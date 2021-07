TOM Brady a fait des commentaires sur l’ancien président Donald Trump lors d’une visite à Joe Biden à la Maison Blanche.

Cette visite est la première fois depuis 2017 qu’un champion du Super Bowl est célébré à la Maison Blanche.

Tom Brady

Qu’a dit Tom Brady à propos de Trump lors de sa visite à la Maison Blanche ?

Tom Brady a fait équipe avec le président Joe Biden pour frapper Donald Trump avec une blague sur les gens qui ne croient pas que les Tama Bay Buccaneers ont remporté le Super Bowl.

La superstar de la NFL était en visite à la Maison Blanche avec ses coéquipiers pour être honoré par le président lors de la victoire de la saison dernière.

Le MVP en titre du Super Bowl, qui avait une amitié avec Trump pendant des années, était le seul joueur à s’exprimer lors de la cérémonie.

« Ça n’avait pas l’air génial à un moment donné. Nous étions 7-5, nous nous débattions un peu, comme le président l’a mentionné. Mais nous avons trouvé un rythme, nous avons démarré », a déclaré Brady lors du court discours de deux minutes.

Tom Brady n’a pas visité la Maison Blanche lorsqu’il a été invité par Trump en 2017 Crédit : Alamy

« Peu de gens pensent que nous aurions pu gagner. En fait, je pense qu’environ 40 pour cent des gens ne pensent toujours pas que nous avons gagné.

« Je comprends cela », a répondu Biden, s’en prenant à Trump et aux affirmations de ses partisans selon lesquelles il n’avait pas remporté les élections.

Brady lui a demandé : « Vous comprenez cela, monsieur le président ? »

« Je comprends cela », a répété Biden.

Le quart-arrière vedette a également plaisanté en disant que lui et Biden partageaient le même surnom « Sleepy ».

« J’ai perdu la trace d’un down en 21 ans de jeu, et ils ont commencé à m’appeler ‘Sleepy Tom’. Pourquoi me feraient-ils ça ? rit-il en regardant Biden.

Tom Brady a-t-il visité la Maison Blanche lorsque Trump était au pouvoir ?

Brady a refusé de rejoindre ses coéquipiers des Patriots lors de leur visite à la cérémonie de Trump à la Maison Blanche en 2017.

Il a cité des « affaires familiales personnelles » à l’époque.

Il a donné une excuse similaire lorsqu’il n’a pas assisté à une visite à la Maison Blanche pendant la présidence de Barack Obama.

« Il m’appelait après les matchs, ‘J’ai regardé ton match, Tom, jouons au golf ensemble' », a déclaré Brady à propos de Trump en 2020.

Donald Trump Crédit : Getty

«Donc 2003, 2004, c’est un peu comme ça que c’était. Il viendrait à nos matchs et se tiendrait sur la touche et encouragerait les Patriots », a-t-il déclaré à Howard Stern.

« Il avait un moyen de se connecter avec les gens, et le fait toujours. Mais tout l’aspect politique est venu, et j’ai été impliqué dans beaucoup de ces choses parce que c’était tellement polarisé au moment des élections.

« C’était inconfortable pour moi », a ajouté Brady.

« Vous ne pouvez pas défaire les choses – pas que je détruirais une amitié – mais le soutien politique est totalement différent du soutien d’un ami. »

À combien de Super Bowls Tom Brady a-t-il participé ?

Tom Brady a fait dix apparitions au Super Bowl au cours de sa carrière.

Il est le seul joueur de l’histoire de la NFL à avoir remporté six bagues du Super Bowl, selon Business Insider.

Il a récemment joué et remporté un match du Super Bowl avec les Buccaneers de Tampa Bay.