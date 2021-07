PRÈS de 10 000 nouveaux cas de Covid-19 ont augmenté en Alabama en juillet 20201.

L’Alabama a le taux de vaccination le plus bas des États-Unis.

Kay Ivey, gouverneur de l’Alabama Crédit : AP

Qu’a dit le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, à propos des vaccins contre le Covid-19 ?

Le 22 juillet 2021, des journalistes ont interrogé le gouverneur Kay Ivey sur ce qui pourrait être fait pour encourager les résidents de l’État de l’Alabama à se faire vacciner.

« Je ne sais pas. Vous me le dites », a déclaré le gouverneur à un journaliste à Birmingham.

« Gens [are] censé avoir du bon sens.

Suite aux statistiques, le gouverneur de l’État avait un message pour les résidents de l’Alabama.

Ivey a blâmé les «personnes non vaccinées» pour la recrudescence des cas de Covid en Alabama Crédit : AP

« Il est temps de commencer à blâmer les gens non vaccinés, pas les gens ordinaires. Ce sont les gens non vaccinés qui nous laissent tomber.

« Près de 100 % des nouvelles hospitalisations concernent des personnes non vaccinées. Et les décès se produisent certainement chez les personnes non vaccinées », a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’un événement pour une entreprise de technologie.

« Ces gens choisissent un mode de vie horrible de douleur auto-infligée. »

Moins de 34% de la population de l’État a été complètement vaccinée, a rapporté le Washington Post.

Le gouverneur Ivey déclare que les citoyens non vaccinés « choisissent une vie horrible de douleur auto-infligée » Crédit : AP

Près de 500 000 personnes restent partiellement vaccinées.

Plus de 565 000 cas de coronavirus et environ 11 400 décès ont été signalés en Alabama depuis le début de la pandémie.

Qu’a dit la représentante Marjorie Taylor Greene à propos du vaccin Covid-19 ?

Greene a l’habitude de diffuser des informations fausses ou trompeuses sur le coronavirus, les couvre-visages, les mesures de verrouillage et la pandémie dans son ensemble.

Le 19 juillet, la députée conservatrice a été frappée d’une suspension de 12 heures de Twitter après avoir publié un tweet affirmant à tort que Covid-19 n’est « pas dangereux » pour les personnes qui ne sont pas obèses ou de moins de 65 ans.

Dans un tweet séparé, Greene a déclaré que « vaincre l’obésité » protégerait les gens contre les complications et la mort des coronavirus.

Greene a déjà appelé les Américains à rejeter le vaccin contre le Covid-19 et a utilisé l’expression « dis juste non », une référence à la guerre contre la drogue de l’ancien président Ronald Reagan.

Dans un tweet du 11 juillet, Greene a déclaré: « Des milliers de personnes signalent des effets secondaires très graves des vaccins qui changent leur vie en prenant des vaccins contre le covid.

Le tweet a rapidement été qualifié de « trompeur » par Twitter, qui a ensuite conseillé aux gens de voir ce que les responsables de la santé avaient à dire sur les vaccins.

Greene a également déclaré précédemment que les efforts de vaccination en porte-à-porte devraient se concentrer davantage sur l’obésité plutôt que de faire piquer les gens.

Lors de la conférence de presse du 20 juillet, elle a déclaré : « Si nous allons parler de faire du porte-à-porte pour demander aux gens s’ils ont eu le vaccin et l’offrir, alors nous devrions absolument parler aux gens de la façon de réduire l’obésité pour se débarrasser… du facteur de risque numéro un qui peut conduire à une hospitalisation ou à la mort. »

Le représentant de la Géorgie est allé jusqu’à comparer le port de masques à l’Holocauste, affirmant que forcer des masques ou des vaccins était comme forcer les Juifs à porter des étoiles dans l’Allemagne nazie.

Bien qu’elle ait doublé sa position après avoir fait ces commentaires, Greene a présenté des excuses en s’adressant à des journalistes à l’extérieur du Capitole le 12 juillet.

« Je suis vraiment désolé d’avoir offensé les gens avec des remarques sur l’Holocauste », a déclaré le représentant de la Géorgie.

« Il n’y a pas de comparaison, et il n’y en aura jamais. »