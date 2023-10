Qipco British Champions Day sur Sky Sports Racing : Roger Varian est convaincu que Frankie Dettori conviendra à King Of Steel | Nouvelles des courses

Roger Varian est convaincu que King Of Steel est au sommet de son art avant de tenter de fournir à Frankie Dettori ce qui pourrait être un vainqueur d’adieu en Grande-Bretagne lors des Qipco Champion Stakes de samedi à Ascot, en direct sur Sky Sports Racing.

Refusé de peu la gloire du Derby par Auguste Rodin à Epsom, le poulain de Wootton Bassett a profité de sa journée au soleil en dominant les King Edward VII Stakes à Royal Ascot avant de bien se battre dans les King George et les Irish Champion Stakes.

Les propriétaires Amo Racing ne retenant plus Kevin Stott, Dettori a été appelé pour ce qui devrait être la dernière monture de l’Italien en Europe lors de la Journée des champions britanniques – et Varian pense que son enfant vedette de trois ans est en excellente condition alors qu’il envisage de offrez à son cavalier des adieux parfaits sur le sol britannique.

« Que Frankie se retire ou non, je pense qu’il conviendra au cheval, et je pense que la course lui conviendra aussi », a déclaré l’entraîneur. « Il (Dettori) est venu le monter et il était content de lui. Ce ne sera pas une course facile, mais le cheval et le jockey y vont en bonne forme. Je ne l’échangerais pas.

« Il s’est très bien entraîné et il a l’air génial. Ils vous disent quand ils ont raison, et il nous le dit maintenant.

« La Breeders’ Cup n’est pas complètement exclue, mais les Champion Stakes à Ascot passent bien sûr en premier et c’est là que se situe notre concentration. »

Roi d’acier est l’un des 11 chevaux en lice pour les Champion Stakes après l’étape de confirmation, avec Horizon Doré, Mostahdaf et le gagnant de l’année dernière Bay Bridge d’autres acteurs majeurs.

Mostahdaf retient Nashwa (à droite) et Paddington (à gauche) pour remporter le Juddmonte International





Cirrus Des Aigles (2011), Almanzor (2016) et Sealiway (2021) font partie des récents vainqueurs formés en France du moment fort de la Journée des Champions – et après avoir prolongé sa séquence de victoires à quatre dans le Prix Dollar, Horizon Dore de Patrice Cottier tente d’ajouter son nom au tableau d’honneur.

Mostahdaf a démontré ses capacités de haut niveau en remportant les Prince of Wales’s Stakes à Royal Ascot et le Juddmonte International à York au cours de l’été, mais les connexions seront préoccupées par la perspective de pluies importantes plus tard dans la semaine pour un cheval qui préfère les terrains rapides.

John Gosden, qui entraîne Mostahdaf en partenariat avec son fils Thady, a prévenu en fin de semaine dernière : « Mostahdaf a gagné en soft, mais il faudra voir ce que la météo nous réserve cette semaine. Il a couru sur un terrain sans fond lors de l’Arc l’année dernière. et j’ai détesté ça, mais si vous le placez sur un meilleur terrain, il a un bon tour de pied. «

L’équipe de Clarehaven a également confirmé Nashwabien qu’elle ait également la possibilité de se présenter aux précédents Queen Elizabeth II Stakes.

Nashwa se démarque dans les Falmouth Stakes sur le parcours de juillet de Newmarket





Gosden a ajouté : « Nashwa a couru une course énorme lorsqu’elle était troisième des Irish Champion Stakes, où elle volait à l’arrivée. Elle est en très bon ordre, mais une décision ne sera probablement prise quant à la course à laquelle elle participera que plus tard dans la semaine. , probablement mercredi car je n’aime pas attendre jeudi matin. »

Bay Bridge reculera après avoir terminé sixième du Prix de l’Arc de Triomphe, tandis que William Haggas a quitté les deux troisièmes de l’année dernière. Mon Prospéro et le globe-trotter Honneur de Dubaï.

Via Sixtine (George Boughey), Rime royale (Karl Burke) et la paire de Aidan O’Brien Pointe Lonsdale et Paddington sont les autres accepteurs, bien que ces derniers devraient largement s’aligner dans le QEII précédent sur un mile.