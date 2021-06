Le PRÉSIDENT Joe Biden s’en est pris au correspondant en chef de CNN à la Maison Blanche, Kaitlan Collins, lors d’un entretien avec des journalistes à Genève le 16 juin 2021.

Biden s’excuserait plus tard auprès de Collins.

Qu’a dit Joe Biden à Kaitlan Collins ?

Joe Biden a semblé réprimander Kaitlan Collins après qu’elle ait demandé « pourquoi êtes-vous si confiant [Putin] va changer son comportement, Monsieur le Président ?

Biden avait rencontré le président russe Vladimir Poutine à Genève.

Le président a répondu à la question sur Poutine en disant « Je n’ai confiance en rien ».

Semblant en colère, Biden s’est retourné et a commencé à s’approcher du groupe de journalistes.

« Je ne suis pas convaincu que je vais changer son comportement », a déclaré le président.

« Qu’est-ce que tu fais ? Que fais-tu tout le temps ? Quand ai-je dit que j’étais confiant ? »

Le président levait le doigt alors qu’il affrontait Collins, lui disant « comprenons les choses au clair ».

« J’ai dit que ce qui changera leur comportement, c’est si le reste du monde réagit à eux et diminue le nouveau monde permanent », a-t-il déclaré.

« Je ne suis sûr de rien, je ne fais qu’énoncer les faits. »

Collins a poursuivi en disant que Poutine a nié les actes répréhensibles dans une série d’allégations et a demandé à Biden « alors, comment cela explique-t-il une réunion constructive? »

« Si vous ne comprenez pas cela, alors vous êtes dans la mauvaise affaire », s’est exclamé Biden, levant la main vers Collins avant de s’éloigner.

Biden serait plus tard contrit à propos de l’échange.

« Je dois des excuses à mon dernier interlocuteur », a-t-il déclaré.

« Je n’aurais pas dû être aussi sage avec la dernière réponse que j’ai donnée.

Collins a déclaré que les excuses étaient « totalement inutiles », mais a déclaré qu’elle « apprécie qu’il l’ait fait devant les autres journalistes ».

Que s’est-il passé au sommet Biden-Poutine ?

Biden et Poutine ont conclu leur sommet avec un accord pour renvoyer les ambassadeurs de leurs pays à leurs postes à Washington et à Moscou et un plan pour commencer à travailler pour remplacer le dernier traité restant entre les deux pays limitant les armes nucléaires.

Les deux dirigeants ont suggéré que même si un grand fossé entre les deux nations persiste, les pourparlers ont été constructifs.

Poutine a déclaré qu’il n’y avait « aucune hostilité » pendant trois heures de pourparlers, une session qui s’est terminée plus rapidement que prévu.

« Je lui ai fait remarquer que nous avons une capacité cybernétique importante », a déclaré Biden.

« En fait, (si) ils violent les normes de base, nous répondrons. … Je pense que la dernière chose qu’il veut maintenant, c’est une guerre froide. »