QPR 0 – 3 Burnley

Burnley a restauré son avantage de trois points au sommet du championnat Sky Bet alors qu’il remportait une victoire 3-0 à QPR.

Un magnifique coup franc de Johann Berg Gudmunsson les a fait sortir de la marque à Loftus Road, avant que Ian Maatsen et Nathan Tella ne frappent pour sceller la victoire.

Cela les a ramenés à l’écart de Sheffield United après la victoire des Blades samedi pour combler l’écart sur les Clarets.

Pour QPR, ce fut un après-midi misérable pour leur premier match depuis le départ de l’entraîneur-chef Michael Beale, et leur quatrième défaite consécutive.

Croisière Burnley vers la victoire dans l’ouest de Londres

Burnley a pris les devants à la 19e minute. Cork a été abattu sur le bord de la zone et Gudmundsson a intensifié pour envoyer un effort de curling imparable par-dessus le mur et devant Seny Dieng.

Sur le coup de la mi-temps, il y en avait deux alors que Dieng ne pouvait que pousser la frappe de 25 mètres de Vitinho sur le chemin de Maatsen, qui l’a repoussée avec intention devant le gardien impuissant de QPR.

Le manager de l’équipe QPR B, Paul Hall, prenant les commandes après le départ de Beale, a jeté sur Albert Adomah et Olamide Shodipo à la pause, mais cela n’a pas fait grand-chose pour inverser la tendance.

Et après 71 minutes, c’était 3-0 car ils profitaient d’une erreur de Jimmy Dunne. L’ancien défenseur de Burnley vendait Dieng terriblement court avec une tentative de backpass torse, permettant à Tella de pincer et de contourner le gardien de but avant de trouver le fond du filet sous les angles les plus serrés.

Joueur du match – Nathan Tella

Une démonstration exceptionnelle d’intention d’attaque de Tella. Il s’est avéré être un véritable coup d’État pour Burnley à maintes reprises cette saison. Même à 2-0, il a montré sa netteté et son désir de réagir à l’erreur de Dunne pour ajouter leur troisième. Sa finition n’était pas mal non plus.

Et après?

Les deux équipes sont de retour dans l’action du championnat Sky Bet à 15 heures samedi prochain. QPR se dirige vers Preston, tandis que Burnley accueille Middlesbrough.