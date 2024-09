Qu’a dit Shailene Woodley à propos de Melania Trump ?

Photo-illustration : The Cut ; Photos : Getty Images

En juillet, Melania Trump a publié une déclaration rare après l’assassinat de Donald Trump. Elle y écrit : « N’oublions pas que les opinions, les politiques et les jeux politiques divergents sont inférieurs à l’amour. Notre engagement personnel, structurel et de vie – jusqu’à la mort – est sérieusement menacé. Les concepts politiques sont simples lorsqu’on les compare à nous, les êtres humains. » Alors que certains ont spéculé que la déclaration inhabituellement longue et quelque peu alambiquée de la Première dame était le produit de l’IA, Shailene Woodley a apparemment trouvé ses mots « si beaux ». L’actrice a partagé la publication de Melania sur sa story Instagram, et elle ne comprend désormais pas pourquoi tout le monde s’est mis en colère contre elle.

« Je n’ai publié que la première page, car la deuxième page était plus politique », a déclaré Woodley. Agitation Dans une interview, « la première page disait quelque chose comme : « Regardez, sous le masque politique, il y a un homme, un grand-père, qui rentre chez lui auprès de ses enfants, de ses petits-enfants, et qui joue de la musique. L’homme sous ce masque, c’est mon mari. » (Au cas où vous ne l’auriez pas mémorisé, la majorité de la déclaration de Melania se trouvait sur la première page.)

Woodley a qualifié la lettre de « magnifique message de compassion humaine » et a été choquée de voir que les gens étaient contrariés par ce qu’ils percevaient comme un soutien de sa part aux Trump. « Je me suis dit : « Oh mon Dieu, c’est ça ? Des centaines d’articles parce que j’ai posté un article sur une femme qui disait qu’elle était reconnaissante que son mari soit en vie ? Vraiment ? » »

Difficile de dire si Woodley joue la naïve ou si elle a vraiment été naïve quant à l’accueil que pourrait réserver son partage de la publication. Peut-être qu’elle et Brittany Mahomes pourraient créer un petit groupe de soutien pour les femmes qui ont été condamnées pour leur comportement sur les réseaux sociaux proche de MAGA.

Rester en contact. Recevez quotidiennement la newsletter Cut Conditions générales et avis de confidentialité de Vox Media, LLC En soumettant votre e-mail, vous acceptez nos Termes et Avis de confidentialité et de recevoir notre correspondance par courrier électronique.