Qu’a-t-il dit lors de sa première interview avec les Spurs ?

L’embauche d’Ange Postecoglou à Tottenham entrera dans l’histoire puisqu’il sera le premier manager australien en Premier League. L’homme de 57 ans a signé un contrat de quatre ans pour remplacer définitivement Antonio Conte.

Il laisse derrière lui le football écossais, passant du Celtic. Son travail dans le nord de Londres a officiellement commencé le 1er juillet.

Il a depuis commencé la pré-saison avec les joueurs nationaux qui ont fait leur rapport dans le nord de Londres. Maintenant, il doit faire face à la difficulté d’amener ce style de jeu aventureux à Tottenham.

Il arrive dans un environnement où les supporters ont dû subir un football très turgescent sous Conte, Nuno Espirito Santo et Jose Mourinho avant lui.

Ange Postecoglou s’ouvre sur sa prise en charge à Tottenham

Ange Postecoglou s’est adressé au site officiel des Spurs, offrant un message de positivité aux supporters.

« J’aime gagner, c’est le principal, et je l’ai fait partout où j’ai été. Le football est conçu pour apporter le succès.

« En plus de cela, il est vraiment important pour moi qu’il y ait un élément de ce à quoi je pense que la plupart des fans et des joueurs veulent être associés, et c’est le football qui est excitant, dont les gens parlent, pas seulement du résultat final mais aussi de la manière dont tu as joué au football.

« C’est vraiment important pour moi, parce que je pense que c’est une façon de réussir. Deuxièmement, cela permet aux gens de saisir ce qui est le plus spécial dans notre jeu, ces moments mémorables.

« Les gens veulent voir leur équipe marquer des buts, être excitante, ne pas en concéder. Être agressif dans leur approche, toutes ces sortes de choses que tout le monde recherche dans sa propre équipe de football. C’est ce que je veux essayer de fournir. Nous voulons être une équipe qui gagne des choses et, en fin de compte, divertit nos fans.

« Je suis très excité par le défi qui m’attend – un énorme club de football, une ligue passionnante. Je suppose que toutes les choses que vous recherchez dans votre carrière professionnelle. C’est formidable d’être ici et de se préparer à travailler.

Crédit photo : IMAGO / PA Images