QIPCO British Champions Day en direct sur Sky Sports : l’équipe de Mostahdaf surveille de près les prévisions d’Ascot avec la Breeders’ Cup comme plan B | Nouvelles des courses

Les relations de Mostahdaf surveilleront de près les conditions à Ascot avant de prendre une dernière décision sur sa participation aux Qipco Champion Stakes de samedi.

Vainqueur des Prince of Wales’s Stakes à Royal Ascot et du Juddmonte International à York cette saison, le joueur de cinq ans de John et Thady Gosden est sur le point de revenir dans le Berkshire lors de la Journée des champions.

Cependant, la prévision de fortes pluies plus tard dans la semaine et la perspective de courir sur un terrain meuble, voire lourd, constituent une préoccupation évidente pour un cheval qui a une préférence avérée pour une surface rapide.

Angus Gold, directeur des courses pour l’éleveur propriétaire Shadwell, a déclaré : « Les prévisions ne sont évidemment pas bonnes, mais cela ne sert à rien d’en faire toute une histoire et nous devons prendre ce qu’on nous donne.

« Nous allons simplement garder un œil dessus et je parlerai à Sheikha Hissa et à John pour voir si nous pouvons parvenir à une décision entre nous.

« Comme nous le savons tous lors de ce meeting, à cette période de l’année, vous pouvez avoir un très mauvais terrain et quand il a couru dessus lors de l’Arc de l’année dernière, il n’a pas du tout pu gérer cela.

« Cela ne sert à rien d’être battu juste pour le plaisir, mais en même temps, nous avons très envie de courir et d’essayer de terminer sa saison avec une autre grande victoire à Ascot. »

Image:

Connexions de Mostahdaf (de gauche à droite) John Gosden, Sheikha Hissa et Angus Gold





Les connexions disposent d’une option de repli sous la forme de la Breeders’ Cup Turf le 4 novembre, mais à ce stade, elles ne regardent pas au-delà de samedi.

« Cela a toujours été le cas : l’objectif numéro un était Ascot et si à cause de la météo ou autre, cela ne se déroulait pas, alors nous avions l’option de la Breeders’ Cup », a ajouté Gold. « Nous n’en avons pas discuté correctement car nous avons toujours espéré aller à Ascot. »

Varian est convaincu que Dettori conviendra à King Of Steel

Roger Varian est convaincu que King Of Steel est au sommet de son art avant de tenter d’offrir à Frankie Dettori ce qui pourrait être un vainqueur d’adieu en Grande-Bretagne lors des Qipco Champion Stakes de samedi.

Refusé de peu la gloire du Derby par Auguste Rodin à Epsom, le poulain de Wootton Bassett a profité de sa journée au soleil en dominant les King Edward VII Stakes à Royal Ascot avant de bien se battre dans les King George et les Irish Champion Stakes.

Image:

King Of Steel gagnant à Royal Ascot sous la direction de Kevin Stott





Les propriétaires Amo Racing ne retenant plus Kevin Stott, Dettori a été appelé pour ce qui devrait être la dernière monture de l’Italien en Europe lors de la Journée des champions britanniques – et Varian pense que son enfant vedette de trois ans est en excellente condition alors qu’il envisage de offrez à son cavalier des adieux parfaits sur le sol britannique.

« Que Frankie se retire ou non, je pense qu’il conviendra au cheval, et je pense que la course lui conviendra aussi », a déclaré l’entraîneur. « Il [Dettori] est venu le monter et il était content de lui. Ce ne sera pas une course facile, mais le cheval et le jockey s’y présenteront en bonne forme. Je ne l’échangerais pas.

« Il s’est très bien entraîné et il a l’air génial. Ils vous disent quand ils ont raison, et il nous le dit maintenant.

« La Breeders’ Cup n’est pas complètement exclue, mais les Champion Stakes à Ascot passent bien sûr en premier et c’est là que se situe notre concentration. »

Roi d’acier est l’un des 11 chevaux en lice pour les Champion Stakes après l’étape de confirmation, avec Horizon Doré et le gagnant de l’année dernière Bay Bridge d’autres acteurs majeurs.

L’équipe de Clarehaven a également confirmé Nashwabien qu’elle ait également la possibilité de se présenter aux Queen Elizabeth II Stakes précédents, tandis que William Haggas a quitté les deux troisièmes de l’année dernière. Mon Prospéro et le globe-trotter Honneur de Dubaï.

Via Sixtine (George Boughey), Rime royale (Karl Burke) et la paire de Aidan O’Brien Pointe Lonsdale et Paddington sont les autres accepteurs, même si ces derniers devraient également s’aligner dans le QEII sur un mile.