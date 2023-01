"Qu’a fait le père de New India ?": Jibe de Nitish Kumar à PM Modi

Le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, a évoqué samedi la remarque d’Amruta Fadnavis sur le “père de la nation de la Nouvelle Inde” pour s’en prendre au Premier ministre Narendra Modi et a demandé ce que le “nouveau père” de la “nouvelle Inde” avait fait pour la nation. ?”

Amruta Fadnavis, épouse du vice-ministre en chef du Maharashtra, Devendra Fadnavis, avait appelé le 21 décembre le Premier ministre Modi, le « père de la nation » de la « Nouvelle Inde ».

Prenant un cliché en référence à la remarque, Kumar a déclaré: “Ils n’avaient rien à voir avec la lutte pour l’indépendance. RSS n’a pas contribué à la lutte pour l’indépendance … nous avons lu la remarque” Nouveau père de la nation “. ..qu’est-ce que le ‘nouveau père’ de la ‘nouvelle Inde’ a fait pour la nation ?”

Plus tôt le 21 décembre, Amruta Fadnavis avait déclaré: “L’Inde a deux pères de la nation. L’un appartenait à l’Inde d’autrefois et l’autre est pour une nouvelle Inde. Je crois que Mahatma Gandhi est le” Père de la Nation “de l’Inde et le Premier ministre Narendra Modi est le “père de la nation” de la nouvelle Inde.”

Répliquant à cette remarque, la présidente du Congrès du Maharashtra, Nana Patole, a déclaré que le Mahatma Gandhi ne peut être comparé à personne et s’est moqué de la “nouvelle Inde” du BJP.

“Le père de la nation ne peut être comparé à personne. Leur” nouvelle Inde “(BJP) ne consiste qu’à se faire quelques amis super riches tandis que le reste de la population reste opprimé et affamé. Nous n’avons pas besoin de cette” nouvelle Inde “. Inde », a déclaré Patole.

“S’ils veulent faire du Modi ji” Père de la Nation “de la nouvelle Inde juste pour quelques riches hommes d’affaires, laissez-les faire. Je les en félicite”, a déclaré Patole.

Le haut responsable du Congrès, Pramod Tiwari, a également dénoncé les propos tenus par l’épouse du vice-ministre en chef de l’État.

“Il peut y avoir deux pères au BJP mais pas dans le pays. Il n’y aura qu’un seul père de la nation …”, a déclaré Tiwari.

