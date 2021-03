Qu’a dit le ravisseur et violeur autrichien?

JOSEF Fritzl sera à jamais connu comme l’un des pires délinquants sexuels au monde de tous les temps.

Le diabolique Autrichien, maintenant âgé de 85 ans, a gardé sa propre fille Elisabeth en captivité pendant 24 ans, tout en la violant et en engendrant ses sept enfants.

Qu’a dit Josef Fritzl dans son interview?

En 2008, à peine 10 jours après avoir été arrêté pour avoir emprisonné et violé sa propre fille, Josef Fritzl a fait une interview sur les raisons pour lesquelles il avait fait ce qu’il avait fait.

Son avocat, Rudolf Mayer, a mené l’interview qu’il a dit que son client avait donnée pour contrer ce que Fritzl avait appelé la représentation unilatérale de lui par les médias comme un « monstre ».

Fritzl a insisté sur le fait que son objectif initial était de «sauver» sa fille.

Il a dit: «Depuis qu’elle a commencé la puberté, Elisabeth a cessé de faire ce qu’on lui disait, elle n’a tout simplement plus obéi à mes règles.

«Elle passait toute la nuit dans les bars et revenait puant l’alcool et la fumée.

« J’ai essayé de la sauver de ce marais. Je lui ai organisé un travail de serveuse, mais parfois il y avait des jours où elle n’irait pas travailler. »

Fritzl a déclaré que sa fille avait tenté de s’enfuir de chez elle à deux reprises et avait traîné avec « des personnes aux normes morales douteuses ».

Il a insisté: « C’est pourquoi j’ai dû aménager un endroit où je lui ai donné la chance – par la force – de rester à l’écart des mauvaises influences extérieures. »

L’ancien ingénieur électricien, également reconnu coupable de viol dans les années 1960, a incarcéré sa fille le 28 août 1984.

Elle a finalement trouvé la liberté le 19 avril 2008 après que Fritzl ait accepté de consulter un médecin lorsque Kerstin, la fille aînée, est tombée inconsciente.

Mais à ce stade, son épreuve souterraine avait duré 8 516 jours, Fritzl admettant qu’il avait planifié sa «cellule» depuis un certain temps.

Il a dit: «Je suppose que cela a dû être vers 1981 ou 1982 lorsque j’ai commencé à construire une pièce dans ma cave comme cellule pour elle.

Il a révélé comment il l’avait équipée d’une lourde porte en béton et en acier, actionnée électriquement avec une serrure à combinaison à télécommande, et a ajouté: « J’ai ensuite enduit les murs, ajouté un lavabo et une petite toilette, un lit et un anneau électrique, un réfrigérateur, électricité et lumières. «

Qu’a dit Frtizl à propos de la naissance des enfants de sa fille?

En 1988, Elisabeth est tombée enceinte pour la première fois avec leur fille Kerstin.

Fritzl a expliqué comment il avait essayé de calmer sa fille en lui donnant des livres médicaux sur l’accouchement et en lui fournissant des serviettes et des couches.

«C’était formidable pour moi d’avoir une deuxième vraie famille dans la cave, avec une femme et quelques enfants», a déclaré Fritzl.

Dans son entretien, Fritzl a nié les allégations selon lesquelles il avait menacé de gazer sa famille de cave s’ils tentaient de s’échapper, mais il a ajouté: « Je suis désolé de dire que je leur ai dit qu’ils ne passeraient jamais la porte parce qu’ils seraient électrocutés et mourraient. s’ils essayaient. «

Quand Fritzl a-t-il été condamné?

En mars 2009, le jury du tribunal de St Pölten l’a déclaré coupable de tous les chefs d’accusation – meurtre par négligence, esclavage, inceste, viol, coercition et faux emprisonnement.

Il a tranquillement accepté les verdicts et a renoncé à son droit de faire appel.

Fritzl a été condamné à perpétuité dans une unité pénitentiaire spéciale pour aliénés criminels dans la prison autrichienne de Krems-Stein, où il reste à ce jour.