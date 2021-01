Quaden Bayles – l’écolier autochtone atteint de nanisme qui est devenu célèbre dans le monde entier après que sa mère a partagé une vidéo de lui en larmes au sujet de l’intimidation – a pris part à un rassemblement de la « Journée de l’invasion ».

Le jeune homme de 10 ans faisait partie des milliers de personnes présentes au rassemblement de Brisbane mardi et a été photographié dans un t-shirt avec un drapeau aborigène et levant le poing alors que les manifestants appelaient à un changement de la date de la fête de l’Australie.

Sa sœur mannequin Guyala Bayles, 21 ans, a également rejoint les rassemblements, qui ont eu lieu dans des villes à travers le pays, tout comme sa mère Yarraka et sa tante Mara Bayles – chacune publiant des photos sur leurs réseaux sociaux.

Quaden Bayles (photo) assistant à un rassemblement « Invasion Day » à Brisbane mardi

La sœur modèle de Quaden, Guyala, 21 ans (photo), a également posté sur ses réseaux sociaux au sujet de sa participation à des manifestations mardi

La mère de Quaden, Yarraka (au centre) et sa sœur Guyala (à droite), sont de vives militantes autochtones

Le rassemblement de Brisbane a débuté mardi matin avec une marche à travers le CBD par la grande foule et à travers la rivière Brisbane jusqu’à Southbank où le groupe s’est réuni dans des parcs.

La première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk, a déclaré qu’elle reconnaissait la position des manifestants, il y avait plus à unir les Australiens lors de la fête nationale que de les diviser.

« Nous avons beaucoup à célébrer aujourd’hui … notre inclusivité, notre respect, mais aussi notre compréhension de ce qui s’est passé dans le passé, je pense qu’il est également très important que nous reconnaissions cela », a-t-elle déclaré depuis la ville de Townsville, dans le nord du Queensland. .

Quaden Bayles et sa famille, qui sont de vifs militants pour la reconnaissance autochtone, étaient une présence notable à la manifestation de Brisbane.

Guyala Bayles (photo) modèles sous le nom de Lala et compte plus de 40000 abonnés Instagram

Le rassemblement de Brisbane a attiré des milliers de personnes qui défilent dans le CBD (photo)

Quaden est devenu célèbre après la mise en ligne d’une vidéo de lui pleurant après avoir été victime d’intimidation – que 25 millions de personnes ont regardée

La tante de Quaden, Mara (à gauche), est également une militante autochtone qui a publié cette photo des rassemblements de mardi

Sa mère Yarraka a publié une vidéo de confrontation en février 2020 d’un garçon pleurant après avoir été victime d’intimidation à l’école et disant qu’il « voulait juste mourir » – provoquant une vague de soutien de la part du public.

La vidéo a été visionnée par 25 millions de personnes avant d’être supprimée par sa mère de Facebook.

Une page GoFundMe a été créée par le comédien américain Brad Williams, qui souffrait également de nanisme.

Plus de 700000 $ ont été collectés grâce à des dons du monde entier pour envoyer Quaden à Disneyland – et la famille a redistribué l’excédent d’argent à six organismes de bienfaisance, dont Dwarfism Awareness Australia et Stomp Out Bullying.

Sa sœur Guyala, qui travaille comme mannequin sous le nom de Lala, a exprimé son soutien à Quaden après que la vidéo devienne virale.

‘Je dis f *** les intimidateurs et les haineux! Tu es l’enfant le plus cool, le plus intelligent, le plus fort et le plus gentil que je connaisse. Tu n’es pas seul et nous sommes tous ici pour toi mon frère. dit le modèle.

Guyala lors d’un événement sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud mardi matin portant un t-shirt pour protester contre la Journée de l’Australie (photo)

Le mannequin a posté cette photo mardi matin en se préparant pour une apparition sur NITV (photo)

Elle s’est également exprimée sur la question de l’abolition de la Journée de l’Australie en apparaissant sur le radiodiffuseur autochtone NITV mardi matin et en prononçant un discours lors des rassemblements de l’année dernière.

L’année dernière, elle a posté le jour de l’Australie appelant à « abolir le tout » plutôt que de se concentrer sur le changement de date et de diriger les énergies sur des problèmes plus urgents liés aux inégalités autochtones.

L’activisme fait partie de la famille Bayles depuis des générations.

L’arrière-grand-mère de Quaden, Maureen Watson, a été arrêtée pour avoir protesté contre les Jeux du Commonwealth à Brisbane dans les années 1980.

Le grand-père de Quaden, Tiga, était un animateur de radio bien connu qui « a donné une voix aux peuples autochtones » selon sa fille et la mère de Quaden, Yarraka.

Yarraka et sa sœur Mara sont également des militantes bien connues pour les droits des peuples autochtones avec le groupe de défense fondateur de Mara, The Black Card.