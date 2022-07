‘Q’orianka Kilcher de Yellowstone accusé de fraude à l’indemnisation des accidents du travail – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Paramount+

Q’orianka Kilcher, une actrice surtout connue pour son rôle d’Angela Blue Thunder dans Yellowstone, fait face à de graves allégations. Q’orianka, 32 ans, aurait perçu 96 838 $ en prestations après s’être blessée au cou et à l’épaule pendant le tournage Dora et la cité d’or perduepar Variété. Cependant, les enquêteurs du California Department of Insurance affirment qu’elle a travaillé sur Yellowstone l’année suivante après la blessure, pendant une période où elle a affirmé qu’elle était invalide. Lundi (11 juillet), le ministère a annoncé qu’il avait inculpé Kilcher de deux chefs d’accusation de fraude en matière d’indemnisation des accidents du travail et qu’elle était «comme interpellée et a plaidé non coupable le 27 mai».

Suite Nouvelles des célébrités

Q’orianka “n’a jamais intentionnellement accepté des avantages auxquels elle ne croyait pas avoir droit”, son avocat, Michel BeckerRaconté Variété. Elle a nié les allégations et a déclaré qu’elle “se défendrait vigoureusement et demande qu’on lui accorde la présomption d’innocence tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du palais de justice”.

Dans DoraQ’orianka a joué la princesse inca Kawillaka. Variété rapporte que Kilcher se serait blessée au cou et à l’épaule droite lors du tournage du film en octobre 2018. Le ministère des Assurances a affirmé qu’elle était allée voir un médecin plusieurs fois par la suite, par Variété, mais “a cessé de se faire soigner et n’a pas répondu à une demande de la compagnie d’assurance de son employeur”. En octobre 2019, elle aurait contacté l’assureur pour se faire soigner et aurait dit à un médecin que sa douleur au cou était devenue si grave qu’elle avait dû refuser des emplois (et qu’elle n’avait pas travaillé depuis un an.)

Les enquêteurs ont découvert que Q’orianka avait travaillé sur Yellowstone de juillet 2019 à octobre 2019, juste avant qu’elle ne se fasse soigner. La Yellowstone l’emploi a pris fin cinq jours avant qu’elle ne commence à percevoir des prestations, selon le Département des assurances. Le médecin chargé de l’affaire aurait déclaré qu’il n’aurait jamais approuvé le paiement des prestations d’invalidité s’il avait eu connaissance des antécédents professionnels récents de Kilcher.

“Des médecins tiers ont vérifié sa blessure et son droit aux prestations”, a déclaré son avocat dans le communiqué. “Mme. Kilcher a toujours été franc avec ses médecins et ses prestataires de soins. Elle a actuellement une date d’audience prévue le 7 août.

Lien connexe Lié: Préquelle de “Yellowstone” : distribution complète de “1883” révélée et tout ce que vous devez savoir

En plus de ses rôles dans Yellowstone et Dora et la cité d’or perdueQ’orianka Kilcher est apparu en 2005 Le nouveau Mondeannées 2020 Couleur hors de l’espaceet 2022 Chien.