Le commentateur de CNN Rick Santorum est dans l’eau chaude sur les commentaires concernant les Amérindiens et fait face à des menaces «d’annulation» sur Twitter.

Le politicien a fait ces commentaires lors de la conférence Standing Up for Faith & Freedom de la Young America’s Foundation.

Rick Santorum est accusé d’avoir tenu des propos racistes contre les Amérindiens Crédit: Twitter

Qu’a dit Rick Santorum à propos des Amérindiens?

Rick Santorum, 62 ans, a été accusé d’avoir fait des remarques racistes contre les Amérindiens le 23 avril 2021.

L’ancien sénateur de Pennsylvanie discutait de la façon dont la culture américaine n’a pas « beaucoup changé » au fil des ans et a déclaré à la Young America’s Foundation conservatrice: « Nous sommes venus ici et avons créé une ardoise vierge.

«Nous avons fait naître une nation à partir de rien. Je veux dire, il n’y avait rien ici. Je veux dire, oui, nous avons des Amérindiens, mais franchement, il n’y a pas beaucoup de culture amérindienne dans la culture américaine.

Il a ajouté: « Il est né des gens qui sont venus ici, poursuivant la liberté religieuse, pour pratiquer leur foi, pour vivre comme ils devraient vivre et avoir la liberté de le faire. »

Santorum discutait du fait que la culture américaine n’avait pas « beaucoup changé » au fil des ans et que « il n’y a pas beaucoup de culture amérindienne dans la culture américaine » Crédits: Getty

Qu’ont dit les gens à propos de Rick Santorum?

Les gens ont critiqué CNN et ont supplié le réseau de renvoyer Santorum pour ses commentaires.

« Rick Santorum est littéralement une écume d’étang », a tweeté le projet anti-Donald Trump PAC The Lincoln Project.

« Rick Santorum devrait être retiré de CNN », a ajouté le groupe.

Brian Sims, un membre actuel de la Chambre des représentants de Pennsylvanie, n’a pas mâché ses mots, qualifiant Santorum de « poubelle raciste » dans un tweet.

Santorum a été critiqué sur Twitter pour ses remarques Crédit: Twitter

« Il y a d’innombrables raisons pour lesquelles la Pennsylvanie a honte de Rick Santorum. L’une de nos exportations les plus racistes, xénophobes et sectaires, cette tache de Google ne mérite aucune attention et [CNN] doit faire le travail de supprimer et de s’excuser pour l’amplification qu’ils lui donnent », a-t-il écrit.

CNN n’a pas encore publié de déclaration concernant Santorum.

La Native American Journalists Association aurait conseillé aux journalistes de ne pas travailler avec CNN en raison des commentaires de Santorum.

L’organisation a publié une déclaration disant: «La NAJA appelle également les annonceurs, les bailleurs de fonds et les organisations de diversité journalistique à retirer indéfiniment leur soutien à CNN.»

Rick Santorum s’est-il excusé?

Santorum s’est défendu et a déclaré à USA Today: « Je n’avais aucune intention de minimiser ou de dévaloriser de quelque manière que ce soit la culture amérindienne. »

Meghan McCain, fille de feu le sénateur John McCain et co-animatrice actuelle de The View, a tweeté que Santorum devrait «s’instruire».

« Vous devriez vraiment vous renseigner Rick – allez visiter l’incroyable nation Navajo en Arizona, le canyon de chelle, le rocher d’araignée, la vallée du monument … », écrit-elle.

« C’est absolument spectaculaire, tout comme les gens. Vous devez également à chaque Amérindien de ce pays des excuses sincères pour ces déchets. »