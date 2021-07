L’ANCIEN président Donald Trump s’exprime sur les propos du général Mark Milley.

Le général Mark Milley travaillait à prendre position contre l’ancien président si la situation l’exigeait.

Le général Mark Milley est le président des chefs interarmées Crédit : AFP

Qu’a fait le général Mark Milley ?

Selon un livre à venir obtenu par CNN des reporters du Washington Post lauréats du prix Ulitzer Carol Leonnig et Philip Rucker, les auteurs ont décrit les plans dont Milley et d’autres chefs conjoints ont discuté.

Selon le livre, Milley et d’autres craignaient que Trump ne tente un coup d’État ou prenne d’autres mesures dangereuses ou illégales après les élections de novembre.

Suite à leurs craintes, Milley et d’autres chefs conjoints avaient discuté d’un plan pour démissionner un par un au lieu d’exécuter des ordres qu’ils considéraient comme illégaux, dangereux ou malavisés.

Après la sortie des extraits du livre, Milley a commenté son point de vue sur le livre.

Qu’a dit Mark Milley à propos du livre ?

Intitulé I Alone Can Fix It: La dernière année catastrophique de Donald J. Trump, le prochain livre traite de la dernière année de Trump en tant que président.

Le livre, qui devrait sortir le mardi 20 juillet 2021, est un aperçu des coulisses de la façon dont les hauts responsables de l’administration et le cercle restreint de Trump ont navigué dans son comportement de plus en plus déséquilibré après sa défaite aux élections de 2020.

Selon CNN, les auteurs du livre ont interviewé Trump pendant plus de deux heures.

Milley a qualifié le livre de « moment du Reichstag » et « l’évangile du Führer ».

Le général Mark Milley a fait des commentaires sur un livre à venir sur l’ancien président Donald Trump Crédit : AFP

Qu’a dit Donald Trump à propos des propos du général Mark Milley ?

L’ancien président a depuis répondu aux commentaires de Milley dans un communiqué, publié le 15 juillet 2021.

« Si je devais faire un coup d’État, l’une des dernières personnes avec qui je voudrais le faire est le général Mark Milley », a déclaré Trump dans un communiqué publié par son comité d’action politique, Save America.

Dans sa déclaration, Trump a déclaré que la seule raison pour laquelle il avait nommé Milley au poste de président des Joint Chiefs en 2018 était « uniquement parce que le général le plus surestimé du monde, James Mattis, ne pouvait pas le supporter, n’avait aucun respect pour lui et ne le recommanderait pas. . »

« Pour moi », a poursuivi Trump, « le fait que Mattis ne l’aimait pas, tout comme Obama ne l’aimait pas et a effectivement viré Milley, était une bonne chose, pas une mauvaise chose. J’agis souvent à l’encontre des conseils des gens qui Je ne respecte pas. »

Cependant, Trump s’est trompé dans sa déclaration concernant le limogeage de Milley par Obama, car il a en fait limogé Mattis pendant sa présidence.

Mattis a été le premier secrétaire à la Défense de Trump avant de démissionner en 2018 pour protester contre la décision de Trump de retirer les forces américaines de Syrie.

La déclaration de Trump marque le deuxième coup public qu’il a fait contre Milley ces dernières semaines.

En juin 2021, Trump a appelé Milley à démissionner après que des informations ont fait surface selon lesquelles deux hommes s’étaient engagés dans un match de cri dans la salle de situation l’été dernier.