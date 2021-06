DEUX ans avant sa mort Lou Gehrig, l’Iron Horse du baseball a prononcé l’un des discours les plus mémorables de l’histoire du sport.

Mais qu’a-t-il dit et pourquoi la maladie de Lou Gehrig porte-t-elle son nom ?

Lou Gehrig a prononcé son discours emblématique en 1939 Crédit : Getty

Qui est Lou Gehrig ?

Lou Gehrig était un joueur de premier but de baseball qui a joué 17 saisons dans la Major League Baseball (MLB) pour les Yankees de New York de 1923 à 1939.

Sa séquence de 2 130 matchs consécutifs lui a valu le surnom de Iron Horse.

Il a été All-Star sept fois de suite, vainqueur de la Triple Couronne et joueur le plus utile de la Ligue américaine (AL) à deux reprises.

En 1939, il est élu au Temple de la renommée du baseball.

Il a été contraint de prendre sa retraite en raison de la sclérose latérale amyotrophique ou de la maladie de Lou Gehrig à l’âge de 36 ans.

Il mourut deux ans plus tard, le 2 juin 1941, à son domicile du Bronx, à New York.

Qu’a dit Lou Gehrig dans son discours ?

Deux semaines après sa retraite, Gehrig a prononcé son discours emblématique « L’homme le plus chanceux sur la face de la Terre » devant une foule à guichets fermés au Yankee Stadium le 4 juillet 1939.

Il a déclaré: « Fans, au cours des deux dernières semaines, vous avez lu sur une mauvaise pause.

« Aujourd’hui, je me considère comme l’homme le plus chanceux sur le Terre. Je suis dans les stades depuis 17 ans et je n’ai jamais reçu que de la gentillesse et des encouragements de la part de vos fans.

« Quand vous regardez autour de vous, ne considéreriez-vous pas comme un privilège de vous associer à des hommes aussi beaux que ceux qui sont en uniforme dans ce stade aujourd’hui ? Bien sûr, j’ai de la chance.

« Qui ne considérerait pas comme un honneur d’avoir connu Jacob Ruppert ? Aussi, le bâtisseur du plus grand empire du baseball, Ed Barrow ?

« D’avoir passé six ans avec ce merveilleux petit bonhomme, Miller Huggins ?

« Ensuite, avoir passé les neuf années suivantes avec ce leader exceptionnel, cet étudiant intelligent en psychologie, le meilleur manager du baseball aujourd’hui, Joe McCarthy ? Bien sûr, j’ai de la chance.

« Quand les Giants de New York, une équipe que vous donneriez votre bras droit à battre, et vice versa, vous envoie un cadeau – c’est quelque chose.

« Quand tout le monde jusqu’aux jardiniers et ces garçons en blouse blanche se souviennent de vous avec des trophées, c’est quelque chose.

« Quand vous avez une merveilleuse belle-mère qui prend parti pour vous dans des querelles avec sa propre fille, c’est quelque chose.

« Quand vous avez un père et une mère qui travaillent toute leur vie pour que vous puissiez avoir une éducation et construire votre corps, c’est une bénédiction.

« Quand vous avez une femme qui a été une tour de force et qui a fait preuve de plus de courage que vous ne l’auriez imaginé, c’est le meilleur que je connaisse.

« Alors je termine en disant que j’ai peut-être eu une mauvaise chance, mais j’ai énormément de choses à vivre. – Merci. »

Qu’est-ce que la maladie de Lou Gehrig ?

La maladie de Lou Gehrig est une forme rare d’une maladie dégénérative appelée sclérose latérale amyotrophique, communément appelée SLA.

La SLA est une maladie neuromusculaire mortelle incurable où une faiblesse musculaire progressive conduit à une paralysie.

La maladie attaque les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière et les motoneurones, qui contrôlent le mouvement des muscles volontaires, se détériorent et finissent par mourir.

Comme le cerveau ne peut plus contrôler le mouvement musculaire, les muscles s’affaiblissent progressivement.

La perte des motoneurones se poursuit jusqu’à ce que la capacité de manger, de parler, de bouger et enfin de respirer soit perdue et provoque finalement une paralysie.

Pourquoi la maladie de Lou Gehrig porte-t-elle son nom ?

En juin 1939, Gehrig a reçu un diagnostic de SLA, c’est à ce moment-là que la maladie a commencé à être connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig.

Les patients vivent généralement quelques années après le diagnostic – Gehrig est décédé en 1941, deux ans après avoir essuyé les symptômes.

À l’heure actuelle, il n’existe aucun remède contre la SLA et le traitement vise à améliorer les symptômes.