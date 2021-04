HOUSE Les démocrates ont bloqué une résolution républicaine pour censurer Maxine Waters pour ses commentaires sur le procès Chauvin.

Le week-end dernier, la membre du Congrès a fait des commentaires qui ont été critiqués par le juge Peter Cahill comme ce qu’il a décrit comme une intervention «odieuse». Alors qu’est-ce qu’elle a dit exactement?

Waters a dit aux manifestants de devenir plus conflictuels si Chauvin était acquitté Crédit: AP

Qu’a dit Maxine Waters à propos de Derek Chauvin?

Waters a été largement critiqué après avoir dit aux manifestants de « rester dans la rue et de devenir plus actifs, plus conflictuels » si Chauvin n’est pas reconnu coupable.

Elle a pris la parole lors d’une émeute dans le Minnesota après la fusillade mortelle de Daunte Wright par la police.

Le juge Cahill a déclaré au tribunal de Minneapolis que les commentaires de Waters lors d’un rassemblement dans la ville samedi pourraient même voir un verdict de culpabilité appelé et annulé – après que l’avocat de l’ex-flic Chauvin a fait valoir que le jury avait été indûment influencé.

Malgré cela, Waters a doublé ses paroles et a affirmé que les remarques « n’ont pas d’importance », donc elle n’a pas besoin de s’excuser.

« Le juge dit que mes paroles importent peu », a déclaré le joueur de 82 ans, rapporte CNN.

Puis, lorsqu’elle a demandé au juge de dire que ses commentaires auraient pu faire valoir les moyens d’appel de la défense de Chauvin, elle a déclaré: « Oh non, non, ils ne l’ont pas fait. »

Chauvin a été vu être emmené hors du tribunal menotté après le verdict du jury Crédit: AP

Waters prétend qu’elle a fait ces commentaires dans le contexte de la désobéissance civile dans son ensemble, affirmant que les manifestations sont un outil symbolique et utile dans la réalisation des droits à la fois hier et aujourd’hui, ajoutant que «tout le mouvement des droits civiques est la confrontation».

Quand Derek Chauvin sera-t-il condamné?

Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de George Floyd.

Le juge Peter Cahill, qui a présidé le procès de Derek Chauvin, a déclaré que l’ancien policier coupable de Minneapolis serait condamné dans huit semaines.

Comme il a été emmené menotté après avoir été reconnu coupable des trois chefs d’accusation de meurtre et d’homicide involontaire coupable, Cahill a déclaré que la défense de Chauvin devra soumettre des documents au tribunal.

Cette procédure implique une enquête préalable à la condamnation qui agit comme une sorte de vérification des antécédents du défendeur, ce qui aidera le juge à déterminer la durée de la peine.

L’accusation a également déposé une requête «Blakely», qui poussera à un départ à la hausse basé sur des facteurs aggravants.

Chauvin a renoncé à son droit de demander à un jury de décider si ces facteurs sont suffisants pour justifier une peine plus longue, et à la place, Cahill prendra la décision.

Il risque un maximum de 75 ans de prison pour les crimes, mais purgerait probablement chaque peine (40 ans pour meurtre non intentionnel au deuxième degré, 25 ans pour meurtre au troisième degré

Qu’a dit Joe Biden?

Joe Biden a été critiqué pour avoir «politisé» le procès pour meurtre de Derek Chauvin après avoir déclaré qu’il «priait pour le bon verdict» et appelé les preuves contre l’ex-flic «écrasantes».

Le sénateur du Texas GOP, Ted Cruz, est à la tête de l’accusation d’indignation contre le président, qui a déclaré mardi que les remarques de Biden pourraient même conduire à l’annulation du procès dans l’affaire.

Saisissant les commentaires du président plus tôt mardi, Ted Cruz a déclaré que Biden pourrait faire dérailler le processus judiciaire ou aurait pu laisser une condamnation potentielle susceptible d’appel, en raison de l’annulation du procès.

« Joe Biden décide que Maxine Waters ne devrait pas être le seul politicien à fournir bêtement des motifs pour une annulation du procès ou une possible base en appel pour contester toute condamnation coupable », a déclaré Cruz dans un tweet cet après-midi.