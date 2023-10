QIPCO British Champions Day en direct sur Sky Sports Racing : Frankie Dettori sera célébré à Ascot avant le déménagement aux États-Unis | Nouvelles des courses

La plus grande superstar du Racing, Frankie Dettori, fera ses adieux, peut-être pour la dernière fois, à Ascot ce samedi alors qu’il occupera à nouveau le devant de la scène lors de la QIPCO British Champions Day, en direct sur Sky Sports Racing.

Après plus de 30 ans de carrière, le légendaire Italien sera célébré lors de ce qui a longtemps été considéré comme la dernière étape nationale d’une longue tournée de retraite.

Comme il l’a fait à maintes reprises, Dettori a fait la une des journaux jeudi en annonçant, sans surprise pour certains, qu’il annulerait son projet de se retirer.

Au lieu de cela, l’homme de 52 ans va désormais déménager aux États-Unis et continuer à rouler comme jockey à plein temps, ce qui, a-t-il révélé, pourrait durer « trois mois ou trois ans ».

Néanmoins, les fans de courses britanniques auront l’occasion de dire au revoir à l’un de leurs favoris ce week-end, même s’il est possible qu’il fasse une visite éclair à l’avenir.

Retour sur la brillante carrière de Dettori au Royaume-Uni ainsi que son succès fulgurant à l’étranger…

Image:

Dettori a célébré la victoire au British Champions Day l’année dernière à bord d’Emily Upjohn





Commencer

Dettori est né dans la royauté des courses, à la suite de l’exemple de son père Gianfranco – jockey multiple champion en Italie et vainqueur de la Classique en Angleterre.

À seulement 15 ans, il quitte son pays natal pour travailler comme apprenti dans la puissante écurie de Luca Cumani à Newmarket, où ses talents évidents sont rapidement reconnus.

Cumani a été le catalyseur qui a permis à Dettori de devenir apprenti champion en 1989 et, un an plus tard, de devenir le premier adolescent depuis le grand Lester Piggott à atteindre un siècle de vainqueurs au cours d’une saison britannique.

Image:

Un jeune Dettori en soie royale





Les années Godolphin

C’est dès 1993 que l’association de Dettori a commencé avec la puissante écurie Godolphin de Cheikh Mohammed, qui s’est avérée particulièrement lucrative pour toutes les personnes concernées.

C’est cette connexion qui a contribué au premier championnat des jockeys de Dettori ainsi qu’à sa première classique en 1994 avec Balanchine, entraîné par Saeed bin Suroor.

La première des six victoires de l’Arc est venue du héros du Derby Lammtarra en 1995, et le succès international a suivi avec le Singspiel dans la Coupe du Japon en 1996, Daylami dans la Breeders’ Cup Turf en 1999 et une victoire éclatante avec Dubai Millennium lors de la Coupe du Monde de Dubaï en 2000.

Image:

Dettori célèbre le succès Léger de Classic Cliche en 1995 dans le bleu Godolphin





Sept magnifiques

Wall Street. Timide. Marque d’estime. Héros décoré. Fatidiquement. Lochangel. Crête Fujiyama.

Pour la plupart des gens, ces noms ne signifient pas grand-chose, mais ce sont sept chevaux qui font peur aux bookmakers et offrent sans aucun doute une grande joie à de nombreux parieurs.

Comme l’a déclaré le présentateur de Sky Sports Racing, Mike Cattermole, le samedi 28 septembre 1996 a été un « jour magique » pour Dettori et est considéré comme l’un des plus remarquables de l’histoire des courses britanniques.

Sept courses remportées par le même jockey sur n’importe quelle carte constituent un exploit extraordinaire, et que Dettori y soit parvenu lors d’une journée aussi importante et compétitive du calendrier des courses britanniques, le Festival of British Racing à Ascot, était presque inimaginable.

Ce faisant, il a coûté des millions aux bookmakers tout en se plaçant sous les projecteurs du public.

Image:

Dettori fait la fête sur Fujiyama Crest alors qu’il a réalisé un septuple spécial en 1996





Devenir un héros domestique

Au tournant du millénaire, Dettori a profité de sa nouvelle renommée en la mélangeant avec des célébrités de premier plan.

Il a présenté Top of the Pops, est apparu dans Parkinson (deux fois), s’est associé au chef Marco Pierre White pour ouvrir une chaîne de restaurants italiens et a passé deux ans comme capitaine d’équipe sur A Question of Sport.

Le succès sur la piste ne s’est certainement pas tari non plus. Dettori a remporté les titres du Prix de l’Arc de Triomphe en 2001 et 2002 et, deux ans plus tard, a remporté un troisième Championnat des Jockeys.

Image:

Dettori accueille l’ancien manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson





L’année 2000 a également vu Dettori survivre à un affrontement d’avion d’horreur à Newmarket, qui a tragiquement tué le pilote Patrick Mackey. Dettori s’en sortirait avec une cheville cassée et des coupures au visage après avoir été retiré de l’épave par un autre passager et jockey Ray Cochrane.

Il manquerait Royal Ascot cette année-là et la chance de monter Dubai Millennium dans les Prince of Wales’s Stakes, mais il revint en selle deux mois plus tard.

Retour à son meilleur niveau et plaisir du Derby

Malgré tous ses succès, il a fallu attendre 2007 pour que Dettori remporte une première victoire dans le Derby sur Authorized après avoir déjà remporté 11 British Classics à ce stade.

C’est pour l’entraîneur Peter Chapple-Hyam que la victoire est venue, après avoir remporté le Dante plus tôt cette saison, les deux hommes ayant ensuite battu leurs rivaux dans l’Epsom Classic, s’éloignant de cinq longueurs sur la ligne.

Image:

Dettori et Authorized remportent le Derby 2007 à Epsom





Dettori répétera l’exploit huit ans plus tard, alors que la présence de l’Italien sur le prestigieux Golden Horn a contribué à attirer un record britannique de 125 000 personnes à Epsom.

Cette victoire a été capitale pour une autre raison, renforçant son retour en tant que favori des fans, deux ans après son retour d’exil de course après avoir purgé une interdiction de six mois pour un contrôle positif à la cocaïne.

Succès dans une grande course continue à venir

Il n’y avait aucun signe de ralentissement alors que Dettori entrait dans la quarantaine. Neuf autres classiques britanniques ont été ajoutés à son armoire à trophées bien remplie, dont les Oaks 2017 avec la pouliche superstar Enable.

Elle allait offrir à Dettori deux autres victoires dans l’Arc, tandis que Cracksman, Stradivarius et Palace Pier faisaient partie des nombreux noms dirigés vers le succès au plus haut niveau au cours de l’âge d’or de Dettori.

Au fil des saisons, Dettori avait le luxe de sélectionner ses meilleures courses, se réservant souvent pour les grands rendez-vous du samedi, tandis que le reste de la salle de pesée parcourait le pays.

Le Japon, les États-Unis, Dubaï, le Canada, Hong Kong et le Qatar ont tous goûté à la fièvre Dettori au fil des années.

Image:

Dettori célèbre la victoire de la Gold Cup lors de ce qui pourrait être sa dernière rencontre à Royal Ascot





Adieu Frankie (pour l’instant ?)

Par un samedi glacial de décembre de l’année dernière, peu de temps après l’abandon du dernier match de course en raison du gel, la machine de relations publiques de Dettori est revenue en action une fois de plus et a choqué les médias de course.

Il était, dit-il, enfin temps de mettre un terme à sa carrière de cavalier – après une année passée à dire au revoir à ses fans du monde entier.

La Breeders’ Cup 2023 devait accueillir ses derniers adieux. C’est rapidement devenu la Melbourne Cup. Puis Hong Kong. Et enfin, un peu plus d’une semaine avant la Journée des Champions à Ascot, Dettori a annoncé que ces projets de retraite avaient été abandonnés.

Image:

Dettori offre à la foule de Chester une dernière descente en vol après sa victoire sur Arrest





Ascot a encore l’occasion de souhaiter bonne chance à Dettori lors de son voyage aux États-Unis et de célébrer ce qui a été sans aucun doute une histoire vraiment remarquable.

Sera-t-il de retour ? Seul le temps nous le dira. Ce qui est plus certain, c’est qu’il est peu probable que nous en ayons un autre comme Lanfranco. Grazie Frankie.

Regardez toutes les courses du QIPCO British Champions Day à Ascot en direct sur Sky Sports Racing ce samedi 21 octobre.