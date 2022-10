Qipco Champions Day: Baaeed au bord de la grandeur alors que William Haggas et l’équipe se préparent pour le chant du cygne d’Ascot | Nouvelles de la course

Certains naissent grands, certains atteignent la grandeur, et certains ont la grandeur qui leur est imposée – dit le célèbre dicton. L’histoire de Baaïd englobe les trois.

Tout comme le légendaire Frankel – largement considéré comme le plus grand à avoir jamais foulé la piste – l’a fait avant lui il y a 10 ans, Baaeed tentera de terminer sa carrière de pilote invaincu avec une victoire dans les Qipco Champion Stakes de samedi à Ascot, en direct sur Sky Sports Racing à 16h.

Après un six parfait sur six l’année dernière, la star de William Haggas est revenue en 2022 et a dominé tous devant lui dans la division mile avant de passer sans problème à un mile et quart au Juddmonte International à York en août.

Vitesse, endurance, apparence. Le brillant Baaeed a tout pour plaire et – victoire ou défaite ce week-end – le monde de la course se réunira pour faire ses adieux à une superstar alors qu’il se dirige vers sa nouvelle vie au haras.

“Comme une moto dans le Tour de France”

Ceux qui ont travaillé le plus près de Baaeed savent qu’ils sont bénis d’avoir vu et élevé un cheval dont on se souviendra pendant des années.

Son entraîneur l’a comparé à un sprinteur de 100 m, tandis que d’autres pointent du doigt la source de son énorme puissance.

“Il a ce mot merveilleux, accélération”, a déclaré Haggas à Sky Sports Racing. “Je l’ai comparé à un jockey à moto sur le Tour de France.

“Chaque fois à la maison et sur la piste jusqu’à présent, le jockey dit allons-y et il y va.

“Il a l’air rapide si vous le regardez. Si vous regardez un sprinteur de 100 m, ce sont de grands et solides gars. Si vous regardez des coureurs de marathon, vous pensez qu’une bonne rafale de vent les renversera.

“Les stayers sont plus légers et plus étroits derrière, et ce cheval, qui est élevé pour rester, a un derrière qui a l’air rapide.

“Les superstars ont-elles une bizarrerie ou un peu d’aura ? Ce cheval a un peu d’aura mais il est très sain d’esprit. C’est un cheval très gentil, authentique et généreux.”

Angus Gold, directeur de course pour les propriétaires de Baaeed, Shadwell Stud, ajoute : “Il a tellement de puissance derrière la selle. Ce n’est pas un gros cheval mais il est d’une belle qualité et d’une belle proportion ainsi que cet incroyable arrière-train sur lui qui est ce qui le pousse C’est un beau modèle de spécimen.

“Il est beaucoup plus facile à gérer que son entraîneur ! Je ne travaille pas dans la cour jour et nuit mais je pense qu’il est un cheval aussi charmant que vous le voyez ici.”

“Nous n’avons jamais vraiment été partants pour l’Arc”

Le gain d’Ascot était en grande partie la perte de Paris après la décision de l’équipe de sauter le Prix de l’Arc de Triomphe plus tôt ce mois-ci en faveur d’un chant du cygne à domicile.

Avec un déluge tardif qui a rendu le terrain de ParisLongchamp extrêmement éprouvant, leur décision semble avoir été justifiée.

“Nous n’avons jamais vraiment été partants pour l’Arc et je pense que Sheikha Hissa [Shadwell owner] avait le sentiment que c’était peut-être ce que son père aurait voulu », dit Haggas. « Et c’était difficile, alors nous en avons discuté et elle a dit qu’elle aimerait qu’il ait une course de plus.

Image:

Baaeed remporte le QEII lors de la Journée des champions à Ascot l’année dernière





“Lorsque nous avons discuté du programme en mars, c’était Lockinge, Queen Anne, Sussex, Juddmonte, Champion [Stakes]. Les quatre premières pièces du puzzle sont arrivées, alors elle a dit d’aller chercher le champion et j’ai dit que c’était la bonne chose et espérons qu’il pleuvra à verse à Paris et c’est arrivé !”

Gold ajoute: “J’ai déclaré publiquement que j’aurais adoré gagner l’Arc et bien sûr, cela aurait été le couronnement.

“Mais les conditions du jour et si nous avions été écartés, pour moi, cela n’aurait pas fait grand-chose.

“Nous pourrions avoir une pluie battante avant Ascot, mais nous prendrons ce qu’on nous donne et j’espère qu’il fera un bon tour si nous l’amenons là-bas en un seul morceau et voyons comment il s’en sort.”

“Il va laisser un énorme trou”

Bien que Baaeed ne soit pas étranger à être au centre de l’attention, ce n’est pas une position que l’équipe Haggas a tendance à rechercher.

“Je préfère de loin le laisser parler et moi ne rien dire”, déclare Haggas. “Nous avons un socle dans la cuisine qui dit : ‘Mieux vaut ne rien dire et paraître stupide que d’ouvrir la bouche et dissiper tout doute !’

“Je pense qu’il est important de promouvoir les bonnes choses de notre industrie. Quand un cheval est dans l’œil et l’esprit des gens, les gens apprennent à le connaître.”

Huit rivaux se tiennent dans la voie de la perfection de Baaeed, dont le héros du Derby de l’année dernière et du roi George Adayar, qui a fait un retour gagnant sur la piste à Doncaster le mois dernier.

Image:

Crowley n’a pas pu cacher sa joie après que Baaeed ait remporté le Juddmonte de manière emphatique





Comme Baaeed, l’étoile de Charlie Appleby a été gardée fraîche pour Ascot, mais Haggas reste confiant qu’il a le meilleur cheval de la course.

“Vous devez penser que si le vrai Baaeed se présente et que les choses se passent bien pour lui et qu’il a de la chance en course, il devrait être le meilleur cheval de la course”, a déclaré Haggas.

Même s’il doit remporter une dernière fois la victoire, la dernière apparition de Baaeed sera une triste occasion pour son équipe qui dit adieu au “meilleur cheval depuis Frankel”.

Maureen Haggas, assistante et épouse de William, témoigne : « Le cheval est très spécial et nous avons beaucoup de chance de l’avoir.

“Nous n’aurons jamais un autre cheval comme celui-ci et son plus grand attribut en dehors de son énorme talent est son tempérament et c’est juste le cheval le plus facile à avoir.

“Presque personne n’obtient des chevaux aussi bons que celui-ci. Il est évidemment le meilleur cheval depuis Frankel et c’était il y a 10 ans, donc il laissera un trou énorme.

“Ce sera juste triste de le voir partir, mais il a une belle carrière de reproducteur devant lui et il a été formidable pour Shadwell et espérons qu’il pourra faire prospérer l’opération.”

Une émotion supplémentaire pour Maureen est que son père bien-aimé et légende de l’équitation Lester Piggott ne sera pas là pour assister à la réception de Baaeed après son décès plus tôt cette année.

“Il aurait adoré ça”, dit-elle.

Qui s’oppose à la perfection ?

Adayar (4/1)

La star de Derby et King George de l’année dernière, Adayar, a été bien battue dans les Champion Stakes l’année dernière, mais considère le plus grand danger pour Baaeed cette fois-ci.

Après une absence prolongée, le quatre ans formé à Charlie Appleby a fait une réapparition saisonnière tardive avec un succès facile au meeting Léger, battant deux rivaux sans jamais se déchaîner.

Son entraîneur a admis après la course qu’il avait travaillé plus dur à la maison, et cela pourrait être un inconvénient possible n’ayant pas eu de défi sérieux toute l’année.

Cela dit, il a clairement la classe arrière et cela ne choquerait personne s’il se révélait assez bon pour jouer un rôle majeur.

Pont de la baie (10/1)

L’un des principaux prétendants au demi-fond entrant dans la saison, Bay Bridge de Sir Michael Stoute a lancé sa saison avec une victoire à Sandown dans le groupe trois.

Cette forme lui a donné une chance de tête dans les Prince of Wales’s Stakes à Royal Ascot, bien qu’il ait été battu en deuxième position par State Of Rest sous une excellente course de Shane Crosse.

Il a déçu lorsqu’il était cinquième dans le Coral-Eclipse depuis lors et a été rafraîchi depuis lors, même si vous sentez qu’un meilleur effort de carrière sera nécessaire.

Image:

Bay Bridge, monté par Ryan Moore, remporte le BetVictor London Gold Cup Handicap





Mon Prospéro (28/1)

William Haggas pourrait bien avoir la plus grande menace pour Baaeed sous la forme de My Prospero, qui n’est toujours pas exposé sur un mile et 10 stades, n’ayant eu qu’une seule course sur la plus longue distance.

Cela inclut des victoires sur Thesis et Reach For The Moon sur un mile, avant un excellent troisième au St. James’s Palace derrière Coroebus.

Sa première aventure sur 1 400 mètres se solde par un autre succès, au niveau Groupe 2 dans le Prix Eugène Adam à Saint-Cloud.

Des améliorations sont nécessaires, mais il semble plus susceptible de trouver cette amélioration que la plupart.

Image:

Mon Prospero se démarque avec style à Newbury





Honneur de Dubaï (33/1)

Un autre concurrent de Haggas, Dubai Honour, a été légèrement décevant cette saison et a neuf longueurs à trouver avec Baaeed en forme au Juddmonte International en août.

Le joueur de quatre ans est revenu avec une bonne deuxième place dans les enjeux de septembre derrière Mostahadaf à Kempton, mais ce n’est pas une forme qui sera assez proche ici.

Son Champion Stakes était deuxième l’an dernier, mais en quelque sorte le meilleur de sa carrière, mais il en faudra un autre lors du renouvellement de cette année pour relever le défi cette fois-ci.

Les étrangers…

Le vainqueur de la liste, Royal Champion, pourrait bien courir pour l’équipe brûlante de Roger Varian, après s’être boulonné la dernière fois à Ayr dans la Doonside Cup.

Le vainqueur irlandais des 2000 Guinées de l’année dernière, Mac Swiney, n’a pas montré le même niveau de cette forme, tandis que l’âge de pierre d’Aidan O’Brien semble exposé dans le groupe 1 à ce stade.

Le héros de la Tattersalls Gold Cup de Noel Meade, Helvic Dream, complète le peloton.

