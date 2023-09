Qu’a dit l’ex-partenaire commercial de Hunter Biden aux législateurs ?

Lors de la première audience jeudi de l’enquête de mise en accusation du GOP contre le président Joe Biden, les républicains de la Chambre ont insisté à plusieurs reprises sur le fait que ce que l’ancien partenaire commercial de Hunter Biden, Devon Archer, a récemment déclaré aux législateurs à huis clos était au cœur de la raison pour laquelle l’enquête était justifiée.

Jeudi, le représentant Jim Jordan, républicain de l’Ohio, président du comité judiciaire de la Chambre des représentants, a qualifié le témoignage d’Archer de « preuve la plus révélatrice » de l’implication potentielle du président dans un « stratagème de trafic d’influence ».

Mais une revue de Le témoignage d’Archer, détaillé dans un transcription rendue publiquemontre que Jordan a omis des parties clés du témoignage d’Archer et en a potentiellement mal interprété d’autres parties, ce qui sape certains éléments clés de l’enquête de destitution des Républicains.

En 2016, lorsque Biden était vice-président, il a menacé de suspendre l’aide à l’Ukraine si leurs dirigeants ne destituaient pas le procureur en chef du pays, Victor Shokin, qui était largement perçu par les gouvernements et les institutions occidentales comme corrompu. Garantir l’éviction de Shokin était alors la position politique officielle du Département d’État américain, et l’envoyé de l’Union européenne en Ukraine la soutenait.

À l’époque, le bureau de Shokin avait ouvert une enquête sur la société pétrolière ukrainienne Burisma, qui avait embauché Hunter Biden et Archer au sein de son conseil d’administration.

Shokin a finalement été licencié et, comme Jordan l’a déclaré jeudi, Joe Biden a « exploité 1 milliard de dollars de l’argent des contribuables américains » pour y parvenir – une décision que Biden a prise plus tard. chronique en public comme preuve de ses efforts anti-corruption en tant que vice-président.

« Mais la preuve la plus révélatrice », a déclaré Jordan jeudi, « est ce qui [Hunter Biden’s] a déclaré le partenaire commercial.

Jordan faisait référence à un échange lors du témoignage d’Archer en juin, lorsque Archer a parlé aux législateurs d’une demande que Hunter Biden avait reçue du plus haut dirigeant de Burisma, Mykola Zlochevsky, lors d’un dîner des années plus tôt.

Comme Jordan l’a raconté, « voici la question » qui a été posée à Archer lors de son témoignage : « La demande était une aide du gouvernement des États-Unis pour faire face à la pression qu’ils subissaient de la part de leur procureur. »

« Vous savez quelle a été la réponse de M. Archer ? » » a demandé Jordan. » »C’est correct.’ Question suivante : « Qu’a fait Hunter Biden après avoir reçu cette demande ? Il a appelé son père. »

« C’est ce sur quoi nous enquêtons », a insisté Jordan.

Mais dans son témoignage précédent, Archer a déclaré que Shokin n’était même pas « sur mon radar » à l’époque, et que la « pression » contre laquelle l’exécutif de Burisma voulait un soulagement était « les enquêtes du gouvernement ukrainien » plus généralement et le gel des avoirs aux États-Unis. Royaume. « Vous savez, en gros, la demande est du genre : « DC peut-il vous aider ? » Mais… ce n’était pas comme – il n’y avait pas de précisions, vous savez, « le grand gars peut-il aider ? » »

Archer a déclaré aux législateurs que le licenciement de Shokin exposait en fait la Birmanie à un examen juridique plus approfondi, et non moins. Archer a affirmé que Shokin était « sous le contrôle » de Zlochevsky et que son renvoi était considéré comme « pas bon » pour l’entreprise – malgré la prémisse de Jordan.

« Le récit qui m’a été raconté, très franchement… Le licenciement de Shokin n’était pas bon, car il était, comme, sous contrôle en ce qui concerne Mykola », a témoigné Archer.

Archer a également déclaré aux législateurs que même s’il avait entendu – de seconde main – Hunter appeler quelqu’un après que Zlochevsky lui avait demandé au dîner d’aider à soulager la « pression », Archer ne savait pas si c’était Joe Biden que Hunter Biden avait appelé. Bien qu’Archer ait initialement déclaré aux législateurs qu’il pensait que Hunter Biden avait appelé son père, Archer a ensuite déclaré aux législateurs qu’il ne savait pas qui avait réellement reçu l’appel. « Je ne sais pas d’une manière ou d’une autre si c’était pour [Joe Biden] », a déclaré Archer à propos de l’appel.

Au début de l’audience, le républicain à la tête de l’enquête de destitution, le représentant James Comer, R-Tenn., a noté que l’un des associés commerciaux chinois de Hunter Biden, Jonathan Li, avait envoyé un « investissement personnel » de 250 000 $ à Hunter Biden en août 2019. — « des mois après que Joe Biden a annoncé sa candidature à la présidence », comme l’a dit Comer.

Selon Comer, président du comité de surveillance de la Chambre des représentants chargé de l’enquête, ce paiement constituait « un investissement substantiel dans les Bidens » et « au cours de l’interview d’Archer… il a expliqué comment le vice-président Biden a développé une relation avec Jonathan Li. Le vice-président Biden avait prendre un café avec Jonathan Li à Pékin. Il lui a parlé au téléphone et a même écrit une lettre de recommandation universitaire pour les enfants de M. Li. «

Mais dans son témoignage il y a deux mois, Archer a décrit ce qui n’était guère une relation étroite entre Joe Biden et Li. Il a témoigné que Joe Biden et Li « ont fini par prendre un café » une fois à Pékin, et qu’il n’était même pas sûr si Joe Biden savait qui était Li lorsque Hunter Biden les a mis au téléphone une autre fois – ce qui aurait pu être le cas. après que les deux se soient déjà rencontrés à Pékin, a déclaré Archer.

Au téléphone, ils ont parlé de « à quel point Pékin est formidable – ou Chengdu, quelle que soit la ville dans laquelle nous nous trouvions… [It was] une expression de bonjour, je suppose », a témoigné Archer. « Il n’y a pas eu de moment précis où j’ai été témoin [them discuss] une affaire ou des relations commerciales spécifiques ou, vous savez, des détails sur tout type de questions financières », a ajouté Archer.

La réunion autour du café et l’appel téléphonique n’étaient qu’un échange de plaisanteries, a déclaré Archer aux législateurs.

Archer a témoigné qu’il se souvient que Hunter Biden avait « demandé » à son père d’écrire une lettre de recommandation universitaire pour la fille de Li, mais Archer a également déclaré que Joe Biden n’avait jamais été invité à prendre des mesures au nom de l’entreprise de Li et que la lettre « n’avait pas fonctionné ». » — « elle n’est pas entrée », dit-il.

Vers la fin de son témoignage, on a demandé à Archer s’il était juste de résumer l’ensemble de son témoignage en suggérant « ce n’est pas que Hunter Biden influençait la politique américaine, c’est que Hunter Biden donnait faussement aux dirigeants de Burisma l’impression qu’il avait une influence sur la politique américaine. politique américaine. »

Archer a répondu : « Je pense que c’est juste. »