Qu’a fait Owen Paterson ? Le scandale du lobbying conservateur expliqué

L’ancien député conservateur Owen Paterson a affirmé que ses droits humains avaient été violés dans l’enquête sur le lobbying parlementaire qui l’avait conduit à démissionner.

M. Paterson a quitté la Chambre des communes en novembre 2021 après avoir été reconnu par l’autorité des normes comme ayant enfreint les règles en matière de plaidoyer rémunéré.

L’épisode a plongé le gouvernement de Boris Johnson dans la tourmente, alors que le Premier ministre de l’époque tentait de réviser le système d’inconduite pour sauver son député de la suspension.

M. Paterson a maintenant déposé une plainte officielle auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), affirmant que l’enquête sur les normes avait “porté atteinte à sa bonne réputation” et n’était “pas juste à bien des égards fondamentaux”.

Alors, qu’est-ce que le député conservateur a fait de mal ? Pourquoi le gouvernement a-t-il tenté de le sauver ? Et pourquoi l’épisode a-t-il attiré des accusations de sleaze de la part des partis d’opposition ?

Qu’a fait Owen Paterson ?

Kathyrn Stone, la commissaire parlementaire aux normes, a recommandé la semaine dernière une interdiction de la Chambre des communes de 30 jours de séance pour M. Paterson dans un rapport approuvé par la suite par un groupe de députés multipartites du comité des normes.

L’enquête de Mme Stone a révélé que M. Paterson avait fait pression à plusieurs reprises au nom de deux entreprises qui lui versaient plus de 100 000 £ par an – Randox et Lynn’s Country Foods – dans ce que le rapport d’enquête décrivait comme un “cas flagrant de plaidoyer rémunéré”.

M. Paterson a fait valoir que la plupart de ses démarches auprès des fonctionnaires relevaient de l’exemption de “faute grave” des règles sur le lobbying, qui permet à un député d’approcher des fonctionnaires avec des preuves d’une “faute grave ou d’une injustice substantielle”.

Mais à l’exception d’une réunion sur les préoccupations concernant les tests de lait, le comité n’a pas accepté que les approches de M. Paterson relevaient de l’exemption.

Pourquoi les députés conservateurs ont-ils voté pour sauver Paterson ? Pour quoi ont-ils voté ?

Mercredi, les députés conservateurs ont reçu l’ordre des whips du parti de ne pas soutenir l’appel du comité des normes à la suspension de M. Paterson pendant 30 jours – une interdiction qui aurait pu le voir faire face à une pétition de rappel de ses électeurs.

Un vote oui-non prévu sur la suspension de M. Paterson a été remplacé par l’amendement de la députée conservatrice Dame Andrea Leadsom visant à créer un nouveau comité dirigé par les conservateurs pour réexaminer à la fois le cas de M. Paterson et la nécessité d’un nouveau système de normes.

Soutenus par Downing Street, les députés conservateurs ont été invités à voter pour l’amendement de Dame Andrea, un vote que le gouvernement a remporté de 250 à 232 voix.

Quelque 13 conservateurs se sont rebellés et des dizaines d’autres se sont abstenus. Alors que la réaction des abstentionnistes conservateurs montait jeudi, Tobias Ellwood, président du comité restreint de la défense, a déclaré: “Nous avons perdu l’argument et en fait une partie de la morale élevée.”

Alors, qu’est-ce que le gouvernement voulait exactement changer?

L’amendement a approuvé la création d’un nouveau comité de surveillance, qui sera dirigé par l’ancien ministre conservateur John Whittingdale. Bien que l’idée soit que quatre députés conservateurs et quatre députés de l’opposition examinent le système de normes, Whittingdale aurait le vote décisif.

Le plan a été immédiatement plongé dans le chaos alors que les travaillistes, le SNP et les libéraux démocrates ont juré de le boycotter – privant le nouveau panel de toute véritable autorité interpartis.

Le gouvernement a également été accusé d’avoir tenté de « intimider » la commissaire aux normes parlementaires – l’enquêteur indépendant sur les cas d’inconduite présumée – de son travail après qu’un ministre de haut rang a suggéré à Mme Stone de « considérer sa position ».

Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, a déclaré: “Je pense qu’il est difficile de voir quel est l’avenir du commissaire, étant donné que nous examinons le processus, et nous renversons et essayons de réformer tout ce processus.”

Pourquoi le gouvernement a-t-il fait volte-face sur son plan ?

Dans une apparente descente aux plans d’un comité dominé par les conservateurs pour réécrire les règles de conduite, le chef de la Chambre des communes, Jacob Rees-Mogg, a déclaré aux députés jeudi matin qu’il chercherait désormais des pourparlers entre les partis sur la réforme.

M. Rees-Mogg a reconnu que le lien entre le cas de M. Paterson et la nécessité d’une réforme plus large “doit être rompu”, ajoutant : “Nous présenterons des propositions plus détaillées une fois qu’il y aura eu des discussions entre les partis”.

Le numéro 10 a ensuite précisé à l’heure du déjeuner que M. Paterson devra désormais faire face à un nouveau vote sur la suspension de 30 jours.

Un vote était attendu mardi prochain pour rouvrir le dossier du député, le même vote demandant aux députés s’ils souhaitaient annuler la décision de créer le nouveau comité.

La pensée du gouvernement a peut-être changé après une réaction furieuse de dizaines de conservateurs. Jill Mortimer, l’un des conservateurs du mur rouge qui s’est rebellé, a déclaré: “C’était une erreur de jugement colossale.”

Les travaillistes auraient également préparé des publicités mettant en évidence tous les députés conservateurs qui ont voté en faveur de l’amendement Leadsom.

Pourquoi Owen Paterson a-t-il démissionné ?

M. Paterson a annoncé qu’il démissionnerait de son poste de député après que le gouvernement eut annoncé son revirement et autorisé un nouveau vote sur ses activités de lobbying.

Le député conservateur n’aurait apparemment pas été informé du changement d’avis de Downing Street – seulement découvert par des journalistes alors qu’il faisait ses courses dans un supermarché jeudi.

Plutôt que d’affronter la défaite et de recevoir une suspension de 30 jours la semaine prochaine – ce qui l’aurait laissé ouvert à une pétition de rappel – il a décidé de démissionner en tant que député conservateur du North Shropshire.

L’homme au centre de la tempête a dit vouloir quitter “le monde cruel de la politique”. Impénitent, il a dit qu’il était “incapable d’effacer mon nom dans le système actuel” et a accusé les gens de se moquer de la mort récente de sa femme.