Qipco British Champions Day : Shaquille en lice pour le Champions Sprint mais l’apparence pourrait reposer sur le galop de l’hippodrome | Nouvelles des courses

La participation de Shaquille au Qipco British Champions Day à Ascot pourrait dépendre de la façon dont il traversera un galop sur un hippodrome la semaine prochaine.

Le vainqueur de la Commonwealth et de la Coupe de juillet de Julie Camacho n’a couru aucune sorte de course lorsqu’il a été vu pour la dernière fois lors de la Coupe Sprint à Haydock, une performance qui a encore des connexions qui se grattent la tête.

Ayant raté la pause lors de ses deux victoires dans le Groupe 1, il a rompu les conditions dans le Merseyside pour être battu à mi-chemin.

Rien n’a été révélé par la suite, mais s’il continue à plaire aux galops, le 21 octobre sera probablement marqué sur le calendrier.

« Il va bien, nous procédons étape par étape », a déclaré Steve Brown, le mari et assistant de Camacho. « Il a travaillé samedi et nous étions contents de lui, il travaillera encore cette semaine et la semaine suivante, nous partirons et galoperons sur un hippodrome quelque part.

« Rien n’est encore décidé, il s’agira simplement de l’emmener dans un environnement différent et de voir comment il gère cela et de le remettre sur un hippodrome, de faire couler un peu le sang et ensuite nous verrons à partir de là. »

En réfléchissant à Haydock, Brown a ajouté : « Il est décevant que nous n’ayons pas trouvé de raison absolue pour laquelle il était si en mauvaise forme à Haydock, mais comme je le dis toujours, parfois vous n’avez tout simplement pas de réponse. Nous aimerions peut-être penser que nous l’avons. , mais parfois nous ne le faisons pas.

La directrice des courses, Pauline Chehboub, a déclaré que les Qipco British Champions Stakes à Ascot sont la prochaine cible d’Horizon Dore et a présenté un aperçu des chances d’Ace Impact dans le Prix de l’Arc de Triomphe.



« Malheureusement, j’ai un peu pensé que c’était tout simplement dommage pour être vrai. Même si nous avons tous été dévastés ce jour-là, la seule chose que nous pouvons faire est de nous regrouper et de regarder vers l’avenir. »

Shaquille est l’un des 23 encore en lice pour le British Champions Sprint, pour lequel le vainqueur de l’année dernière, Kinross, est le favori avant-post après son quasi-accident en France dimanche.

Dans les Champion Stakes, le progressiste Horizon Dore est en tête du marché avec Coral avec Bay Bridge, King Of Steel et Mostahdaf parmi les 16 prétendants.

Paddington et Tahiyra sont en tête d’affiche 18 des Queen Elizabeth II Stakes avec Free Wind, Time Lock et Via Sistina parmi 26 possibles chez les pouliches et juments.

Trueshan, Kyprios, Courage Mon Ami et Coltrane sont toujours parmi les 17 de la Coupe Longue Distance.