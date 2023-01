Quad Series 2023: l’entraîneur-chef de l’Angleterre Jess Thirlby appelle à plus de «maturité» avant la Coupe du monde de netball | Nouvelles du netball

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Jess Thirlby, a déclaré qu’il était important que son équipe termine la série Quad avec une victoire avant la Coupe du monde cet été.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Jess Thirlby, a félicité son équipe pour avoir fait preuve de « cran » pour sceller la troisième place de la série Quad, mais a admis qu’il fallait plus de « maturité » avant la Coupe du monde de netball de cet été.

Les Roses ont traversé un barrage pour la troisième place très disputé contre l’Afrique du Sud, hôte, pour remporter une première victoire lors de leurs quatre matches du tournoi.

L’Angleterre avait fait match nul avec l’Afrique du Sud lors de la phase d’ouverture du tournoi, de part et d’autre des défaites contre l’Australie, championne, et la Nouvelle-Zélande, deuxième.

La compétition a marqué la dernière occasion pour l’Angleterre – et ses rivaux – de se préparer pour la Coupe du monde, qui débutera le 28 juillet au Cap.

“C’était décousu, ce n’était pas la plus belle des victoires”, a déclaré Thirlby à Sky Sports. “Mais je pense qu’étant donné le voyage à travers la série Quad que nous avons eu, j’ai pensé que c’était un bon moyen pour nous de terminer et de montrer le courage, en particulier, pour lequel je pense que cette équipe est devenue connue.”

“Ce fut un bon voyage. Nous devons juste continuer à trouver de l’extérieur pour rivaliser avec ceux qui sont classés au-dessus de nous.

“Nous sommes respectueux de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie, mais nous avons en fait trouvé des moyens de prendre pied contre eux, ce qui est un peu un nouveau territoire pour nous sur lequel nous devons développer une maturité sur la façon de terminez ces jeux et punissez-les davantage.”

La série Quad a rapidement suivi le match à domicile de trois matchs entre l’Angleterre et la Jamaïque, contre qui l’équipe de Thirlby a remporté un impressionnant triomphe 2-1.

L’Angleterre est classée troisième au monde, une place devant la Jamaïque. L’Australie est en tête du classement de la Nouvelle-Zélande, tandis que l’Afrique du Sud est cinquième.

“Dans les quelques semaines qui suivront, nous aurons tellement d’informations à prendre, et il est important de le reconnaître”, a déclaré Thirlby.

“Ces jeux sont là pour un but. Nous nous sommes répartis en deux séries consécutives, c’est une grosse demande du groupe mais c’est exactement ce dont nous avions besoin avant l’été.”

La série Quad met fin à une période congestionnée pour l’Angleterre, qui les a vus manquer une médaille aux Jeux du Commonwealth à domicile cet été, puis battre l’Ouganda à domicile avant de perdre 3-0 lors d’une tournée en Australie en octobre et novembre.

“Je ne pense pas pouvoir lutter contre tout le bruit et les critiques, mais je défendrai absolument ce groupe jusqu’au bout”, a déclaré Thirlby.

“Leur cohésion, leur unité et leur loyauté les uns envers les autres sont incontestables. Ils examinent les victoires et les défaites exactement de la même manière, ce qui est exactement ce que toute équipe gagnante du championnat qui est sur la bonne voie pour essayer d’apprendre à gagner de manière plus cohérente devrait faire.

“Donc, cette équipe pour moi, c’est le groupe le plus uni avec lequel j’ai travaillé et c’est une joie absolue de voir la résilience de leur équipe grandir au cours du mois de janvier.”

‘Ne pas ignorer le Fadoju’ | ‘Enveloppez-la dans du coton’

L’aspect le plus encourageant des performances de l’Angleterre au cours de la série Quad a peut-être été l’émergence continue de Funmi Fadoju, qui s’est imposée comme une joueuse clé avant la Coupe du monde.

Après avoir fait ses débuts internationaux seniors contre l’Ouganda en octobre, la défenseuse de 20 ans semble bien partie pour devenir l’une des plus grandes stars du sport.

Son génie a été mis en valeur contre l’Afrique du Sud alors qu’une série de revirements a aidé l’Angleterre à remporter la victoire.

“Il est impossible d’ignorer Funmi Fadoju”, a déclaré Thirlby. “S’il y a quelqu’un à qui donner un peu plus de crédit, je pense que c’est Funmi aujourd’hui.

“Elle choisit vraiment ses moments, avec une telle maturité, pour ressentir cette intuition quand dans le jeu nous en avons le plus besoin.

“Je pense juste que sa contribution a été excellente, mais ceux qui l’entourent lui permettent vraiment de s’épanouir.”

L’ancienne joueuse anglaise Pamela Cookey était d’accord avec l’évaluation de Thirlby selon laquelle les Roses ont trouvé la configuration idéale pour permettre à Fadoju de prospérer.

“C’était l’équipe défensive que nous connaissons et aimons”, a déclaré Cookey sur Sky Sports.

“Ce soutien que Fadoju avait de Geva (Mentor) à l’arrière lui permet d’aller jouer à l’avant – elle avait Jade (Clarke) au centre et Layla (Guscoth) à la défense de l’aile.

“Cette combinaison est sûre, elle a été essayée, elle a été testée et nous les avons vus obtenir tellement de balle, donc une fois que vous l’avez mise là-bas, elle peut alors voler.”

L’ancien joueur des Roses, Tamsin Greenaway, a également été impressionné par la performance de Fadoju, mais s’est dit préoccupé par les lacunes de l’Angleterre en attaque.

“Défensivement, ils ont été brillants”, a déclaré Fadoju. “Je ne peux rien reprocher à tout le tribunal, ils font un si bon travail.

“Mais l’attaque était parfois statique, le quart-temps le plus élevé était un quart-temps de 13 buts. Même si ce dernier quart-temps où Funmi nous a obtenu environ sept balles, nous n’en avons toujours mis que 13 au tableau.

“Nous allons devoir l’examiner et nous ajuster. Je pense que jouer avec la formation la plus solide vous aide simplement à obtenir une bonne course.

“Défensivement brillant, et juste envelopper Funmi dans du coton (jusqu’à la Coupe du monde).”