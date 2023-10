Cela fait plus de deux ans que l’armée du Myanmar a organisé un coup d’État pour renverser la Ligue nationale démocratiquement élue et emprisonner la dirigeante civile Aung San Suu Kyi.

La prise de pouvoir de février 2021 n’a fait qu’enfoncer le pays encore plus profondément dans la crise, avec le projet Armed Conflict Location and Event Data. classement Birmanie comme la principale zone de conflit en 2023 et abrite le plus grand nombre de groupes armés non étatiques.

Le Gouvernement d’unité nationale (NUG) – établi par des ministres élus qui ont été destitués lors du coup d’État ainsi que par des partisans de la démocratie – continue de poursuivre ses activités gouvernementales et de mobiliser un soutien international, largement extérieur aux frontières du pays.

Il est significatif que le NUG ait opéré un changement culturel et politique au sein de ses rangs, en nommant d’abord une ministre ouvertement gay, Aung Myo Min, au sein du cabinet des droits de l’homme, et une Rohingya, Aung Kyaw Moe, comme adjointe.

Les Rohingyas, pour la plupart musulmans, ont longtemps été exclus des postes gouvernementaux au Myanmar ; en 1962, des lois ont été promulguées pour empêcher les Rohingyas d’exercer des fonctions officielles, et en 1982, les Rohingyas n’ont même pas eu le droit d’être citoyens d’un pays où ils habitent depuis des centaines d’années.

En 2017, ces préjugés se sont traduits par l’expulsion de près d’un million de Rohingyas vers le Bangladesh voisin. Menée par le général Min Aung Hlaing, chef du coup d’État, la répression militaire a recueilli un immense soutien public et n’a pas été condamnée par Aung San Suu Kyi ou son administration. En fait, elle s’est même rendue à La Haye pour témoigner en faveur du Myanmar après que la Cour internationale de Justice a entamé une procédure pour génocide.

En tant que telle, la nomination d’un Rohingya au poste de ministre adjoint des Droits de l’homme du NUG suggère un changement significatif par rapport à la domination du groupe ethnique Bamar sur l’ancienne NLD et signale une volonté du NUG de confronter et de réparer son récent passé répressif à l’égard des Rohingyas.

Al Jazeera s’est entretenu récemment avec Aung Kyaw Moe. L’interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Al Jazeera: Compte tenu de l’histoire répressive des Rohingyas – y compris le génocide de 2017 et l’exclusion de la vie publique et politique depuis 1982 – quelle est l’importance de votre nomination au poste de vice-ministre des Droits de l’homme au sein du gouvernement d’unité nationale ?

Aung Kyaw Moe : La nomination d’un membre du cabinet rohingya est historique dans la mesure où les Rohingyas sont exclus de l’exercice de fonctions politiques depuis 1962.

Bien que près d’un million de personnes aient été expulsées vers le Bangladesh voisin, les Rohingyas restés au Myanmar constituent l’une des plus grandes minorités ethniques et religieuses du Myanmar, avec une population politiquement représentable.

Les Rohingyas ont toujours fait partie du Myanmar, ils le sont aujourd’hui et le seront toujours. Il est donc vital qu’en ce moment historique où la nation tout entière se bat pour mettre fin à la dictature et façonner l’avenir de la nation, les Rohingyas soient inclus dans ces efforts, tant par leur fonction que par leur nombre, pour contribuer et faire partie de la décision politique de la nation. fabrication.

Al Jazeera: Avec près d’un million de Rohingyas dans les camps de réfugiés du Bangladesh, comment le NUG compte-t-il aborder la question du rapatriement, non seulement des populations, mais aussi des terres ancestrales dans l’État de Rakhine ?

Aung Kyaw Moe : En juin 2021, le NUG a publié son document politique sur les Rohingyas, résultat d’une série de consultations avec des dirigeants clés.

La politique énonce clairement la position du NUG pour aborder la question du rapatriement. Le NUG travaille à l’élaboration d’un plan de rapatriement global qui garantira un rapatriement sûr, volontaire et digne des Rohingyas ; la réinstallation garantissant que les Rohingyas puissent retourner à leur lieu d’origine sur leurs terres ancestrales dans l’État de Rakhine ; et aussi, la réintégration qui garantira que les Rohingyas soient intégrés dans la société dans son ensemble et capables de vivre dans une société cohésive.

Le NUG abolira également la loi sur la citoyenneté de 1982 qui exclut les Rohingyas de la citoyenneté, ainsi que toute autre loi locale pouvant être utilisée comme outil de discrimination à l’encontre des Rohingyas.

Al Jazeera: Le génocide de 2017 contre les Rohingyas – dirigé par le putschiste Min Aung Hlaing – a été largement soutenu par la population du Myanmar. Quels sont les défis liés à l’éducation de la population birmane dans son ensemble sur la situation des Rohingyas ?

Aung Kyaw Moe : La révolution du printemps [the revolt against the coup] au Myanmar est un signal d’alarme lancé à l’ensemble de la population du Myanmar pour qu’elle se tienne debout et agisse sur un fondement moral. Malgré le coût très élevé en vies humaines et en moyens de subsistance que les gens supportent chaque jour, les habitants du Myanmar ont emprunté la voie de la conscience politique où l’armée n’est plus en mesure d’utiliser la carte religieuse pour diviser et gouverner le peuple.

La réalité est que l’opinion négative de la population à l’égard des Rohingyas reposait en grande partie sur la propagande et la désinformation que l’armée diffusait systématiquement.

Mais nous pouvons désormais constater un changement dans l’acceptation des Rohingyas. C’est un gain parmi une perte dévastatrice. Certains ont commencé à s’excuser pour leur silence lors de l’attaque génocidaire contre les Rohingyas en 2017.

Il reste beaucoup à faire pour informer les gens sur leurs perceptions erronées. Certains des défis aident la population du Myanmar dans son ensemble à désapprendre la désinformation répandue sur les Rohingyas qui s’est accumulée pendant des décennies.

Mais nous espérons que nous sommes sur la bonne voie et que les Rohingyas se verront légalement accorder les mêmes droits que toute autre ethnie. [group] au Myanmar et veiller à ce qu’ils obtiennent la justice qu’ils méritent.

Al Jazeera: Le Myanmar est actuellement en proie à une guerre civile, avec des violations des droits humains commises quotidiennement par l’armée, notamment des bombardements de civils, des exécutions arbitraires et l’emprisonnement de militants. Que peut faire le NUG pour contrer les violations des droits de l’homme – le cas échéant – et que pourrait faire de plus la communauté internationale ?

Aung Kyaw Moe : En effet, le Myanmar n’est pas actuellement en proie à une guerre civile. C’est une révolution unifiée vers la dictature brutale une fois pour toutes.

La plupart des organisations armées ethniques [EAOs] sont en alliance avec le NUG – pas tous, mais le NUG fait tous les efforts pour forger des relations plus solides avec tous les EAO luttant pour l’égalité et la démocratie fédérale. Les raisons pour mettre fin à la dictature peuvent différer selon les EAO, mais une chose commune est la fin de la dictature militaire.

Bien entendu, dans cette lutte pour les droits, l’armée mène quotidiennement des bombardements de civils, des exécutions arbitraires et l’emprisonnement de militants, des incendies criminels et mène des frappes aériennes en violant le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme.

Ces crimes constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

Le NUG documente systématiquement toutes ces violations flagrantes des droits humains, à la fois à des fins de plaidoyer et à des fins juridiques. Nous échangeons régulièrement avec des acteurs internationaux pour traduire les auteurs devant le système judiciaire international et mettre fin au cycle d’impunité dont jouissent depuis longtemps les militaires.

Nous archivons également ces violations des droits humains pour garantir une justice transitionnelle au sein de notre système national lorsque la situation le permettra, ce qui ne devrait pas être trop tard dans un avenir proche.

La communauté internationale a besoin [to do] quatre choses :

1) S’engager ouvertement avec le gouvernement d’unité nationale.

2) Imposer un embargo mondial et réduire l’approvisionnement en armes de la junte militaire.

3) Des sanctions plus sévères réduisant le financement de la junte militaire.

4) Ne donner aucune légitimité à la junte militaire.

Al Jazeera : En 2019, la Gambie a porté le génocide des Rohingyas devant la Cour internationale de Justice, ce à quoi l’armée s’est opposée. Le NUG a proposé de se substituer aux militaires devant la CIJ et de faire face aux accusations portées contre l’État du Myanmar. Comment cela a-t-il évolué ?

Aung Kyaw Moe : Le gouvernement d’unité nationale a retiré l’objection initiale soumise au tribunal par le gouvernement précédent et a informé le tribunal que le NUG se coordonnera et coopérera avec le tribunal pour rendre justice au peuple Rohingya. Que le NUG soit en mesure de siéger à la CIJ ou non, le NUG continuera de travailler avec toutes les parties prenantes pour rendre justice aux Rohingyas dans les meilleurs délais.

Al Jazeera : Le gouvernement d’unité nationale prend des mesures pour susciter un changement culturel au sein de son ministère, par exemple en vous nommant comme Rohingya au poste de vice-ministre des Droits de l’homme, en incluant divers groupes ethniques et même en nommant une ministre ouvertement gay, Aung Myo Min. . Quelle est la pensée derrière ce changement ?

Aung Kyaw Moe : Dans des pays pluralistes comme le Myanmar, utiliser la force de la diversité est essentiel pour créer une réussite collective. Encore une fois, il s’agit d’une conscience politique qui s’est éloignée d’une approche centrée sur Bamar pour adopter une approche plus inclusive. Il est essentiel de comprendre qu’ensemble, nous sommes plus forts dans la lutte contre l’armée si nous – en tant que groupe diversifié – nous unissons et faisons preuve de solidarité.

Sans utiliser la force de la diversité et sans garantir l’inclusion de tous les groupes ethniques, le Myanmar ne pourra jamais parvenir à une démocratie fédérale inclusive. Ainsi, la cohérence et une véritable volonté politique sont importantes pour garantir que personne ne soit laissé pour compte et que toutes les communautés ethniques et religieuses soient laissées pour compte. [groups] ont droit à une place à table.

Al Jazeera : Aung San Suu Kyi a été pendant de nombreuses décennies le « visage » des droits humains au Myanmar à l’échelle mondiale, mais elle a perdu sa crédibilité lors du génocide de 2017. Que doit faire le NUG pour repositionner les préoccupations du Myanmar en matière de droits humains au niveau international et attirer l’attention sur les atrocités qui continuent d’être infligées par l’armée ?

Aung Kyaw Moe : Je pense que le NUG doit démontrer – et fera – la preuve de progrès tangibles et d’une véritable volonté politique dans l’examen de toutes les questions, y compris la crise des Rohingyas et d’autres questions ethniques.

Le NUG est ouvert à un engagement bilatéral avec de nombreux pays et unilatéralement avec de nombreuses organisations intergouvernementales. Nous sommes sur la bonne voie et notre engagement de principe est d’attirer l’attention sur notre programme et de garantir qu’il reste une priorité internationale.