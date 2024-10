QG et parc piranésiens / BIG

© Laurian Ghinitoiu

© Laurian Ghinitoiu

Description textuelle fournie par les architectes. À la pointe de Sundmolen à Copenhague, le nouveau siège social de BIG de 4 488 m2 se dresse au milieu des entrepôts et des infrastructures maritimes. Achevé au printemps 2024, le siège est l’un des premiers exemples réalisés par le studio de l’approche LEAPP intégrée de BIG – une collaboration entre les équipes internes de paysage, d’ingénierie, d’architecture, de planification et de conception de produits de BIG. Le bâtiment est réalisé en béton Uni-Green développé en étroite collaboration avec Unicon. Situé sur une jetée étroite du quartier Nordhavn de Copenhague, le nouveau siège social de BIG est une structure de 27 mètres de haut et de 7 étages, ancrée dans le patrimoine industriel du port.

© Laurian Ghinitoiu

Après deux années de construction en collaboration avec LM Byg, Unicon, Energy Machines, El-Team Vest, Eiler Thomsen et HB Trapper, le bâtiment abrite les 300 employés de BIG basés à Copenhague. Conçu pour atteindre DGNB Gold, le bâtiment intègre des systèmes d’énergie solaire et géothermique qui contribuent à une dépendance à 60 % aux énergies renouvelables. Combiné à des stratégies de conception passive telles que la ventilation naturelle, le système d’énergie géothermique fournit 84 % de la demande de chaleur du bâtiment et 100 % de la demande de refroidissement.

Axo

Le bâtiment incarne la première application du béton Uni-Green, développé en collaboration avec Unicon, où une partie du clinker de ciment est remplacée par de l’argile calcinée et de la chaux, ce qui représente une réduction de CO2 d’environ 25 % par rapport à un mélange de béton traditionnel équivalent. Testé et développé pendant la construction, BIG HQ témoigne de la durabilité et du potentiel d’Uni-Green, ainsi que d’un projet pionnier non seulement en termes de matériaux, mais également de méthodes de construction, repoussant les limites des possibilités du béton. « L’idée derrière LEAPP est une pratique d’architecture en tant que corps de renaissance et interdisciplinaire de personnes et de connaissances – LEAPP étant l’acronyme de Landscape, Engineering, Architecture, Product et Planning.

© Laurian Ghinitoiu

Chaque aspect de LEAPP a été impliqué dans notre siège social, y compris la planification, la conception du produit et l’empilage très complexe des éléments en béton. En raison de la façon dont il est conçu, il ne contient qu’une seule colonne dans tout le bâtiment. Une série de granit et de marbre scandinaves sont empilés entre les poutres et tout le reste est constitué de murs en béton reposant les uns sur les autres. Chaque étage a accès à une terrasse extérieure reliée à la terrasse extérieure au-dessus et au-dessous. L’un des moyens de sortie est que vous pouvez marcher du toit au rez-de-chaussée. Cela crée des vues incroyablement cadrées lorsque vous vous déplacez dans le bâtiment – ​​parfois vous voyez un fragment de la communauté de Nordhavn, parfois vous voyez un cadre de l’eau, parfois une vue encadrée des moulins à vent de Middelgrunden. » – Bjarke Ingels, fondateur et directeur créatif , BIG – Groupe Bjarke Ingels

© Laurian Ghinitoiu

En entrant dans l’entrée principale par une porte vitrée de 3 mètres de haut, les BIGsters et les invités se retrouveront dans un espace piranésien, où la vie intérieure du bâtiment se révèle à travers des vues diagonales jusqu’au dernier étage, animées par un escalier central en zigzag en acier noirci, reliant les sept étages à la fois visuellement et physiquement. Une seule colonne de pierre porteuse composée de six types de roches différents – allant du granite dense en bas à un marbre poreux en haut – forme un totem de gravité au cœur de l’espace ouvert qui tourne à chaque étage pour s’aligner avec le faisceau qu’il transporte.

© Laurian Ghinitoiu

Sur la façade, un escalier de 140 mètres de long fait le tour du bâtiment depuis le toit jusqu’au quai, offrant à chaque étage une terrasse extérieure tout en permettant la circulation entre les étages le long de l’extérieur du bâtiment. L’escalier sert également d’escalier de secours supplémentaire, libérant l’intérieur de l’obstruction du noyau traditionnel. Un ascenseur, des contremarches verticales et un escalier de sortie secondaire plus petit sont déplacés vers le bord nord du bâtiment, laissant les zones de travail aussi ouvertes que possible, y compris l’atelier de modélisme et les salles de réunion, où ils peuvent profiter de la lumière accrue. .

© Laurian Ghinitoiu

Au pied du bâtiment, BIG Landscape a transformé un ancien parking en un parc public de 1 500 m2, inspiré des plages de sable fin et des forêts côtières du paysage danois. Vers le nord, des arbres forestiers indigènes, tels que des pins et des chênes, protègent des vents violents du port. Vers le sud, des zones de plantations, de rochers et de bois sont créées pour soutenir la création d’habitats pour la biodiversité ainsi qu’une surface molle pour le jeu et la détente.

© Laurian Ghinitoiu

Nichée entre les arbres, une sculpture de l’artiste américain Benjamin Langholz intitulée « Stone 40 » surprendra et captivera les visiteurs de tous âges. La sculpture se compose de 40 pierres disposées en forme de spirale, agissant comme un parcours ludique qui défie les sens. Le long de l’escalier extérieur entourant le QG, des espèces d’arbres, d’arbustes, de plantes vivaces et d’herbes tolérantes au vent sont plantées, avec les herbes utilisées par les chefs de la cantine du studio. Le toit-terrasse, pavé de bois provenant d’une scierie locale, poursuit le thème des matériaux naturels du parc pour créer un lien holistique entre l’espace urbain et l’architecture, tout en offrant aux employés et aux invités une vue unique sur la ville et l’eau.

© Rasmus Hjortshøj

« À la pointe de Sundmolen à Nordhavn, nous avons transformé ce qui était autrefois un parking en un parc de plage de 1 500 m², un joyau caché au cœur de la ville. Inspirés par les magnifiques paysages côtiers du Danemark, nous avons imaginé un endroit où les gens peuvent détendez-vous, jouez, pêchez et connectez-vous avec la nature. Le parc reflète ce qui aurait poussé naturellement ici avant l’émergence du port, ce qui en fait un hommage à la fois au passé et au futur en préservant le caractère industriel du site et en le fusionnant avec le paysage côtier danois. , il offre un espace de vie où la nature et les gens prospèrent ensemble. Nous espérons qu’il deviendra un élément durable de la mémoire des visiteurs et un exemple de nature habitable. – Giulia Frittoli, associée et responsable de BIG Landscape, BIG – Bjarke Ingels Group.