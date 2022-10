QPR montre des signes de progrès sous Michael Beale

La saison dernière, le classement en milieu de tableau des Queens Park Rangers a été une pilule difficile à avaler. Après avoir commencé la campagne 2021 invaincu lors de ses quatre premiers matchs, les Rangers ont toujours été en séries éliminatoires pendant la majeure partie de la saison. Pendant un bref instant, QPR a même semblé assez bon pour contester une promotion automatique. Mais tous ces espoirs se sont effondrés après qu’une mauvaise fenêtre de transfert de janvier ait apporté peu de renforts tandis que le reste des équipes autour d’eux se sont améliorés.

Sans aide supplémentaire et l’entêtement tactique apparent de Mark Warburton, les Rangers n’ont pas pu suivre leur compétition car les autres équipes semblaient avoir compris les stratégies de Warburton tout au long de la seconde moitié de la saison. Le coup final est venu une fois que le meneur de jeu et buteur hors pair Chris Willock s’est blessé pour le reste de la saison. Juste comme ça, les espoirs d’une poussée en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2014 ne se sont pas concrétisés.

Comme le championnat anglais est l’une des ligues les plus compétitives de haut en bas de tout le football, QPR est passé de la quatrième place au milieu de tableau en quelques semaines. En fin de compte, QPR s’est terminé par une modeste 11e place. Malgré cela, il y avait encore beaucoup de points positifs à montrer. Le duo de Willock et Ilias Chair était une vedette qui semblait parfois trop bonne pour la compétition de deuxième niveau, et Seny Dieng est de loin l’un des meilleurs gardiens de but de la ligue. Les perspectives étaient bonnes, il était donc inattendu que le club décide de se séparer de Warburton peu après la fin de la saison.

Signes d’amélioration sous Michael Beale de QPR

Alors que certaines des décisions tactiques de Warburton étaient discutables, il a apporté aux Rangers une cohérence qui leur manquait depuis leur retour au championnat en 2015. Il a mis en place un style de jeu axé sur la possession à l’arrière. Tout en tenant le ballon dans leur propre moitié, ils se sentaient parfois nerveux, cela obligeait les adversaires de Ranger à avancer, ce qui créait souvent des ouvertures permettant aux attaquants de frapper rapidement. Cela nécessitait un milieu de terrain profond sous la forme de Stefan Johansen ainsi que des défenseurs centraux avec un contrôle de balle décent prêt à avancer dans l’espace. Toute l’équipe avait été organisée pour s’adapter au style de Warburton, ce qui signifiait que l’arrivée d’un nouveau visage mettait en péril la cohérence et la cohésion qu’il avait insufflées.

Le club a promis que sa recherche d’un manager donnait la priorité à quelqu’un qui pourrait continuer l’équipe dans le moule de ce que Warburton avait construit tout en poussant QPR plus loin vers son objectif de terminer dans les six premiers. Arrive Michael Beale qui avait été le numéro deux à Aston Villa derrière Steven Gerrard, quelqu’un sans l’expérience managériale à laquelle on aurait pu s’attendre compte tenu des circonstances. Malgré les éloges pour son esprit tactique, ce choix était un énorme pari.

Sans aucun doute, la plus grande faiblesse de Warburton était son incapacité à ajuster son plan tactique pour chaque match. Vous avez rarement vu des changements de jeu en jeu, sans parler des changements de tactique dans le jeu. Si les Rangers étaient à terre et que son plan ne fonctionnait pas, son ultime effort était de lancer un autre attaquant et d’espérer que les buts viendraient. À son crédit, il y a eu plusieurs occasions où cela a fonctionné, mais ces retours semblaient plus avoir été taillés avec la force de volonté des joueurs des Rangers, par opposition à Warburton déjouant tout plan que le manager adverse avait mis en avant.

En revanche, Michael Beale a montré un autre niveau de sens tactique qui semblait hors de portée de Warburton. Le meilleur exemple en est le dernier match des Rangers contre Bristol City. Pendant la majeure partie des deux dernières saisons sous Warburton, les Queens Park Rangers se sont mis en place dans une formation 3-4-2-1 avec des ailiers qui joueraient haut sur le terrain lors de l’attaque. Alors que Beale a commencé avec une formation similaire au début, il est depuis plus disposé à changer les choses. Une partie de cela est due au fait qu’il cherche sa meilleure équipe, mais l’autre partie s’adapte à la façon dont l’adversaire joue.

Contre Bristol, nous avons vu un 4-3-3 qui a permis à Willock, Chair et Tyler Roberts de submerger les trois défenseurs centraux de City lorsque leurs deux ailiers ont été poussés haut dans l’attaque. Cela a conduit les Rangers à traverser leur ligne arrière lors de contre-attaques rapides et à marquer deux premiers buts. C’était une stratégie bien pensée et exécutée qui aurait dû aboutir à au moins deux autres buts en première mi-temps. C’est le genre de créativité tactique que nous n’avons jamais vu de la part de Warburton qui semblait presque obstiné parfois à jouer la même formation et la même tactique à chaque match.

Avec sa riche expérience en gestion, le manager de Bristol City, Nigel Pearson, a fait un bon travail d’ajustement à la mi-temps. Alors que Bristol avait concédé le deuxième plus grand nombre de buts jusqu’à présent avec 16, ils sont également à égalité pour la plupart des buts marqués à 19. Sur est venu Antoine Semenyo, et vous pouviez sentir l’amélioration physique de Bristol alors qu’ils poussaient pour un but, donc ce n’était pas une surprise lorsque l’ancien attaquant des Rangers Nahki Wells a trouvé le ballon en position favorable dans la surface de réparation QPR, et l’a remisé à la 63e minute.

Beale a de nouveau montré sa capacité tactique en effectuant des remplacements décents au milieu de terrain pour apporter de nouvelles jambes. Et puis il a fait appel à Lyndon Dykes pour créer un bon jeu de hold-up et a servi de défenseur supplémentaire pour clôturer le match avec une victoire 2-1 à l’extérieur contre les Rs.

QPR occupe actuellement la cinquième place du championnat et a pris des points dans certaines compétitions difficiles. De même, ils ont laissé tomber des points aux équipes qui se sentaient battables.

Le pari de le placer aux commandes semble payant. Pourtant, la dure vérité est que peu importe à quel point QPR a regardé ces derniers temps, dans l’état actuel des choses, ils ne sont pas une équipe de qualité Premier League, mais il y a beaucoup de potentiel là-bas.

