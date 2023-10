Le présentateur de Sky Sports Racing, John Hunt, est de retour avec six sélections sur la carte Qipco Champions Day de samedi, toutes en direct Courses de sports aériens…

Nous disons au revoir à Frankie Dettori alors qu’il met le cap sur les USA et théoriquement, sa meilleure chance sera Kinross dans le Qipco British Champions Sprint Stakes (1,50).

Cependant, je ne suis pas vraiment sûr que Kinross soit aussi puissant qu’il l’était l’année dernière, et je veux l’affronter avec COURANT DE MOULIN qui adorera le terrain et n’a peut-être pas encore atteint son apogée en tant que sprinter.

Marco Ghiani a guidé Mill Stream vers ses meilleurs jours jusqu’à présent, tous deux à Deauville cette saison, s’imposant au niveau Listed avant de remporter une victoire impressionnante dans le Prix De Meautry Groupe 3 où le terrain était mou et où il a largement battu le vainqueur d’Abernant Garrus et Batwan. [who subsequently ran very well in the Prix de l’Abbaye].

Mill Stream les a rangés là-bas en quelques enjambées et vaut bien une autre chance au plus haut niveau avec des conditions adaptées. Même si c’est difficile pour Marco, il ne peut être que positif que William Buick prenne la relève pour cette mission.

La dernière course de Jane Chapple-Hyam, âgée de trois ans, a participé au Haydock Park Sprint et, à première vue, il a été décevant dans le Merseyside, mais le terrain y était plus rapide qu’idéal et le retour sur une surface plus éprouvante devrait le voir dans son élément.

Image:

Saint Lawrence remporte le Wokingham Handicap à Royal Ascot





Donjuan Triumphant et Sands Of Mali ont tous deux remporté ce prix ces dernières années et ont été finalistes de l’année dernière. [and contender again this year] Run To Freedom a été expulsé à un énorme 150-1. Les chocs peuvent survenir ici assez facilement, je ne peux donc pas laisser SAINT-LAURENT partir sans soutien, malgré des probabilités énormes.

Les preuves de son action en profondeur sont limitées mais plutôt positives. Jeune, il a bien couru sur terrain lourd dans les Horris Hill Stakes puis, bien plus récemment, il a réalisé une superbe course dans le Prix Maurice De Gheest.

Tenu à la dernière place, il était le dernier à lâcher la bride et aurait pu gagner s’il avait pu rapprocher son défi du rail des tribunes. Son bilan global à Ascot est également très convaincant. Non seulement il a remporté le Wokingham avec beaucoup de style [he had only three behind him two out] il a également terminé deuxième des Pavilion Stakes et a couru brillamment lorsqu’il était sixième des King’s Stand Stakes en 2022.

JACKIE OH est un pari incontournable pour moi dans le Qipco British Champions Pouliches et juments (2,25) lors de sa première tentative sur un mile et demi.

Visuellement, elle avait l’air de bénéficier de 2 000 mètres à plusieurs reprises, mais surtout la dernière fois à ParisLongchamp où elle a affronté la brillante racemare Blue Rose Cen dans le Prix de l’Opéra sur 2 000 mètres.

Elle a refusé de flétrir à Paris sur un terrain convenable mais il convient de rappeler qu’elle a gagné son maiden sur terrain lourd à Naas en regardant partout un cheval de demi-fond. Elle est issue de Galileo et de Jacqueline Quest, le premier tour à tour des 1000 Guinées de 2010.

Cela fait de Jackie Oh une propre sœur du très talentueux vainqueur de la Breeders ‘Cup Line Of Duty et peut-être plus important encore, une demi-sœur de Dubawi du parfait stayer Secret State qui a remporté des handicaps majeurs d’un mile et demi l’année dernière pour Godolphin aux deux Royal. Ascot et Goodwood.

Jackie Oh disputera sa huitième course de l’année samedi, mais il existe des preuves irréfutables qu’elle s’améliore à chaque course.

Image:

Le favori Sweet William remporte le Coral Summer Handicap à Goodwood





Avec un terrain susceptible d’être très profond pour l’ouverture Coupe des champions britanniques longue distance Qipco (1,15)je vais donner DOUX GUILLAUME le vote car je sens vraiment que la piste tournante lui conviendra.

Il était, bien sûr, fortement impliqué dans cette fascinante Doncaster Cup où Trueshan et Hollie Doyle ont volé la vedette, mais à cause de ses pitreries [dashing clear and then heading on his own down the middle of the track] J’ai l’impression que Sweet William n’a pas été capable de montrer le meilleur de lui-même.

Pour moi, c’est un cheval qui se révélera le mieux adapté aux tactiques d’attente exagérées, et il a simplement été laissé devant [of his group] trop loin à Doncaster. C’était quand même un excellent parcours et je suis vraiment encouragé que Gosden veuille recommencer. Rappelez-vous qu’à Goodwood, il a trotté lors du Summer Handicap sur l’un des pires terrains que nous ayons vus toute l’année sur le plat. Il devrait aimer les conditions et peut remporter une victoire surprise.

Image:

Sauterne bat Big Rock dans le Prix du Moulin Groupe 1





j’aimerais voir GROS ROCHER décrocher un succès majeur largement mérité dans les Queen Elizabeth II Stakes (3,05) et je miserai un petit pari sur lui pour y parvenir.

Il a profité d’un printemps incroyable dont le point culminant a été le claquement d’Horizon Dore [on heavy ground] avant de courir avec brio derrière Ace Impact dans le Prix du Jockey Club.

Il y a une réelle possibilité que ce garçon de trois ans de haut niveau ait maintenant trouvé sa forme stabilisée, mais je le soutiens pour inverser ses accès de « secondeite » cette fois-ci.

On a beaucoup parlé d’un éventuel changement de tactique avec lui samedi, mais je préférerais le voir essayer de dominer son peloton dès le départ, pour tenter de sortir certains de ces meilleurs milers de leur zone de confort.

Paddington s’en sortira incroyablement bien pour rester à toute vapeur pour une autre course de haut niveau alors que je pense que ce sera une course de trop pour le brillant Nashwa.

Image:

Mon Prospéro





J’ai aussi envie d’une démonstration audacieuse de MON PROSPÉRO dans le Enjeux du champion Qipco (3,45) qui a clairement été préparé spécifiquement pour la course après un fabuleux effort il y a 12 mois derrière Bay Bridge, battu de peu à la troisième place.

Ce sera sa quatrième participation à Ascot et, outre la course de l’année dernière, il convient de rappeler qu’il aurait facilement pu remporter les Prince Of Wales’s Stakes en 2022, perdant dramatiquement dans une photo à trois.

Sa victoire dans la course de préparation à Goodwood nous a dit très peu de choses sur la forme, mais a au moins offert un fort espoir qu’il affronterait un terrain plus meuble que celui qu’il rencontre habituellement.

Les meilleurs paris de John à Ascot

13h15 ASCOT, SAMEDI – COUPE LONGUE DISTANCE DES CHAMPIONS BRITANNIQUES QIPCO – DOUX GUILLAUME

13h50 ASCOT, SAMEDI – ENJEUX DE SPRINT DES CHAMPIONS BRITANNIQUES QIPCO – MILL STREAM ET SAINT-LAURENT

14h25 ASCOT, SAMEDI – QIPCO BRITISH CHAMPIONS FILLIES & JUMENT Stakes – JACKIE OH

3.05 ASCOT, SAMEDI – QUEEN ELIZABETH II Stakes (sponsorisé par QIPCO) – GROS ROCHER

15h45 ASCOT, SAMEDI – ENJEUX CHAMPION QIPCO – MON PROSPÉRO