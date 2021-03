Qu’a dit Ant Middleton et pourquoi a-t-il été limogé du SAS: Who Dares Win de Channel 4?

HARDMAN Ant Middleton a été limogé de son rôle sur SAS: Who Dares Wins.

La star de 40 ans a lancé l’émission à succès Channel 4 en 2015 mais ne reviendra pas dans la série.

Pourquoi Ant Middleton a-t-il été limogé du SAS: Who Dares Win de Channel 4?

Ant est censé avoir été exclu de la série après une série de gaffes de haut niveau, qui comprenait un tweet sur le mouvement Black Lives Matter.

Il y a eu une réaction violente sur les réseaux sociaux en juin 2021 après que Ant ait publié une vidéo de violence lors de manifestations antiracistes à Londres.

Il a tweeté: «L’extrême gauche contre l’extrême droite. BLM et EDL ne sont pas les bienvenus dans nos rues, racaille absolue. Quel bel exemple vous êtes pour votre future génération. Bravo. »

Il a été informé de la décision soudaine de Channel 4 de ne plus l’employer le 1er mars 2021 – quelques semaines à peine avant la date de début prévue pour la dernière série.

Qu’a dit Ant Middleton à propos de son licenciement?

Après avoir été révélé qu’il avait été exclu de SAS: Who Dares Wins, Ant est allé sur Instagram et a déclaré: «Après cinq ans sur l’émission, j’avais l’impression d’avoir réalisé tout ce que je pouvais avec le format.

«Il y a tellement d’autres formats sur lesquels je travaille maintenant qui me semblent plus adaptés à qui je suis aujourd’hui.

«Ce fut une expérience brillante de participer à cette émission, mais je suis honnêtement heureux de laisser entrer du sang neuf et d’y apposer sa propre empreinte.»

Parlant du tweet BLM, Ant s’était déjà défendu à l’époque, disant au Sun: «Si vous avez une demi-cellule cérébrale, vous réaliserez de quoi je parlais.

«Ce sont les manifestants qui se battent, la violence et les émeutes en plein jour.

«Tout ce pour quoi je me suis battu à l’étranger doit cesser de se produire sur nos côtes.»

Qu’a dit Channel 4 à propos de la décision de hacher Ant?

Un porte-parole de Channel 4 a déclaré: «Ant Middleton ne participera pas à la future série de SAS: Who Dares Wins.

«À la suite d’un certain nombre de discussions que Channel 4 et Minnow Films ont eues avec lui au sujet de sa conduite personnelle, il est devenu clair que nos points de vue et nos valeurs ne sont pas alignés et que nous ne travaillerons plus avec lui.»

Un initié de la télévision a déclaré que les producteurs avaient réalisé à quel point Ant était un atout majeur pour la série, mais qu’ils avaient estimé qu’il avait commis une erreur de trop.

Le tournage est déjà terminé sur la sixième série britannique de SAS: Who Dares Wins qui mettra en vedette l’ancienne star de SBS.

Ant sera également à l’affiche d’une émission spéciale pour les célébrités cet automne. Cependant, il ne sera pas invité à revenir en 2022.