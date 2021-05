DANS LE VRAI style Lewis Capaldi, il a rendu l’air bleu aux Brits 2021.

Les patrons du spectacle ont été contraints de noyer la pop star avec un bruit blanc quand il a présenté le gong du meilleur album britannique à Dua Lipa à l’O2 Arena.

Lisez notre blog Brit Awards 2021 pour les dernières nouvelles et mises à jour

4 Lewis Capaldi a rendu l’air bleu aux Britanniques 2021 Crédits: Getty

Que s’est-il passé avec Lewis Capaldi aux Britanniques?

Le chanteur écossais a tenu les éditeurs de télévision sur leurs gardes alors que des millions de personnes se connectaient à la maison.

Après s’être peut-être livré au bar gratuit, le hitmaker Before You Go a laissé échapper quelques phrases parsemées de jurons.

Le public à l’intérieur de l’O2 – composé de travailleurs clés – a hué Lewis, mais cela ne l’a pas empêché de jurer une tempête.

Il jurait tellement que certains ont glissé sur le bouton de sourdine, notamment lorsqu’il a dit: « Hello mutherf ***** s ».

4 Les producteurs ont pris la décision de couper le son de Lewis Crédits: itv

Qu’a dit Lewis Capaldi aux Britanniques?

Bien que The Brits soit diffusé à la télévision comme s’il était en direct, il s’agit en fait d’un délai – au cas où quelqu’un commencerait à jurer en présentant un prix.

Les producteurs ont pris la décision de débrancher le microphone de Lewis après qu’il ait commencé à jurer dès qu’il est monté sur scène.

Mais malgré la mise en sourdine du chanteur, la diffusion en direct internationale de l’émission a diffusé son discours non édité – alors c’est parti:

4 Lewis a maudit son chemin à travers son discours Crédits: Getty

« Bonjour maman ***** s!

« Écoutez les gars…. Je transpire, c’est comme un marais là-bas, je vous le dis. Des salopes en sueur. »

Il a poursuivi: «C’est génial d’être ici ce soir, c’est tout simplement génial d’être hors de la maison pour être honnête.

« Ce fut une excellente année pour les albums, surtout parce que je n’en ai pas sorti un. »

Puis, alors que Lewis a fait une plaisanterie sur la victoire de l’Écosse à l’Euro 2020, qui a reçu des huées de la foule, il a réagi: « Je n’ai pas f *** ing écrit. Je fais juste un travail. »

Qu’ont dit les téléspectateurs à propos du discours de Lewis Capaldi?

Malgré le discours de Lewis sur l’accident de voiture, de nombreuses personnes ont salué son apparence britannique comme l’un des rares moments divertissants de la nuit.

Un fan a écrit sur Twitter: « Juste une suggestion pour Lewis Capaldi d’accueillir les #BRITs des Brit Awards de l’année prochaine »

»

Un autre a déclaré: « Lewis Capaldi est emblématique, je hurle toujours😂 #BRITs »