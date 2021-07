La représentante de la RÉPUBLIQUE, Elise Stefanik, est sous le feu des critiques après avoir apparemment célébré et condamné les programmes Medicare et Medicaid en même temps.

Le vendredi 30 juillet 2021, Stefanik a envoyé un tweet qui célébrait et condamnait à la fois les programmes de santé fédéraux Medicare et Medicaid.

La représentante Elise Stefanik est membre du Parti républicain Crédit : La Méga Agence

Qu’a dit Elise Stefanik sur Twitter ?

Le Post-Star a publié un tweet sur Twitter le 30 juillet 2021, à propos de l’anniversaire de la signature par le président Lyndon B. Johnson d’une mesure visant à créer Medicare, qui existe toujours aujourd’hui.

À la suite de leur tweet, Stefanik l’a cité et a déclaré : « L’anniversaire d’aujourd’hui de Medicare & Medicaid nous rappelle de réfléchir au rôle essentiel que ces programmes ont joué pour protéger les soins de santé de millions de familles.

« Pour sauvegarder notre avenir, nous devons rejeter les régimes de santé socialistes », a-t-elle poursuivi.

C’était vers 2012 quand Art Laffer, un économiste républicain, s’est moqué de Medicare et de Medicaid en disant : « Si vous aimez la poste et le Département des véhicules à moteur et que vous pensez qu’ils fonctionnent bien, attendez de voir Medicare, Medicaid et la santé. soins apportés par le gouvernement. »

De nombreux conservateurs sont connus pour dénoncer les programmes comme du « socialisme ».

Plus récemment, l’ancien président Donald Trump a promis de protéger ces programmes pendant la campagne de 2016, mais pendant son mandat, il a tenté de proposer des coupes massives dans les programmes, bien qu’aucune n’ait jamais été adoptée par le Congrès.

Qu’a dit la représentante Alexandria Ocasio-Cortez à propos du tweet d’Elise Stefanik ?

Le parti démocrate n’a pas tardé à se moquer du tweet de Stefanik, et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez a été la première à intervenir.

« Tout à fait d’accord », a tweeté Ocasio-Cortez.

« En fait, pour protéger davantage l’assurance-maladie du socialisme, renforçons-la pour inclure les soins dentaires, visuels, auditifs et mentaux, puis permettons à tous les Américains de profiter de ses avantages. Croyez-moi, l’assurance-maladie pour tous est la chose n°1 que vous pouvez faire pour possèdent les socialistes.

D’autres sont intervenus et ont souligné la contradiction de Stefanik en qualifiant les programmes de « critiques », mais ont également dénoncé les efforts visant à garantir les bénéfices.

Stefanik a fait la une des journaux après avoir publié un tweet le 30 juillet, qui célébrait et condamnait à la fois Medicare et Medicaid Crédit : AFP

Qui est la représentante Elise Stefanik ?

Stefanik a remplacé la représentante Liz Cheney en tant que troisième républicaine de la Chambre en 2021 à la suite de sa critique de Trump.

Né à Albany, New York, Stefanik est le représentant des États-Unis pour le 21e district du Congrès de New York depuis 2015.

Avant ses débuts en politique, Stefanik, 37 ans, a obtenu un diplôme de l’Université Harvard.

Depuis 2017, Stefanik est mariée à Matthew Manda.