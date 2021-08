MEGHAN McCain était absente de The View lors de l’interview de Mary Trump.

Mary Trump est la nièce de l’ancien président Donald Tump.

Mary Trump était sur The View le 2 août 2021 Crédit : CNN

Qu’a dit Mary Trump à propos de Meghan McCain ?

Trump était l’invité de The View le mardi 2 août 2021 et a fait quelques commentaires à propos de McCain au cours de sa dernière semaine.

Trump était dans l’émission pour parler de son prochain livre, The Reckoning, et les émeutes du Capitole du 6 janvier ont été abordées avec des sujets de racisme rencontrés par la police du Capitole pendant le siège.

L’absence de McCain n’a été commentée qu’à la fin, lorsque Trump l’a abordée.

« C’est dommage que votre collègue n’ait pas eu le courage de venir et d’avoir cette conversation avec moi mais j’apprécie que vous soyez tous disposés à aborder ces sujets très difficiles car le racisme à mon avis est au cœur de tout ce qui ne va pas dans l’Amérique du 21e siècle », a-t-elle déclaré

Le commentaire a laissé certains des co-animateurs sous le choc, y compris Whoopi Goldberg, qui est resté silencieux après sa remarque avant de remercier Trump et d’aller à une pause publicitaire.

On ne sait pas pourquoi McCain était absent du panel.

Qui est Mary Trump ?

En plus d’être connue comme la nièce de l’ancien président, Trump est également une psychologue et auteure américaine.

Née le 3 mai 1965, elle n’a jamais hésité à parler de sa famille.

Son livre de 2016, Too Much and Never Enough : Comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde, raconte tout sur la famille Trump qui s’est vendue à près d’un million d’exemplaires le jour de sa sortie.

Après la défaite de Trump aux élections de 2020, sa nièce a trinqué aux résultats tout en portant un chapeau Biden Harris.

Trump est la fille de Fred Trump Jr. qui a choisi de devenir pilote de ligne au lieu de se lancer dans l’entreprise familiale, ce qui a incité son père, Fred Trump Sr. à laisser l’entreprise à Donald.

Mary Trump est la nièce de l’ancien président Donald Trump Crédit : AP

Qu’a dit Mary Trump à propos de son oncle, Donald Trump sur The View ?

McCain n’était pas la seule à qui Trump a tiré lors de son interview.

Avant ses remarques sur McCain, Trump a ajouté que son oncle avait causé « la mort inutile de centaines de milliers d’Américains », en raison de la façon dont il a géré la pandémie de COVID-19.

« Une chose que Donald a prouvé, c’est que l’utilisation du racisme comme plate-forme a été un succès, et je pense que c’est pourquoi nous voyons tant de conflits dans ce pays », a-t-elle poursuivi.

« Et nous devons continuer à avoir le genre de conversations sur la race et le genre que vous avez. »