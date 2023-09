Qipco British Champions Day : Ascot est la « fin de partie » pour Nashwa après la défaite des Irish Champions Stakes | Nouvelles des courses

Le Qipco British Champions Day à Ascot est considéré comme la « fin de partie » pour Nashwa après une autre excellente défaite lors des Irish Champion Stakes de samedi.

Après avoir remporté sa troisième victoire de Groupe 1 dans les Falmouth Stakes à Newmarket en juillet, la pouliche de John et Thady Gosden a été battue d’une longueur jusqu’à la troisième place à Nassau à Goodwood et a terminé à la même distance derrière son camarade d’écurie Mostahdaf lorsqu’elle était vice-championne du Juddmonte International. à York.

Elle a été envoyée à Leopardstown pour une autre mission de haut niveau et est rentrée chez elle par l’arrière pour remporter à nouveau les honneurs mineurs en troisième position, terminant sur les talons de la paire formée par Aidan O’Brien composée du double vainqueur du Derby Auguste Rodin et du champion en titre du Luxembourg.

Nashwa a la possibilité de revenir à Paris le week-end de l’Arc pour le Prix de l’Opéra, dans lequel elle a été désignée favorite la saison dernière, tandis qu’elle est également inscrite au Sun Chariot à Newmarket la semaine suivante – mais cela C’est le grand jour à Ascot sur lequel les connexions se concentrent.

« Elle a couru une super course samedi, elle l’a vraiment fait. Elle a fait ses preuves en première classe contre les poulains et s’est très bien sortie de la course », a déclaré Teddy Grimthorpe, directeur de course du propriétaire Imad Al Sagar.

« Nous examinerons les options, mais je pense que la fin du match serait peut-être le Qipco Champions Day, que ce soit pour le QEII ou les Champion Stakes.

Image:

Nashwa se démarque dans les Falmouth Stakes sur le parcours de juillet de Newmarket





« Je ne pense pas qu’il serait nécessaire de refaire une course d’ici là, mais elle est dans le Sun Chariot ou il y a le Prix de l’Opéra.

« L’Opéra arrive assez vite, alors nous verrons. »

La saison dernière, Nashwa a terminé quatrième à la Breeders’ Cup, mais un voyage en Californie semble moins probable cette fois-ci, et la décision quant à savoir si elle courra la saison prochaine n’a pas encore été prise.

Image:

Doyle frappe dans les airs alors que Nashwa remporte les Nassau Stakes à Goodwood





Grimthorpe a ajouté : « La Breeders’ Cup n’a certainement pas été écartée car on ne sait jamais ce qui peut ou non arriver, mais je pense qu’à l’heure actuelle, Ascot serait l’objectif principal.

« Rien n’a été décidé (pour l’année prochaine), nous verrons comment elle va et comment elle va et Imad décidera plus tard. »