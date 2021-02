Qu’a dit The Bachelor Matt James à propos du scandale raciste de Chris Harrison?

LA star du Bachelor Matt James a critiqué l’hôte Chris Harrison à la suite de la controverse entourant l’hôte et Rachael Kirkconnell.

James, apparaissant actuellement dans la saison 25 de l’émission de téléréalité, a parlé de la tempête de feu le 22 février dans un post Instagram.

Qu’a dit Matt James à propos de Chris Harrison?

Chris Harrison avait été fortement critiqué pour sa défense Rachael KirkconnellLe comportement passé de lui lors d’une interview avec l’ancienne star de Bachelorette Rachel Lindsay.

L’animateur assiégé avait demandé aux fans de faire preuve de «compassion» pour Kirkconnell.

Suite à la controverse entourant ses commentaires, Harrison a annoncé qu’il «se retirerait pour une période de temps» et ne rejoindrait pas la spéciale After the Final Rose.

Harrison et Kirkconnell ont depuis présenté des excuses, et maintenant James a publié une déclaration.

«Ces dernières semaines ont été parmi les plus difficiles de ma vie, et bien qu’il reste plusieurs épisodes de la saison, il est important que je prenne le temps d’aborder les informations troublantes qui ont été révélées depuis la fin du tournage, y compris les photos incroyablement décevantes de Rachael Kirkconnell et l’interview entre Rachel Lindsay et Chris Harrison », a écrit James.

«La réalité est que j’apprends ces situations en temps réel, et cela a été dévastateur et déchirant de le dire franchement.

«L’incapacité de Chris à recevoir et à comprendre le travail émotionnel que mon amie Rachel Lindsay entreprenait en expliquant gracieusement et patiemment l’histoire raciste d’Antebellum South, une histoire douloureuse que tout Américain devrait comprendre immédiatement, était troublant et douloureux à regarder.

« Comme les Noirs et leurs alliés l’ont immédiatement su et compris, c’était le reflet clair d’un problème beaucoup plus vaste que la franchise The Bachelor n’a pas réussi à résoudre de manière adéquate pendant des années. »

James a ajouté: « Ce moment a suscité des conversations et des reportages critiques, soulevé des questions importantes et suscité des démonstrations inspirantes de solidarité de la part de Le célibataire nation.

« Cela m’a également poussé à réévaluer et à traiter ce que mon expérience sur The Bachelor représente, non seulement pour moi, mais pour tous les concurrents de couleur, en particulier les candidats noirs de cette saison et des saisons passées, et pour vous, les téléspectateurs de domicile.

« Je vais continuer à traiter cette expérience, et vous en entendrez plus de moi à la fin. Ma plus grande prière est que ce soit un point d’inflexion qui aboutit à un changement réel et institutionnel pour le mieux. »

Rachael a été critiquée après que des photos d’elle aient fait surface assister à un thème du Vieux Sud fête d’avant-guerre.

Elle était aussi aurait « aimé » des publications racistes sur les réseaux sociaux dans le passé.

Rachael est l’une des quatre femmes toujours en lice sur la saison de Bachelor en cours, avec Michelle Young, Serena Pitt, et Bri Springs.