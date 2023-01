Qi2, la nouvelle norme de recharge sans fil, arrive plus tard cette année

Le Wireless Power Consortium a déclaré mardi au CES 2023 que Qi2, une nouvelle norme pour le chargement sans fil des smartphones et des appareils mobiles, y compris les appareils portables, arrivera plus tard cette année.

Qi2 “s’assurera que les appareils et les chargeurs s’alignent parfaitement”, grâce à la technologie Magnetic Power Profile dirigée par Apple, membre du WPC, selon le site du groupe. Si vous êtes familier avec MagSafe chargeurs, vous avez une idée de ce à quoi peut ressembler la charge Qi2.

La nouvelle norme, prononcée “chee two”, vise à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire les temps de charge sans raccourcir la durée de vie de la batterie ni endommager l’appareil. De plus, Qi2 pourrait étendre la charge sans fil à des appareils tels que les casques VR qui ne sont pas conçus pour être posés à plat sur une autre surface plane et “prendre en charge de nouveaux types d’accessoires qui se fixent magnétiquement à l’arrière du téléphone, comme une batterie supplémentaire”.

La recharge sans fil améliorée offre également la possibilité de réduire le gaspillage des chargeurs filaires mis au rebut qui finissent par s’user au quotidien.

Le WPC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le moment où les appareils et les chargeurs Qi2 seront disponibles, mais un récent Publication sur le fil d’affaires indique qu’ils devraient arriver avant la saison des vacances de 2023.