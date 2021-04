La star de la NBA, Lebron James, a publié, puis supprimé, un tweet qui semblait menacer le flic qui a tué par balle Ma’Khia Bryant, seize ans.

L’officier Nicolas Reardon a tué Bryant alors qu’elle attaquait une autre fille en tenant un couteau mardi.

Lebron a été critiqué pour ses commentaires, qui semblaient menacer le flic qui a tué le jeune homme de seize ans. Crédits: Getty Images – Getty

Qu’a dit Lebron James dans son tweet?

La star de la NBA LeBron a tweeté une photo du flic de l’Ohio avec la légende: « Vous êtes le prochain. #ACCOUNTABILITY. »

Le tweet, qui a été publié le jeudi 22 avril, au lendemain de la mort de Bryant, a été supprimé peu de temps après.

Le joueur de LA Lakers a ensuite répondu aux critiques de son tweet et a expliqué pourquoi il avait supprimé le message.

Bryant a été abattu par l’officier Nicholas Reardon à Columbus, dans l’Ohio, le mardi 20 avril, quelques instants avant que Derek Chauvin ne soit reconnu coupable du meurtre de George Floyd dans le Minnesota.

Le tweet original de Lebron a été supprimé Crédit: Twitter

Lebron a été critiqué pour son tweet original sur le flic de l’Ohio Crédit: Twitter

Juste un jour après la fusillade mortelle, un groupe de 200 à 250 militants a défilé dans les rues de Colomb, scandant «la vie noire compte» et «dites son nom».

À partir de 21h30, le groupe a descendu Marconi Boulevard devant la Cour suprême de l’Ohio.

Plus tôt mercredi, des manifestations et une veillée ont également été organisées dans toute la ville, des groupes se réunissant pour prier pour la famille Bryant.

Un silence de 16 minutes a eu lieu pendant la veillée pour se souvenir de l’adolescent, chaque minute représentant un an de la vie de Bryant.

Qu’a dit Lebron James depuis?

Lebron a continué à publier sur la mort de Bryant sur Twitter après avoir supprimé l’image et le tweet qui l’accompagne.

Il a écrit: «LA COLÈRE fait du bien à l’un de nous et cela m’inclut moi-même!»

Bryant a été abattu par l’officier Nicholas Reardon à Columbus, Ohio, le mardi 20 avril Crédit: Entreprise

«Rassembler tous les faits et éduquer le fait cependant! Ma colère est toujours là pour ce qui s’est passé cette petite fille. Ma sympathie pour sa famille et que la justice prévale!

Il a poursuivi avec un autre tweet, qui disait: «Je suis tellement fatigué de voir des Noirs tués par la police.»

«J’ai supprimé le tweet parce qu’il est utilisé pour créer plus de haine.»

«Il ne s’agit pas d’un officier. il s’agit de l’ensemble du système et ils utilisent toujours nos mots pour créer plus de racisme. J’ai tellement besoin de plus de RESPONSABILITÉ. »

Le message incendiaire original de la star du basket-ball sur Reardon a été critiqué par les utilisateurs de Twitter.

Le sénateur de l’Arkansas, Tom Cotton, a appelé le sportif en affichant: «Lebron James incite à la violence contre un policier de l’Ohio.

« C’est honteux et dangereux. Est-ce que la NBA est d’accord avec ça? Est-ce que Twitter? »

Le représentant de l’Ohio, Mike Loychik, a tweeté: « Des gens comme LeBron James et ses amis de gauche éloignent les bonnes personnes des carrières dans l’application de la loi.

« C’est exactement l’opposé de la façon d’améliorer le maintien de l’ordre. »

L’ancienne star du baseball Lenny Dykstra a écrit: « Au nom des athlètes professionnels, actuels et anciens, je m’excuse pour la façon dont #LeBronJames vient de montrer son intérieur Maxine Waters et a fait une menace très réelle et continue à la vie de l’officier qui a rapidement agi pour empêcher un attaque au couteau de s’aggraver.

« Beaucoup d’entre nous apprécient ce que font les LEO! »

Cependant, certaines personnes ont défendu LeBron.

L’un d’eux a écrit: « Un flic vient de tuer une petite fille et vous êtes plus préoccupé par Lebron James a tweeté que le flic est le prochain à prendre ses responsabilités ???? GET REAL. »