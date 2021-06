La SAISON 4 de la station 19 d’ABC s’est terminée le jeudi 3 juin.

L’anatomie de Grey spin-off suit le vie des hommes et des femmes d’une caserne de pompiers à Seattle.

Boris Kodjoe à l'affiche de Station 19

Qu’a fait Sullivan à la station 19 ?

Le capitaine Robert Sullivan, interprété par Boris Kodjoe, est marié au personnage d’Andy Herrera, interprété par Jaina Lee Ortiz, le Gare 19.

Il s’est passé beaucoup de choses pendant la Finale de la saison 2021, dont le mariage de Maya Bishop (Danielle Savre) et Carina DeLuca (Stefania Spampinato).

Cependant, Robert et Andy ont eu une journée difficile.

« Selon l’estimation de Robert, il venait de sauver le travail de sa femme », écrit Yahoo dans un récapitulatif final.

« Dans la sienne, cependant, il avait fait quelque chose d’impardonnable. »

Boris Kodjoe incarne le capitaine Robert Sullivan

Le comportement de Sullivan a été révélé dans des flashbacks de la série.

Maya perdrait son emploi pendant l’épisode, et apparemment Sullivan y était pour quelque chose.

« Ainsi, alors que l’épisode et la saison se terminaient, alors que Maya partageait une danse romantique avec sa mariée, tous ses collègues recevaient un SMS révélant que Bishop avait été relevée de ses fonctions », selon Yahoo.

« C’est toi », a dit Andy à Robert.

« Vous l’avez fait. »

Selon Yahoo, Robert « a vu cela comme sauver sa famille au travail » et sa femme l’a vu comme « la trahison ultime ».

La saison quatre de l'émission est terminée

Qui est Boris Kodjoe ?

Boris Kodjoe est un acteur qui incarne le capitaine Robert Sullivan sur Station 19.

Il est également connu pour son rôle dans la série télévisée Soul Food, où il a remporté trois nominations aux NAACP Awards pour le meilleur acteur de soutien.

Ses crédits de film incluent Resident Evil: Retribution, Resident Evil: Afterlife, Baggage Claim, Love and Basketball, Brown Sugar, Madea’s Family Reunion de Tyler Perry, Addicted et The Gospel and Surrogates.

Kodjoe a fait ses débuts à Broadway dans Cat on a Hot Tin Roof aux côtés de James Earl Jones.





Sa biographie de Station 19 se lit comme suit : « Le principal intérêt de Boris est de sensibiliser aux problèmes de santé dans les pays en développement.

« Lui et Nicole ont lancé la Sophie’s Voice Foundation, en l’honneur de sa fille, Sophie, qui a reçu un diagnostic de spina bifida à la naissance.

« Ensemble, ils plaident pour la prévention des anomalies du tube neural grâce à l’enrichissement en acide folique. »