Qipco British Champions Day: Alex Hammond de Sky Sports Racing fait ses choix à Ascot et présente la dernière danse de Baaeed | Nouvelles de la course

Alex Hammond de Sky Sports Racing met en lumière ses fantaisies lors de la Journée des champions britanniques Qipco à Ascot, y compris le raider français Sweet Lady.

Une autre saison plate atteint son apogée samedi lors de la Journée des champions britanniques Qipco à Ascot. La journée a été organisée pour la première fois sous sa forme actuelle en 2011 et le nouveau concept a été récompensé par des ébats de Frankel lors de sa première année et l’année suivante lorsqu’il a pris son dernier rappel dans les Champion Stakes en 2012.

J’ai eu la chance d’être là il y a 10 ans en tant qu’invité, et c’était un vrai régal d’aller courir uniquement en tant que fan. J’ai eu le rendez-vous parfait parce que j’ai emmené ma mère, mais notre vrai rendez-vous était avec Frankel, et il a tout mis en œuvre.

Le concept de la Journée des champions est de célébrer les champions et nous pouvons faire de même une décennie plus tard car Baaeed utilise la même race, la Enjeux des champions Qipcocomme son chant du cygne.

Frankel sera difficile, voire impossible, de faire tomber son perchoir élevé, mais Baaïd a fait tout ce qu’on lui demandait et nous lui demandons encore une fois un maximum d’efforts pour qu’il puisse emporter avec lui un record sans tache dans sa prochaine carrière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sky Sports Racing va dans les coulisses des galops avec la superstar Baaeed alors qu’il est préparé par l’entraîneur William Haggas pour une dernière course dans les Champion Stakes de samedi à Ascot



Soutenir Trueshan pour retrouver la forme

En parlant de carrière au haras, le petit mais puissant Stradivarius le rejoindra dans le hangar d’élevage la saison prochaine et j’espère que le charismatique de huit ans sera bien soutenu avec des juments de qualité. Nous aurons une autre chance de lui montrer notre appréciation lorsqu’il défilera une dernière fois à Ascot après les British Champion Sprint Stakes samedi.

La division Cup ne sera pas la même sans lui, et c’est dommage qu’il n’ait pas pu remporter cette Gold Cup record à Ascot, mais il y a des chevaux passionnants à venir, avec Kyprios en tête.

Il n’y a pas de Kyprios le jour des champions mais le Coupe longue distance est toujours de haute qualité avec Trueshan enchérissant pour entrer dans l’histoire avec une troisième victoire dans cette course. S’il décroche le triplé, il sera le premier cheval à remporter trois victoires lors de ce match.

Il affronte le vainqueur de St Leger Eldar Eldarov et en l’absence de Kyprios, Aidan O’Brien envoie un cheval de trois ans appelé Waterville qui semble être un cheval passionnant pour la division restante la saison prochaine.

Trueshan était décevant à Doncaster la dernière fois, mais cela peut garantir qu’il est un prix plus attractif qu’il ne l’aurait été autrement. Il est le favori 7/4 de Sky Bet.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chez The Races, Declan Rix soutient Trueshan pour rebondir sur le chemin de la victoire lors de la QIPCO British Champions Long Distance Cup de samedi à Ascot, en direct sur Sky Sports Racing



Le spécialiste d’Ascot, Rohaan, peut recommencer

La Sprint des champions britanniques a attiré le deuxième plus gros field de la journée avec 18 déclarés. Les stalles seront placées de l’autre côté ce qui signifie que les tirages bas sont favorisés. Cela rend la vie difficile à un certain nombre de protagonistes. Le gagnant de l’année dernière Creative Force, Kinross et Naval Crown sont tous tirés au sort.

Je pense que les étoiles pourraient être alignées pour Rohaan, qui aime Ascot. Il est quatre sur cinq sur la piste, vient ici en pleine forme et sortira du décrochage six.

Il a été une véritable réussite pour l’entraîneur Dave Evans qui l’a récupéré pour seulement 20 000 guinées il y a quelques années et il a maintenant remporté neuf courses et près de 400 000 £ depuis qu’il a rejoint l’assistant gallois. Il est maintenant 9/2 avec Sky Bet pour gagner à nouveau.

Image:

Ryan Moore et Rohaan remportent les Wokingham Stakes





Ailleurs sur la carte, le Enjeux de la reine Elizabeth II marché est dirigé par Inspiré (même argent préféré avec Sky Bet). Je pensais qu’elle serait plus courte que ça, et pour une pouliche qui a fait très peu de mal dans sa carrière, je pensais qu’elle avait l’air difficile à opposer.

Si elle gagnait, cela porterait à neuf le nombre de vainqueurs de la Journée des champions de John Gosden, un d’avance sur Aidan O’Brien en tête du classement. De la même manière, une victoire d’O’Brien le placerait au sommet, mais il ne semble pas avoir une main aussi forte que Team Gosden.

Image:

Inspiral sort un gagnant extrêmement impressionnant des Coronation Stakes





La dame de Graffard a l’air douce dans les pouliches et les juments

L’entraîneur français Francis Graffard envoie trois coureurs outre-Manche à Ascot. Le Revenant est toujours à considérer dans le QEI et ce serait merveilleux de voir la sensation australienne Verry Elleegant montrer aux fans de course européens de quoi elle est faite dans le Qipco Champions britanniques pouliches et juments Stakes.

Cependant, leur compagnon de voyage, Fille adorable, ne doit pas être actualisé dans le groupe un mile et demi. Sweet Lady a battu Lilac Road dans le Prix Vermeille le mois dernier et cette forme met les deux pouliches avec un cri contre Emily Upjohn dans un concours ouvert. Sweet Lady est 10/1 et Lilac Road 14s et l’un ou l’autre pourrait être une valeur dans chaque sens.

Dans la dernière course sur la carte, le Handicap Balmoral, nous fêterons un autre nouveau champion. Benoit de la Sayette est premier apprenti cette saison après une belle bagarre avec Harry Davies. Les deux coureurs sont de vrais talents qui auront sans doute de nombreux autres face à face dans les années à venir.

Cela vaut peut-être la peine de donner une chance à la monture de Benoit de la Sayette en dernier lieu. Matin Magique a terminé troisième de cette course l’an dernier avec un énorme 66/1. Il a maintenant 1 livre de moins dans les poids et sera équipé de joues pour la première fois. Il a un tirage élevé à surmonter et est 20/1 pour le faire.

Donc, une superbe journée en perspective et si vous regardez de chez vous ou si vous avez la chance de venir à Ascot, espérons que Baaeed pourra rendre la journée aussi mémorable pour vous que Frankel l’a fait pour moi et ma mère il y a toutes ces années. C’est peut-être sa dernière danse, mais je te promets que s’il fait quelque chose de spécial, tu deviendras accro.