entre eux ont déclaré qu’il « propose déjà l’itinérance sans frais supplémentaires pour ses clients dans plus de 70 destinations, dont les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Nous conserverons ce grand avantage client indépendamment des négociations sur le Brexit ».

Vodafone a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de réintroduire les frais d’itinérance.

EE a déclaré: « Nos clients bénéficient de l’itinérance inclusive en Europe et au-delà, et nous n’avons pas l’intention de changer cela en fonction du résultat du Brexit. Ainsi, nos clients qui partent en vacances et voyagent dans l’UE continueront à profiter de l’itinérance inclusive. »

Et O2 a déclaré: « Nous nous engageons à fournir à nos clients une connectivité et une valeur exceptionnelles lorsqu’ils voyagent en dehors du Royaume-Uni. Nous ne prévoyons actuellement pas de modifier nos services d’itinérance à travers l’Europe. »

