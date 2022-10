Qipco British Champions Day : Benoit De La Sayette sera sacré champion apprenti à Ascot samedi | Nouvelles de la course

Benoit De La Sayette recevra officiellement le trophée du champion apprenti 2022 à Ascot samedi.

Le pilote de 19 ans, basé avec John et Thady Gosden, a été au coude à coude avec son compatriote Harry Davies tout au long de la saison.

Davies, 17 ans, qui est basé avec Andrew Balding, a assuré que la course au titre était serrée, mais les efforts de De La Sayette l’ont laissé imbattable avec la course au championnat se terminant le Qipco British Champions Day.

Comptant actuellement 61 vainqueurs pour la campagne, De La Sayette est six devant Davies et a scellé les choses en conduisant un vainqueur à Chelmsford jeudi soir.

Auparavant, De La Sayette avait décroché un handicap précieux en remportant la Coupe Victoria d’Ascot à bord du Vafortino de Kevin Philippart De Foy, avec un triplé à Wolverhampton et un succès retentissant à Glorious Goodwood et le match de la Coupe de juillet parmi les faits saillants de sa saison.

“Je suis ravi de remporter le titre de champion apprenti. C’était une saison tellement incroyable et j’ai vraiment apprécié la bataille avec Harry”, a-t-il déclaré. Grande course britannique. “Je lui souhaite tout le meilleur pour l’avenir et j’espère que nous roulerons l’un contre l’autre pendant de nombreuses années à venir.

“Il y a eu beaucoup de moments forts, à commencer par Vafortino qui a remporté la Coupe Victoria à Ascot en mai. J’ai également eu la chance de monter un gagnant au Festival de juillet (Adjuvant) et d’avoir des victoires à Glorious Goodwood (Trawlerman et Caius Chorister).

La saison rêvée de De La Sayette… 7 mai – Le premier de ses 61 gagnants à venir lors de la campagne pour le titre – qui débute au Festival des Guinées le 30 avril – Vafortino a donné à De La Sayette l’un de ses plus grands gagnants à ce jour lors du décrochage de la Coupe Victoria à Ascot. 17 juin – De La Sayette s’est rendu à Newmarket avec trois gros trajets sur sa carte du vendredi et a marqué avec deux alors que Judith de John et Thady Gosden et Nizaaka de Jane Chapple-Hyam ont tous deux remporté des prix décents. 9 juillet – De retour au Festival de juillet de Newmarket, De La Sayette a mené l’adjuvant de Michael Bell à la victoire dans le handicap Moet & Chandon. 30 juillet – Trawlerman a fourni à De La Sayette un grand gagnant au Goodwood Festival, remportant le précieux Summer Handicap et en faisant trois victoires en autant de jours pour le jeune cavalier. 1er octobre – Alors que la Journée des champions approche à grands pas, De La Sayette s’est donné un coussin bien mérité dans la course au titre avec un triplé 130/1 à Wolverhampton.

“Au début de ce mois, j’ai piloté mon tout premier tricycle et c’était un autre jour que je n’oublierai jamais.

“Aucun de ces moments – ou les autres gagnants que j’ai eus – n’aurait été possible sans le soutien fantastique que j’ai reçu de tant de propriétaires et d’entraîneurs tout au long de l’année. Je suis particulièrement reconnaissant à John et Thady Gosden, ainsi comme toute l’équipe de Clarehaven. J’ai tellement appris de l’incroyable équipe là-bas.

“La contribution et les conseils de mon agent Paul Clarke ont également été très précieux. Il a travaillé sans relâche pour m’offrir des opportunités. J’aimerais également remercier la PJA (Professional Jockeys ‘Association) pour tout son soutien continu.

“Le dernier mais non le moindre est ma famille. Je veux leur dire un grand merci à tous, en particulier à ma mère et à mon père pour tout ce qu’ils font – celui-ci est pour eux.”