L’animateur d’INFOWARS, Alex Jones, a suscité l’indignation suite à ses remarques sur la fusillade de Sandy Hook en 2012.

En conséquence, il a été reconnu légalement responsable dans deux poursuites pour dommages causés par ses réclamations selon des documents judiciaires récents.

Alex Jones est connu comme animateur d’une émission de radio d’extrême droite américaine et théoricien du complot Crédit : Getty

Qui est Alex Jones ?

Alex Jones, 48 ​​ans, est connu comme animateur d’une émission de radio d’extrême droite et théoricien du complot.

Le New York Magazine l’a un jour décrit comme “le principal théoricien du complot américain”, tandis que le Southern Poverty Law Center a ajouté qu’il était le “théoricien du complot le plus prolifique de l’Amérique contemporaine”.

Originaire de Dallas, au Texas, Jones est connu pour ses avertissements sans fondement sur les attentats terroristes et a qualifié des événements tragiques tels que le 11 septembre, les attentats du marathon de Boston et le meurtre de masse de Washington Navy Yard en 2013 d'”opérations” venues de notre propre gouvernement.

Son émission de radio compte des millions de followers et il a été révélé plus tard que le kamikaze du marathon de Boston, Tamerlan Tsarnaev, était parmi ses auditeurs.

Qu’a dit Alex Jones à propos du tournage de Sandy Hook ?

La fusillade de Sandy Hook en 2012 a été l’une des fusillades scolaires les plus meurtrières de l’histoire américaine.

Le tireur a tué 26 personnes à l’école, dont 20 enfants, avant de se suicider.

Au fil des ans, Jones a été connu pour avoir prétendu à tort que l’événement était un “canular géant” qui a été réalisé par des acteurs qui s’opposent au droit du deuxième amendement de porter des armes.

En conséquence, les familles des victimes ont poursuivi Jones pour diffamation devant les tribunaux du Texas et du Connecticut.

Le 30 septembre 2021, CNN a rapporté que Jones avait perdu deux autres poursuites après que la juge Maya Guerra Gamble ait déterminé qu’il était légalement responsable des dommages.

“La Cour estime que le non-respect des défendeurs … est grandement aggravé par [their] modèle constant d’abus de découverte dans des affaires similaires pendantes devant cette Cour”, a écrit le juge du Texas dans un communiqué.

“La Cour estime que la conduite de découverte des défendeurs dans cette affaire est le résultat d’une mauvaise foi flagrante et d’un mépris total des responsabilités de découverte en vertu des règles.”

En 2019, selon une déposition sous serment, Jones avait reconnu que les événements étaient réels et affirmé qu’il souffrait d’une “forme de psychose” qui lui faisait se demander s’ils l’étaient.

Suite à la décision, l’avocat de Jones et d’Infowars, Norm Pattis, a publié une déclaration critiquant la décision du juge.

“L’entrée par le tribunal de première instance d’un défaut dans ces affaires est stupéfiante”, indique le communiqué.

“Il ne tient pas compte des dizaines de milliers de documents produits par les accusés, des heures passées à comparaître pour les dépositions et des différentes déclarations sous serment déposées dans ces affaires.”

En novembre 2021, un juge du Connecticut a déclaré Jones et les autres accusés responsables de diffamation.

La juge de la Cour supérieure du Connecticut, Barbara Bellis, a cité le “non-respect délibéré” des accusés avec le processus de découverte comme le raisonnement derrière la décision rapportée par NPR.

Le 30 septembre 2021, il a été révélé que Jones avait perdu deux procès liés à ses commentaires sur le tournage de Sandy Hook en 2012. Crédit : Getty

Le 2 août 2022, les parents de la victime de Sandy Hook, Jesse Lewis, 6 ans, ont confronté Jones à propos de sa propagande “dangereuse”.

Selon CNN, Neil Heslin et Scarlett Lewis demandent 150 millions de dollars pour “l’enfer” que Jones leur a infligé, ainsi qu’à leur famille.

“Il doit y avoir une forte dissuasion qui l’empêchera de colporter cette propagande”, a déclaré Heslin dans son témoignage.

Il veut “restaurer ma crédibilité, ma réputation et l’héritage de Jesse qu’il mérite tant”.

“Ma vie a été menacée”, a ajouté Heslin. “Je crains pour ma vie. Je crains pour ma sécurité, celle de ma famille et leur vie.”

Jones, d’autre part, a dit à Heslin et Lewis depuis la barre: “Je n’ai jamais intentionnellement essayé de vous blesser.”

Jones a déclaré que “Internet avait beaucoup de questions” concernant la fusillade de Sandy Hook et qu’il a donc simplement “essayé de savoir ce qui s’était réellement passé”.

Quelle a été la décision du juge ?

Le jury a décidé que Jones devrait payer 4 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires aux parents d’une victime de Sandy Hook le 4 août 2022.

“La parole est gratuite, mais les mensonges sont payants”, a plaidé l’avocat de la famille devant le tribunal.

Heslin a déclaré au jury que Jones avait « terni l’honneur et l’héritage » de son fils et qu’il ne pouvait « même pas commencer à décrire les neuf dernières années et demie d’enfer » qu’il a endurées.

Le paiement est bien inférieur à ce que les plaignants Scarlett Lewis et Neil Heslin avaient demandé avec la demande initiale d’un montant de 150 millions de dollars.

La décision du jury a mis fin à un processus de quatre ans au cours duquel Jones a été accusé de répandre des théories du complot selon lesquelles la fusillade à l’école primaire de Sandy Hook était un canular.

Lewis a déclaré au jury qu’exiger de Jones qu’il paie des dommages-intérêts était approprié dans cette affaire, car cela pourrait être une force motrice pour lui de cesser d’expulser les théories du complot.

“Il n’y a pas eu d’excuses sincères”, a-t-elle déclaré. “Mais s’il y a eu, jamais, je le compare à être dans un accident de voiture et vous écrasez quelqu’un et causez d’énormes dommages corporels et vous regardez cette personne allongée sur le sol et dites:” Je suis vraiment désolé, je suis désolé, je ne suis responsable d’aucun des dommages que je viens de causer, mais je suis désolé. C’est comme ça que je le vois.”

Le jury a demandé à Jones comment il montrerait aux familles des victimes de Sandy Hook qu’il était vraiment désolé.

“Si vous êtes vraiment désolé et que vous regrettez la façon dont vos mots ont causé du tort à des parents en deuil, comment comptez-vous montrer, plutôt que simplement dire, que vous êtes désolé?” a demandé un juré.

“Je m’excuserais auprès d’elle légitimement, j’aimerais vous inviter à l’émission [Infowars] quoi qu’il en soit, pour que vous puissiez réellement venir rencontrer les gens, allez, et je pense que ce serait énorme pour tout le monde de voir ça”, a-t-il déclaré.

Jones a utilisé Infowars pour diffuser régulièrement de la désinformation sur la fusillade de Sandy Hook et a affirmé qu’il avait été “déformé” et qu’il ne voulait plus être “le gars de Sandy Hook”.

S’adressant à Jones, Lewis a déclaré: “Cela me semble tellement incroyable que nous devions faire cela. Que nous devions vous implorer – pas seulement vous implorer, vous punir – pour que vous arrêtiez de mentir … C’est surréaliste ce qui est se passe ici.”