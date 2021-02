Qu’a fait Larry Nassar et quel est son lien avec John Geddert?

Le médecin du sport en disgrâce Larry Nassar purge des décennies de prison pour avoir agressé sexuellement des athlètes féminines dans un scandale qui a fait des centaines de victimes et a bouleversé USA Gymnastics.

Ici, nous examinons les crimes effrayants commis par Nassar, 57 ans, qui a été condamné à plus de 175 ans d’emprisonnement après avoir été reconnu coupable d’avoir abusé de nombreuses jeunes femmes et enfants.

Qui est Larry Nassar et qu’a-t-il fait?

Larry Nassar, 57 ans, est diplômé de l’Université du Michigan avec un diplôme en kinésiologie en 1985 et a rejoint l’équipe médicale de l’équipe USA Gymnastics un an plus tard.

Le médecin en disgrâce dirigeait également une clinique et un club de gymnastique à la Michigan State University.

Il a abusé de sa position pendant deux décennies pour tâtonner des filles pendant un traitement médical – parfois devant leurs parents.

USA Gymnastics a rompu ses liens avec Nassar en 2015 et l’État du Michigan l’a licencié en septembre de la même année.

Nassar a admis avoir pénétré des femmes avec des mains non gantées lorsqu’ils lui ont rendu visite pour diverses blessures.

Le nombre de victimes qui se sont manifestées dépasse 250, depuis des décennies.

Nassar, qui a perdu son permis de médecin en avril 2018, a admis que sa conduite n’avait aucun but médical légitime et qu’il n’avait pas le consentement des filles.

La Michigan State University prévoyait de renvoyer le doyen qui n’avait pas appliqué les directives de 2014 créées pour Nassar à la suite de plaintes pour inconduite sexuelle.

Quel est le lien entre Larry Nassar et John Geddert?

John Geddert, 63 ans était l’entraîneur-chef de l’équipe olympique féminine américaine de gymnastique en 2012, qui a remporté une médaille d’or.

Geddert a été accusé de deux douzaines de crimes plus tôt le 25 février 2021, y compris des formes de traite des êtres humains, une mesure que les procureurs ont reconnue comme une utilisation peu courante de la loi du Michigan. Quelques heures après avoir été accusé d’agression sexuelle, il aurait s’est suicidé.

Il a également été accusé d’avoir menti aux enquêteurs en 2016 lorsqu’il a nié avoir entendu des plaintes contre Nassar, qui purge des décennies de prison pour avoir agressé sexuellement des athlètes féminines.

L’ancienne olympienne McKayla Maroney a déclaré qu’elle était dans une voiture avec Geddert lors d’un voyage international en 2011, abc signalé.

Pendant le voyage, Maroney aurait décrit comment Nassar l’avait touchée de manière inappropriée la nuit précédente.

Cependant, selon les passagers de la voiture, Geddert n’aurait pas réagi à l’époque et a depuis nié avoir entendu les commentaires.

Geddert a été accusé d’avoir recruté des mineurs pour les travaux forcés, une référence aux gymnastes qu’il entraînait, selon des documents déposés devant un tribunal du comté d’Eaton.

Qui est le premier accusateur masculin de Larry Nassar?

Le gymnaste Jacob Moore, 21 ans, a révélé les effets de ses abus aux mains de Nassar dans une interview révélatrice.

Plus de 250 se sont déjà manifestés comme victimes mais Jacob, qui dit espérer que Nassar « pourrit en enfer », est le premier homme.

Les documents judiciaires indiquent que Jacob a été emmené à la cave et a eu son pantalon déchiré par Nassar, qui a collé des aiguilles d’acupuncture dans ses organes génitaux.

« Je n’étais pas un gamin stupide, » Jacob a dit aujourd’hui. « Je savais en quelque sorte ce qu’étaient les pratiques médicales et celle-ci sortait de l’ordinaire. »

Depuis combien de temps l’ancien médecin de gymnastique américain a-t-il été emprisonné?

En janvier 2018, Nassar a été emprisonné jusqu’à 175 ans de prison après avoir été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement des dizaines de jeunes femmes.

Il a plaidé coupable d’avoir agressé sexuellement 125 filles et femmes entre 1998 et 2015.

Le nombre de victimes présumées qui se sont manifestées dépasse 250.

Un mois plus tôt, il avait été condamné à 60 ans d’emprisonnement pour possession de pornographie juvénile après avoir été retrouvé avec 37 000 images de pornographie juvénile.

Le 5 février, Nassar a été condamné à 40 à 125 ans de prison supplémentaires pour trois autres infractions sexuelles, soit un total de 360 ​​ans de prison.

S’exprimant dans le comté d’Eaton, au Michigan, la juge Rosemarie Aquilina lui a dit qu’elle «venait de signer son arrêt de mort» parce qu’il «l’avait fait ne mérite plus jamais de sortir d’une prison ».

Quels athlètes ont accusé le médecin d’abus sexuels?

La quadruple championne olympique Simone Biles, 23 ans, a partagé son expérience d’abus de la part du médecin américain en gymnastique.

En janvier 2018, elle a posté sur Twitter: «Je suis moi aussi l’une des nombreuses survivantes qui ont été agressées sexuellement par Larry Nassar.

«S’il vous plaît, croyez-moi quand je dis qu’il était beaucoup plus difficile de dire d’abord ces mots à haute voix que maintenant de les mettre sur papier.

« Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles j’ai hésité à partager mon histoire, mais je sais maintenant que ce n’est pas ma faute. »

Nassar a peloté des filles pendant un traitement médical pendant deux décennies d’abus horribles qu’il aurait décrit comme un «traitement spécial».

Simone a ajouté: « Il n’est pas normal de recevoir un quelconque type de traitement d’un médecin d’équipe de confiance et de l’appeler horriblement le traitement » spécial « .

Biles, qui a remporté quatre médailles d’or aux Jeux olympiques de Rio 2016, a déclaré que plus elle essayait de «couper la voix dans ma tête, plus elle hurle».

Avant les championnats du monde 2018 à Doha, la gymnaste née dans l’Ohio a déclaré qu’elle était « soulagée » après avoir pris la parole, après avoir ressenti « beaucoup de pression » pour garder la vérité pour elle-même pendant si longtemps.

Biles a fait l’éloge de la juge Rosemarie Aquilina qui a condamné Nasser, et elle a dit qu’il « a obtenu ce qu’il méritait ».

« La juge a été absolument incroyable de sa part, donc nous étions très fiers d’elle, et c’est un peu soulagé parce que [Nassar] a obtenu ce qu’il méritait et il a presque eu autant d’années [in prison] comme [he abused] filles.

« C’est un peu fou parce que je ne peux pas être celui qui sauve tout, mais tant que je fais mon travail et que tout le monde est content, peut-être que je sauverai quelque chose. »

Les gymnastes olympiques Aly Raisman, McKayla Maroney et Gabby Douglas font partie des femmes qui ont précédemment déclaré publiquement qu’elles faisaient partie des victimes de Nassar.

« Vous avez utilisé votre position de confiance … de la manière la plus vile pour maltraiter les enfants », a déclaré la juge Rosemarie Aquilina à Nassar après son plaidoyer.

« Je suis d’accord que maintenant est un temps de guérison, mais cela peut leur prendre toute une vie de guérison pendant que vous passez votre vie derrière les barreaux à penser à ce que vous avez fait en leur enlevant leur enfance. »

Elle a qualifié les victimes de «super-héros pour toute l’Amérique, car c’est une épidémie».

Ils avaient témoigné que Nassar les avait agressés avec ses mains, parfois lorsqu’un parent était présent dans la pièce, alors qu’ils cherchaient de l’aide pour des blessures de gymnastique.

Les affaires pénales contre Nassar ont fait suite à des informations publiées en 2017 dans The Indianapolis Star sur la façon dont USA Gymnastics, qui forme des olympiens, a mal géré les plaintes d’inconduite sexuelle impliquant le médecin et les entraîneurs.

Les femmes et les filles ont déclaré que les histoires les avaient incitées à avancer avec des allégations détaillées d’abus.

De nombreux accusateurs ont poursuivi l’État du Michigan, USA Gymnastics et le Comité olympique américain.

