Qu’a dit Joe Biden à propos du juge Stephen Bryer ?

Breyer a fréquenté les écoles suivantes pour se préparer à devenir avocat: Harvard Law School (1964), Magdalen College (1961), Stanford University (1959) et Lowell High School (1955).

Breyer a remplacé le juge à la retraite Harry Blackmun et est maintenant de l’autre côté de cette expérience.

Il prend sa retraite après avoir siégé pendant près de 30 ans au plus haut tribunal américain.

Breyer est un démocrate enregistré et est l’un des trois juges libéraux restants.

La justice devrait rester jusqu’à la fin du mandat, et un remplaçant sera probablement confirmé à ce moment-là.

Le 29 juillet 1994, Breyer a été confirmé par le Sénat et a reçu sa commission quelques jours plus tard, le 3 août.

L’année suivante, cependant, Harry Blackmun a pris sa retraite et Clinton a nommé Breyer.

Biden a continué à déclarer que le successeur de Bryer serait une personne « de qualités et de caractère extraordinaires ». Il a confirmé qu’il sélectionnerait la première femme noire prédécesseur du tribunal pour le rôle.

« Stephen Bryer a été un juge exemplaire … ses opinions sont pratiques, sensées et nuancées », a poursuivi Biden.

« Je suis ici aujourd’hui pour exprimer la gratitude de la nation au juge Stephen Breyer pour sa remarquable carrière dans la fonction publique et son engagement lucide à faire en sorte que les lois de notre pays fonctionnent pour son peuple », a déclaré Biden.

Biden est monté sur le podium à la Maison Blanche pour faire des remarques sur la retraite du juge Bryer et « son immense service à la nation ».

Le juge Stephen Bryer et le président Joe Biden

