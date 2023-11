Q&R : Un ancien expert de l’ONU souligne que l’occupation de Gaza par Israël n’a jamais pris fin | Conflit israélo-palestinien Actualités

Washington DC – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken est devenu le dernier responsable du gouvernement américain à avertir Israël qu’il ne peut pas « réoccuper Gaza » après la guerre avec le Hamas, en réponse aux récents commentaires du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Netanyahu a fait part de ses inquiétudes cette semaine après avoir suggéré que l’armée israélienne pourrait contrôler la sécurité à Gaza « pour une durée indéterminée » lorsque les combats dans l’enclave palestinienne assiégée prendront fin.

Les responsables israéliens ont depuis déclaré que Netanyahu ne voulait pas dire qu’Israël envisageait de prendre le contrôle administratif de la bande de Gaza, mais les intentions du pays restent floues au milieu des déclarations contradictoires des hauts dirigeants du gouvernement, dont le ministre de la Défense Yoav Gallant.

S’adressant aux journalistes au Japon en marge de la réunion du G7 mercredi, Blinken a déclaré que « la seule façon de garantir que cette crise ne se reproduise plus est de commencer à créer les conditions d’une paix et d’une sécurité durables », y compris « aucune réoccupation de Gaza après ». le conflit prend fin ».

Le gouvernement israélien a affirmé que son occupation de Gaza avait pris fin en 2005, lorsqu’il avait retiré ses forces militaires et ses colons de l’enclave. Mais cette position a été décrit par le groupe israélien de défense des droits B’Tselem comme étant « totalement sans fondement » et rejetée par les experts en droit international.

Ici, Al Jazeera s’entretient avec Michael Lynk, qui était jusqu’à l’année dernière rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, des récentes discussions autour de l’occupation israélienne de Gaza et de ce qui pourrait arriver après la fin de la guerre.





Al Jazeera : Les États-Unis ont déclaré qu’ils s’opposaient à la « réoccupation » de Gaza par Israël. Mais l’occupation israélienne de Gaza a-t-elle jamais pris fin ?

Michael Lynk : Il y a quelques années, un commentaire a été fait à la radio canadienne de CBC selon lequel Gaza n’était plus occupée. Moi-même et une autre organisation (Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient) avons chacun envoyé des lettres pour dire que Gaza restait effectivement occupée.

Le critère du droit international est le suivant : l’armée exerce-t-elle – le terme signifie « contrôle effectif » – sur la terre ou le territoire ?

C’est comme si les gardiens sortaient de la prison, mais qu’ils emportaient toutes les clés avec eux ; Ils contrôlent toujours la quantité de nourriture qui entre chaque jour dans la prison et la quantité d’électricité qui entre dans la prison chaque jour. Les personnes à l’intérieur de la prison sont libres de se déplacer où elles le souhaitent dans les limites de la prison, mais n’ont pas la possibilité d’en sortir – ce serait un « contrôle effectif » sur la prison.

C’est de la même manière qu’Israël exerce un contrôle efficace sur qui et quoi quitte Gaza et sur qui et quoi entre à Gaza également.

AJ : Quelle signification y a-t-il pour les États-Unis à utiliser le terme « réoccupation » ?

Lynk : Je soupçonne que les États-Unis ne soutiennent pas que Gaza est occupée. Je ne sais pas s’ils ont une position cohérente sur le statut actuel de Gaza. Ils ont probablement accepté qu’Israël, en quittant Gaza en 2005, ait officiellement mis fin à cette occupation.

En fait, il est très difficile de trouver une déclaration d’une récente administration républicaine ou démocrate qui utilise le mot « occupation » pour décrire une partie de la Palestine à ce sujet.

Je suppose donc que je comprends pourquoi ils utilisent le mot « réoccuper », dans le sens où ils parlent des troupes israéliennes qui conservent le pouvoir à l’intérieur de Gaza et exercent leur autorité militaire chaque fois que l’actuel conflit se produit. [fighting] arrive a sa fin.

Mais comme je l’ai dit, il ne s’agit pas d’une réoccupation, mais d’une occupation sous une nouvelle forme.





Al Jazeera : Quelles différences constatons-nous entre les États-Unis et Israël dans leur vision de ce qui se passera après la guerre à Gaza ?

Lynk : Nous assistons à un débat tactique entre les États-Unis et Israël sur ce à quoi ressemblerait Gaza immédiatement après la fin des hostilités.

Israël affirme qu’il lui faudra probablement rester à Gaza pendant un certain temps. Et c’est probablement parce qu’ils veulent absolument détruire tout ce qu’ils peuvent trouver concernant la présence militaire du Hamas.

Compte tenu de la tournée de Blinken dans certaines parties du monde arabe au cours de la semaine dernière, il reconnaît la pression intense venant du Sud en général, et en particulier, quant à ce à quoi ressemblerait Gaza par la suite, et il reconnaît que toute forme de présence israélienne continue à Gaza est un échec.

Gardez à l’esprit qu’il y a des appels non seulement à la réoccupation de Gaza en Israël, mais aussi (parmi certains législateurs israéliens d’extrême droite) à la réinstallation des colons à Gaza. C’est un argument que l’on peut entendre dans le mouvement des colons d’extrême droite.

Cependant, je soupçonne qu’il y a toutes sortes de voix au sein de l’armée israélienne et des services de renseignement militaires israéliens qui disent que ce n’est pas une solution.





Al Jazeera : Quelle est la prochaine étape en termes d’occupation israélienne et d’avenir de Gaza ?

Lynk : Il existe plusieurs possibilités.

La première, qui, à mon avis, doit être l’une des possibilités les plus faibles, est qu’Israël reste sur le terrain à l’intérieur de Gaza et le gouverne par le biais d’une administration militaire directe dans un avenir prévisible.

Je pense que cela a très peu de chances de réussir, à la fois parce que je pense que les soldats israéliens paieraient probablement un prix élevé, comme ils l’ont fait pour maintenir leur occupation au Liban dans les années 1980 et 1990.

Une deuxième option, qui, je pense, est celle que préféreraient les États-Unis – et vous trouveriez probablement le soutien des pays du Nord – serait l’arrivée d’une administration internationale, soit dirigée par le monde arabe, dirigée par les Nations Unies, ou dirigée par les Nations Unies. une combinaison de ces éléments, où il y aurait des troupes internationales sur le terrain, il y aurait un fonds international pour reconstruire Gaza.

Et il y aurait, je suppose, une tentative sérieuse pour tenter de renforcer la capacité de gouvernance afin d’être en mesure de fournir des services de base à Gaza, comme le ferait n’importe quelle administration nationale ou municipale.

Et cela inclurait, je suppose, un plan visant à ce que l’Autorité palestinienne prenne le relais à un moment donné.





Al Jazeera : Une voie mènerait-elle à la fin de l’occupation israélienne ?

Lynk : Pour que l’Autorité palestinienne entre en jeu, elle doit elle-même faire un choix politique difficile.

Interviennent-ils simplement pour assurer la stabilité et gérer, si vous préférez, Gaza, ou s’agit-il en réalité d’un premier pas vers un État palestinien indépendant ? Et je serais assez confiant en disant que l’Autorité palestinienne insisterait sur le fait qu’elle ne voudrait pas prendre en charge l’administration de Gaza.

Je pense qu’il y aurait une grande réticence à pouvoir être vu en train d’entrer, de gouverner et de prendre en charge l’administration de Gaza, sur le dos des baïonnettes israéliennes. Ils voudraient un prélude garanti à la fin de l’occupation de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie.

Et le problème est que… si l’administration Biden n’a pas l’influence politique nécessaire pour forcer Israël à faire des pauses humanitaires, sans parler d’un cessez-le-feu, quel espoir y a-t-il pour les États-Unis d’utiliser leur capital politique pour contraindre Israël – lors d’élections américaines ? année – pour conclure les accords substantiels nécessaires pour pouvoir créer un État palestinien indépendant d’un seul tenant, là où les colonies ont pris fin et où se trouve la capitale palestinienne à Jérusalem-Est ?

Je pense que les chances que cela se produise sont inférieures à zéro.

Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.