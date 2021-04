L’ACTEUR Randy Quaid est connu pour ses rôles mémorables dans la série Vacation.

Cependant, l’acteur a fait une annonce sur Twitter ce mardi 27 avril.

Qu’a dit Randy Quaid à propos de sa candidature au poste de gouverneur de Californie?

Quaid, 70 ans, s’est rendu sur Twitter le mardi 27 avril pour dire qu’il «envisageait sérieusement de se présenter aux élections de gouverneur».

J’envisage sérieusement de me présenter comme gouverneur. La corruption des poursuites en Californie (en particulier Santa Barbara et le scandale Bell) est endémique; et je promets que si je suis élu, je nettoierai les bureaux du procureur de district dans tout l’État. # RandyQuaid4CAGOV – Randy Quaid (@RandyRRQuaid) 27 avril 2021

« La corruption des procureurs en Californie (en particulier Santa Barbara et le scandale Bell) est endémique; et je promets que si je suis élu, je nettoierai les bureaux du procureur de district dans tout l’État. # RandyQuaid4CAGOV. »

Il n’a pas lancé de campagne officielle. On ne sait pas immédiatement à quel parti politique Quaid est affilié. Il était un fervent partisan de l’ancien président Donald Trump.

Les tweets de Quaid surviennent quelques jours à peine après que Caitlyn Jenner a annoncé qu’elle se présentait comme gouverneur de Californie.

Jenner a annoncé sa candidature et lancé son site Web de campagne le 23 avril 2021

Après avoir annoncé son offre, Quaid a tweeté à Jenner: « Allez! » avec un emoji drapeau américain.

Qui se présente comme gouverneur de Californie?

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a fait face à une élection de rappel. Le 26 avril, la tentative de rappel du gouverneur a recueilli suffisamment de signatures pour forcer une élection de rappel plus tard cette année.

Les autres candidats républicains au poste de gouverneur devraient inclure l’ancien maire de San Diego, Kevin Faulconer, l’ancien représentant américain Doug Ose et l’homme d’affaires John Cox, qui a perdu contre Newsom en 2018.

On ne sait pas immédiatement quand l’élection aura lieu.

Dans quels films Randy Quaid a-t-il joué?

Quaid, le frère aîné de l’acteur Dennis Quaid, est apparu dans un certain nombre de films, notamment Kingpin, Days of Thunder, Independence Day et Christmas Vacation.

Quaid a été nominé en 1974 pour un Oscar du meilleur second rôle pour son rôle dans The Last Detail.

Son dernier crédit d’acteur remonte à 2018, selon IMDB.