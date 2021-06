Qu’a dit Candace Owens sur Twitter à propos de Juneteenth ?

BEAUCOUP de Noirs américains se sont réjouis lorsque le président Joe Biden a fait de Juneteenth un jour férié fédéral – mais la commentatrice conservatrice Candace Owens a qualifié la déclaration de « boiteuse ».

Juneteenth commémore le 19 juin 1865, lorsque des soldats de l’Union ont annoncé la liberté aux Noirs réduits en esclavage à Galveston, au Texas.

Lisez notre blog en direct Juneteenth pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…

Candace Owens Crédit : Getty Images – Getty

Qu’a dit Candance Owens sur Twitter à propos de Juneteenth ?

Candace Owens a critiqué la formation de Juneteenth comme un jour férié fédéral dans une série de tweets le 17 juin.

« Juneteenth est tellement nul », a écrit Owens.

« Les démocrates doivent vraiment arrêter d’essayer de reconditionner la ségrégation.

« Je fêterai uniquement les 4 et 4 juillet. Je suis américain. »

Owens ajouterait dans un autre tweet qu' »il a fallu 2 ans aux démocrates pour former des Noirs américains à vénérer des criminels comme George Floyd, mendier la violence dans les rues via » financer la police « et célébrer la ségrégation sous la forme de » l’indépendance noire Jour.’

« Je ne peux tout simplement pas comprendre la stupidité rampante. »

Juneteenth est tellement boiteux.

Les démocrates doivent vraiment arrêter d’essayer de reformuler la ségrégation. Je fêterai le 4 juillet et le 4 juillet seulement. Je suis Américain. 🇺🇸 – Candace Owens (@RealCandaceO) 17 juin 2021

Un troisième tweet d’Owens disait que « chaque race a été réduite en esclavage à un moment donné de l’histoire de l’humanité. Les Africains sont TOUJOURS réduits en esclavage aujourd’hui.

« Ce n’est pas un jour férié. Il s’agit d’un entraînement plus émotionnel de la part des démocrates pour nous considérer comme séparés de l’Amérique. Le jour de l’indépendance est le 4 juillet. La fin. »

Owens ne critique que les démocrates, mais la mesure historique a bénéficié d’un soutien bipartite.

La Chambre a voté 415-14 le 16 juin 2021 pour envoyer le projet de loi au président Joe Biden, après que le Sénat a adopté le projet de loi à l’unanimité la veille. Les 14 voix dissidentes à la Chambre ont été exprimées par des républicains.

Owens a écrit dans un autre tweet que « le ségrégationniste Joe Biden dit que Juneteenth est » un jour où nous nous souvenons de la tache morale et du terrible tribut que l’esclavage a fait subir au pays – et continue de faire « .

Owens prend la parole à CPAC en 2015 Crédit : Getty

« Une programmation plus émotionnelle pour les Noirs qui choisissent d’opter pour la mentalité de victime perpétuelle. »

Owens n’est pas le seul conservateur à critiquer Juneteenth.

Le représentant Matt Rosendale, un républicain du Montana, a déclaré que la fête est un « effort de la gauche pour créer une journée de toutes pièces pour célébrer la politique identitaire dans le cadre de ses efforts plus larges pour faire de la théorie raciale critique l’idéologie régnante de notre pays ».

Charlie Kirk, un conservateur explique comment l’hôte, a tweeté : « Arrêtez de vous rendre à gauche parce que vous avez peur d’être traité de raciste.

« L’Amérique construit des statues de George Floyd mais détruit des statues d’Abraham Lincoln et de Frederick Douglass. Que Dieu nous aide tous. »

Juneteenth est le premier nouveau jour férié fédéral depuis la création du Martin Luther King Jr Day en 1983.

L’un des jours fériés fédéraux, le jour de l’inauguration, a lieu tous les quatre ans.

« J’espère que c’est le début d’un changement dans la façon dont nous traitons les uns avec les autres », a déclaré Biden.