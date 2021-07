GEORGE W. Bush a parlé du retrait des troupes américaines d’Afghanistan et des conséquences de cette action.

La guerre contre l’Afghanistan a commencé après les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles à New York.

L’ancien président a rencontré le média allemand Deutsche Welle le 14 juillet 2021 pour discuter du retrait des troupes américaines d’Afghanistan.

Qu’a dit George W. Bush au sujet du retrait des troupes d’Afghanistan ?

Il a déclaré au média qu’il pensait que cette décision était une erreur, déclarant « Je pense que les conséquences vont être incroyablement mauvaises ».

« Je crains que les femmes et les filles afghanes ne subissent un préjudice indescriptible. Elles ont peur », a-t-il ajouté.

Il a également évoqué les dangers auxquels sont confrontés les interprètes afghans lorsqu’ils travaillent avec les troupes de l’OTAN ou des États-Unis.

« Je pense à tous les interprètes et aux personnes qui ont aidé non seulement les troupes américaines, mais les troupes de l’OTAN et ils sont juste, il semble qu’ils vont juste être laissés pour compte pour être massacrés par ces gens très brutaux, et ça me brise le cœur , » il a dit.

Qu’a dit Biden sur le retrait des troupes d’Afghanistan ?

Le président Biden a annoncé en juillet 2021 qu’il retirerait toutes les troupes américaines d’Afghanistan au milieu des craintes d’une prise de contrôle totale des talibans.

« Je n’enverrai pas une autre génération d’Américains à la guerre en Afghanistan sans aucune attente raisonnable d’obtenir un résultat différent », a-t-il déclaré.

« La situation actuelle en matière de sécurité ne fait que confirmer qu’une année de plus de combats en Afghanistan n’est pas une solution, mais une recette pour y rester indéfiniment », a poursuivi Biden.

« Nous avons atteint ces objectifs, c’est pourquoi nous y sommes allés. Nous ne sommes pas allés en Afghanistan pour construire une nation, et c’est le droit et la responsabilité du peuple afghan seul de décider de son avenir et de la façon dont il veut diriger son pays. »

Qui d’autre a critiqué la décision de Biden?

Lors d’un discours au Sénat le 13 juillet, le chef de la majorité au Sénat McConnell, comme Bush, a critiqué la décision de Biden.

« Les dangers auxquels est confronté le peuple afghan, en particulier les femmes et les filles, sont déchirants. La crise humanitaire est peut-être historique. Mais c’est aussi un terrible gâchis du point de vue de notre propre sécurité nationale », a déclaré McConnell.

« Mettre fin à notre présence en Afghanistan ne mettra pas fin à la guerre des terroristes contre nous. Malheureusement, le contraire est susceptible d’être vrai. Cette blessure auto-infligée pourrait très bien rendre cette lutte encore plus difficile et encore plus dangereuse. »

Trump a également critiqué la stratégie de retrait de Biden en disant que le retrait devrait être effectué « plus tôt » que le 11 septembre, car il a déclaré que la journée devrait rester une journée de « réflexion et de souvenir ».

« Premièrement, nous pouvons et devons sortir plus tôt », a déclaré Trump.

« Dix-neuf ans, c’est assez, en fait, beaucoup trop et beaucoup trop longtemps. »

Il a ajouté qu’il « a rendu possible un retrait anticipé ».

« J’avais prévu de me retirer le 1er mai, et nous devrions rester aussi proches que possible de ce calendrier », a ajouté Trump.