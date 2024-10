Quadient reçoit la note MSCI ESG « AA », reconnaissant

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d’automatisation permettant des connexions commerciales sécurisées et durables, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu la note « AA » dans le cadre des notations MSCI ESG de septembre 2024. Pour la neuvième année consécutive, MSCI a placé Quadient dans le classement Catégorie Leaders, reconnaissant ses solides performances parmi ses pairs mondiaux et son engagement en faveur du développement durable, reflet des efforts constants de l’entreprise dans la gestion des risques et des opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Les notations MSCI ESG mesurent la gestion par les entreprises de certains risques et opportunités ESG. MSCI utilise une méthodologie basée sur des règles pour évaluer plus de 8 500 entreprises en fonction de leur exposition aux risques ESG et de la manière dont elles la gèrent par rapport à leurs pairs. Les notes vont de leader (AAA, AA), moyenne (A, BBB, BB) à retardataire (B, CCC). La neuvième note « AA » de Quadient souligne son succès durable dans des domaines clés tels que la gouvernance d’entreprise et le développement des talents, confirmant ainsi son engagement en faveur de pratiques commerciales éthiques et d’une croissance durable.

« Nous sommes fiers de recevoir la note MSCI ESG « AA » pour la neuvième année consécutive, un témoignage clair de l’engagement continu de notre entreprise à mettre en œuvre une stratégie durable. Chez Quadient, l’ESG est profondément ancré dans notre identité d’entreprise et joue un rôle important. rôle central dans notre vision d’une croissance commerciale durable », a déclaré Brandon Batt, directeur des ressources humaines et de la transformation chez Quadient.. « Cette reconnaissance reconnaît nos efforts continus pour créer un lieu de travail et un impact positifs grâce à une gouvernance solide, des pratiques commerciales éthiques et en favorisant une culture solidaire et inclusive. Cela nous encourage également à continuer de repousser les limites pour accroître encore notre impact positif sur la société et l’environnement. »

Dans le rapport, la société a été félicitée pour ses pratiques de gouvernance solides, notamment un conseil d’administration et une structure d’actionnariat solides, alignés sur les intérêts des actionnaires, ainsi que pour l’éthique et l’intégrité des affaires. La responsabilité sociale d’entreprise est ancrée dans la stratégie commerciale de Quadient, comme le démontre son succès à obtenir cette notation depuis près d’une décennie. La vision ESG de l’entreprise pour 2030 est de guider sa croissance durable à long terme avec des objectifs ambitieux. Cela implique de positionner Quadient pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050, de devenir un employeur de choix et d’améliorer l’expérience de ses clients grâce à des solutions durables et innovantes.

Le leadership continu de Quadient en matière de développement durable se reflète dans plusieurs reconnaissances ESG. Récemment, Quadient a remporté la médaille d’or d’EcoVadis, se classant parmi les 1 % des meilleures entreprises de son secteur. Apprenez-en davantage sur le parcours de développement durable de Quadient et ses objectifs futurs sur : https://invest.quadient.com/en/corporate-social-responsibility.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme d’automatisation mondiale qui permet des connexions commerciales sécurisées et durables via des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur parcours de croissance, en libérant l’efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et faisant partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, l’action Quadient est éligible au PEA-PME. Pour plus d’informations sur Quadient, visitez www.quadient.com.

