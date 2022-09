Qu’a dit Liz Truss à propos de l’Ecosse ?

Le nouveau Premier ministre britannique Liz Truss est en visite en Écosse pour rencontrer la reine à Balmoral, où elle sera invitée à former un gouvernement après sa victoire sur Rishi Sunak lors de la course à la direction du Parti conservateur.

Bien qu’elle soit née à Oxford et qu’elle ait passé son adolescence à Leeds, Mme Truss a en fait vécu à Paisley, dans le Renfrewshire, pendant huit ans dans les années 1980, où elle a fréquenté l’école primaire de West.

Fille de parents de gauche, elle s’est souvenue d’avoir assisté aux manifestations de la Campagne pour le désarmement nucléaire à la base navale de Faslane et d’avoir scandé des slogans anti-Thatcher tels que « Magie, Maggie, Maggie ! Oh, oh, oh ! bien loin de sa posture actuelle d’Iron Lady.

Bien que cela puisse laisser entendre une affinité pour l’indépendance écossaise, elle a déjà clairement exprimé son opposition à la détermination du Parti national écossais (SNP) d’organiser un deuxième référendum sur la question en 2023.

Le dernier vote pour l’indépendance a eu lieu le 18 septembre 2014, se terminant par une victoire de 55,3 % pour la campagne du « non », mais la Cour suprême du Royaume-Uni doit entendre une affaire judiciaire en octobre qui déterminera si un second peut être tenu sans le consentement. de Westminster, l’impact négatif du Brexit sur la Grande-Bretagne alimentant un nouveau désir d’éclatement de l’union au nord de la frontière.

Le Sunday Times a rapporté au cours du week-end qu’une administration Truss pourrait légiférer pour rendre plus difficile l’adoption d’un vote «oui», obligeant 50,1% de l’ensemble de l’électorat à soutenir une telle décision, pas seulement un pourcentage majoritaire de la participation le jour de question.

La chef du SNP, Nicola Sturgeon, a répondu à cela dans une interview avec Sophy Ridge sur Nouvelles du ciel en avertissant le nouveau PM de ne pas « gerrymander les règles ».

“Ce n’est pas parce que vous craignez de perdre une compétition démocratique que vous avez peur de réécrire les règles de la démocratie”, a-t-elle déclaré.

S’exprimant à Exeter lors des événements de hust du mois dernier pour la course à la direction, Mme Truss a vivement critiqué son homologue écossais, ouvrant la voie à des problèmes à venir : “J’ai l’impression d’être un enfant du syndicat, je crois vraiment que nous sommes un famille et nous sommes mieux ensemble et je pense que la meilleure chose à faire avec Nicola Sturgeon est de l’ignorer.

« C’est une chercheuse d’attention, c’est ce qu’elle est.

“Ce que nous devons faire, c’est montrer aux habitants d’Ecosse, d’Irlande du Nord et du Pays de Galles ce que nous leur apportons et nous assurer que toutes nos politiques gouvernementales s’appliquent dans tout le Royaume-Uni.”

Lors d’une autre campagne électorale à Perth, où des manifestants indépendantistes ont organisé une manifestation bruyante devant la salle de concert de la ville, Mme Truss a déclaré qu’elle “ne permettrait pas” un autre vote.

“Si je suis élue Premier ministre, je ne permettrai pas un autre référendum sur l’indépendance”, a-t-elle poursuivi.

“Au moment du référendum de 2014, il a été convenu par le SNP qu’il s’agissait d’un référendum unique dans une génération.

« Je crois que les politiciens tiennent leurs promesses, et Nicola Sturgeon devrait tenir sa promesse. Ce qu’elle devrait faire, plutôt que de s’agiter pour un autre référendum, c’est de s’occuper des problèmes très réels en Écosse.

Nicola Sturgeon a déclaré que Liz Truss serait un «désastre» en tant que Premier ministre si elle régissait la façon dont elle a fait campagne pour la direction conservatrice (PENNSYLVANIE)

“Il y a un arriéré dans le Service national de santé écossais – je sais que c’est une priorité pour le peuple écossais et c’est de cela que nous devrions parler, c’est ce à quoi le gouvernement écossais devrait s’occuper.”

Ailleurs, elle s’est engagée à tenir le Parlement écossais responsable de ses « incapacité » à fournir des services publics de qualitéattaquant à nouveau le SNP.

“Je ne laisserai jamais personne parler du potentiel de l’Ecosse”, a-t-elle déclaré.

«En tant que nation, nous sommes plus forts ensemble et le Royaume-Uni a autant besoin de l’Écosse que l’Écosse a besoin du Royaume-Uni.

«Pendant trop longtemps, les Écossais ont été déçus par le SNP qui se concentrait sur la division constitutionnelle plutôt que sur leurs priorités. Cela n’arrivera pas sous ma direction.

Elle a poursuivi: «Je veillerai à ce que mon gouvernement fasse tout pour que les représentants élus tiennent l’administration décentralisée responsable de son incapacité à fournir les services publics de qualité, en particulier la santé et l’éducation, que le peuple écossais mérite.

“En tant que Premier ministre et ministre de l’Union, je mettrai en œuvre mon plan ambitieux visant à tirer parti de l’opportunité que nous avons de stimuler la croissance et les investissements commerciaux nécessaires pour faire avancer l’économie écossaise.”

Lors d’une autre campagne électorale à Darlington, elle a abordé le sujet des licences de forage pétrolier en mer du Nord, qu’elle considère comme un élément clé de la solution aux problèmes énergétiques actuels du Royaume-Uni.

Selon Les tempsMme Truss prévoit d’offrir jusqu’à 130 nouvelles licences et d’encourager les entreprises disposant de plates-formes existantes à investir davantage et à accélérer la production, une position qui risque à nouveau de la mettre en désaccord avec Mme Sturgeon, qui pourrait continuer à préférer donner la priorité aux intérêts de l’environnement.

“Je veux également m’assurer que nous exploitons toutes les réserves de gaz et la capacité dont nous disposons au Royaume-Uni”, a-t-elle déclaré à son auditoire conservateur dans le nord-est.

“Il est important que nous augmentions l’approvisionnement en énergie, et il y a plus de ressources à utiliser en mer du Nord.”