CHRISTOPHER Sign, un présentateur de nouvelles télévisées primé qui a écrit un exposé explosif sur Bill Clinton, est décédé.

Sa famille avait reçu des menaces de mort après qu’il eut révélé l’histoire de la rencontre entre l’ex-président américain et l’ancienne procureure générale Loretta Lynch.

L’ancre vétéran a travaillé comme journaliste Crédit : Facebook

Bill Clinton a été critiqué lors d’une enquête sur les e-mails d’Hillary Crédit : AP : Presse associée

Qu’a dit Christopher Sign à propos des Clinton ?

Christopher Sign, 45 ans, un ancien joueur de football de l’Université de l’Alabama, a écrit un livre sur une rencontre secrète entre Bill Clinton et la procureure générale de l’époque Loretta Lynch en juin 2016.

‘Secret on the Tarmac’ a été publié en 2019.

La réunion explosive a jeté un éclairage négatif sur l’enquête du FBI sur l’utilisation par Hillary Clinton d’un serveur de messagerie privé alors qu’elle était secrétaire d’État, explique Fox News.

La rencontre a eu lieu à l’aéroport Sky Harbor de Phoenix.

« Nous savions qu’il s’était passé quelque chose d’un peu inhabituel. C’était une réunion planifiée. Ce n’était pas une coïncidence », a déclaré le journaliste Christopher Sign à Fox & Friends.

Sign a parlé à Fox de la réunion de l’aéroport

Clinton et Lynch ont affirmé que leur conversation était centrée sur leurs petits-enfants.

Mais, les sourcils se sont levés alors que la réunion a eu lieu quelques jours avant que le FBI ne décide qu’il ne recommanderait pas d’accusations criminelles contre Hillary.

La réunion a suscité des soupçons quant à savoir si Bill Clinton faisait pression sur elle au nom de sa femme – à l’époque candidate à la présidentielle.

Sign a déclaré que la réunion « était une réunion planifiée, ce n’était pas une coïncidence.

« [Secret on the Tarmac] détaille tout ce qu’ils ne veulent pas que vous sachiez et tout ce qu’ils pensent que vous avez oublié.

« Mais Bill Clinton était dans cet avion pendant 20 minutes et il ne s’agissait pas seulement de golf, de petits-enfants et du Brexit. Il y a tellement de choses qui ne collent pas. »

La source de Sign lui a dit que Clinton était arrivé à l’aéroport et qu’il attendait Lynch.

«Il s’est ensuite assis et a attendu dans sa voiture avec le cortège, ses escaliers descendent, la plupart de son personnel descend, il monte ensuite alors que les services secrets et le FBI se demandent« Comment diable sommes-nous censés gérer cela? Que sommes-nous censés faire?’ », a déclaré Sign.

Sign a dit que la réunion n’était pas une coïncidence

Il a ajouté : « En tant que journalistes, vous devez vous demander pourquoi les gens ne se penchent pas là-dessus ? Pourquoi ne cherchons-nous pas ce qui s’est exactement passé ? »

Lorsque Lynch a témoigné devant le comité de surveillance de la Chambre en 2018, elle a déclaré aux législateurs « que Bill Clinton la flattait, parlait d’Eric Holder, parlait de la façon dont les choses se passaient à Justice, parlait de ses performances au travail, pas de ces petits-enfants de golf, Brexit « . Signe dit.

Mais Bill Clinton a rejeté les affirmations de Sign et a déclaré qu’il était « offensé » par les allégations d’inconduite concernant la réunion à l’aéroport.

« Je pensais, vous savez, je ne sais pas si je suis plus offensé qu’ils pensent que je suis tordu ou qu’ils pensent que je suis stupide », a déclaré Clinton aux enquêteurs, selon un rapport de 2018 publié par l’inspecteur général du ministère de la Justice. Michel Horowitz.

Le journaliste a écrit Secret on the Tarmac à la suite de la réunion de 20 minutes Crédit : Twitter

Sign a déclaré à Fox que sa famille avait reçu des menaces de mort après la publication du livre.

« Ma famille a reçu d’importantes menaces de mort peu de temps après avoir révélé cette histoire », a déclaré Sign.

Il a poursuivi: « Cartes de crédit piratées. Vous savez, mes enfants, nous avons des mots de code. Nous avons des mots de code secrets qu’ils savent quoi faire. »

Sign a rendu hommage à son ancienne « famille du football de l’Alabama, et à mes coéquipiers et entraîneurs qui m’entouraient » tout en essayant de faire face aux menaces de mort.

« Cette histoire ne parle pas de droite ou de gauche, de républicain ou de démocrate, mais de bien et de mal et de journalisme », a-t-il ajouté.

Selon le texte de présentation d’Amazon faisant la promotion du livre de Sign, « le plan était parfait. Pas de caméras, pas de microphones, pas de regards indiscrets et beaucoup de sécurité.

« Le cadre pour une réunion clandestine n’aurait pas pu être meilleur. L’ancien président Bill Clinton est sorti de l’avion privé du procureur général Loretta Lynch 20 minutes après son embarquement.

« Les deux pensaient qu’ils s’en étaient tirés. Les deux avaient tort. »

Des questions ont été soulevées au sujet de Bill et Hillary Clinton Crédit : EPA

L’intro ajoute: « Au milieu d’une course présidentielle houleuse, d’enquêtes fédérales impliquant des e-mails et Benghazi et la société à la recherche de clarté sur l’avenir du pays, la réunion secrète sur le tarmac ne ferait que compliquer les choses.

« La réunion secrète n’aurait jamais été révélée sans un journaliste chevronné et une source de confiance.

« Ce sont des décennies d’expérience et de relations qui ont conduit au moment où Christopher Sign a dévoilé l’histoire de la réunion secrète sur le tarmac.

« C’est l’histoire non filtrée de la réunion secrète sur le tarmac.

« Christopher vous emmène dans les coulisses pour un compte-rendu étape par étape de la façon dont tout s’est déroulé à l’été 2016 sur un tarmac flamboyant.

« Les détails ont révélé pour la première fois, le processus, les questions de sabotage, la tentative de dissimulation et la source qui a tout vu. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes affecté par l’un des problèmes soulevés dans cet article, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) ou envoyez un SMS à Crisis Text Line au 741741.