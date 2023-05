Qu’adviendra-t-il de votre compte Facebook après la mort ? Continuer à lire

Alors que la technologie continue d’évoluer, il y a quelque chose dans les médias sociaux qui a captivé tout le monde, quel que soit son âge. Une question que certains auraient pu penser est ce qui arriverait à leurs profils de médias sociaux comme Facebook. La plateforme propose des options pour régler le sort des comptes des utilisateurs. Le premier choix est la suppression complète au décès, effaçant toute trace de l’individu sur la plateforme. La page dédiée de Facebook à ce sujet indique : « Vous pouvez choisir de supprimer définitivement votre compte si vous décédez. Cela signifie que lorsque quelqu’un nous fait savoir que vous êtes décédé, tous vos messages, photos, publications, commentaires, réactions et informations seront immédiatement et définitivement supprimés de Facebook. Votre profil principal et tous les profils Facebook supplémentaires seront également supprimés. »

Alternativement, les utilisateurs peuvent opter pour un « profil commémoratif », transformant leur page en un hommage qui sera géré par un « contact hérité » désigné. Facebook explique : « Les profils commémoratifs sont un lieu où les amis et la famille peuvent se rassembler et partager des souvenirs après le décès d’une personne. » Le mot « se souvenir » sera ajouté au profil, permettant aux amis de partager leurs propres souvenirs (sous réserve des paramètres de confidentialité ), et le contenu partagé sur le profil commémoratif ne sera visible que par le public visé. Surtout, personne ne peut se connecter au profil, et il n’apparaîtra pas dans les suggestions de « personnes que vous connaissez peut-être ».

Si aucun contact hérité n’a été nommé, la page commémorative ne peut pas être modifiée. Facebook conseille aux amis et à la famille d’envisager de créer un groupe comme espace alternatif de partage de souvenirs. Des options similaires pour les pages commémoratives et la suppression de compte existent sur d’autres plateformes de médias sociaux telles que Twitter et Instagram, avec des détails spécifiques disponibles dans leurs paramètres respectifs.

Facebook a également rappelé à ses utilisateurs qu’il est important de considérer que la mémorialisation est un choix significatif. Si la personne désignée comme contact hérité n’est pas un membre de la famille ou un ami proche de la personne décédée, elle suggère de contacter la famille de la personne avant de demander la commémoration.

Alors que les individus naviguent dans les complexités de la vie et de la mort à l’ère numérique, comprendre et prendre des décisions éclairées sur l’avenir de leur présence en ligne peut offrir un sentiment de paix et d’assurance à eux-mêmes et à leurs proches.