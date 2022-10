Qipco British Champions Day: Baaeed battu lors du dernier départ à Ascot alors que Bay Bridge remporte les Champion Stakes | Nouvelles de la course

Il n’y a pas eu de fin de conte de fées pour Baaeed à Ascot alors que Bay Bridge a décroché les QIPCO Champion Stakes samedi, avec la star invaincue de William Haggas seulement quatrième.

En vedette lors de la Journée des champions alors qu’il mettait fin à sa carrière de pilote, qui comprenait 10 victoires parfaites, Baaeed a été expulsé 1/4 favori sous son compagnon régulier Jim Crowley.

En sortant de la cabine numéro un, Baaeed s’est installé à l’arrière tandis que Ryan Moore donnait le ton sur l’âge de pierre d’Aidan O’Brien.

Toujours seulement sixième alors que le peloton rentrait chez lui, Crowley a brièvement lutté pour avoir de la place alors que son compagnon d’écurie Dubai Honor le retenait sur le rail, mais Baaeed a rapidement trouvé son chemin et a poursuivi tandis que Adayar de Charlie Appleby arrivait pour mener de My Prospero et Bay Bridge. .

Alors qu’Adayar et Bay Bridge se disputaient bientôt à l’avant, tous les yeux étaient rivés sur Baaeed alors que Crowley tentait d’injecter le tour de pied habituel que le monde de la course a appris à aimer de la part de Haggas, âgé de quatre ans.

Mais, Baaeed n’a pas réussi à reprendre et Bay Bridge a battu Adayar pour gagner par une demi-longueur pour le duo vainqueur du Derby Sir Michael Stoute et Richard Kingscote.